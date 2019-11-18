Евросоюз одобрил упрощение процедуры выдачи шенгенских виз гражданам Белоруссии
В этом соглашении также изложены различные аспекты «развивающихся» отношений ЕС и Белоруссии. Речь идет о таких вопросах, как права человека, смертная казнь и проведение реформ в Белоруссии
Совет Евросоюза утвердил решение о подписании визового соглашения с Белоруссией, который предполагает упрощение процедуры выдачи шенгенских виз.
В этом соглашении также изложены различные аспекты «развивающихся» отношений ЕС и Белоруссии. Речь идет о таких вопросах, как права человека, смертная казнь и проведение реформ в Белоруссии.
В Евросоюзе отметили, что упрощение визового режима поможет как контактам между гражданами стран ЕС и Белоруссии, так и деловым отношениям.
Отметим, что Белоруссия завершила внутригосударственные процедуры по подготовке к визовому соглашению с ЕС в конце сентября. По новым условиям визовый сбор для белорусских граждан снизят с 60 до 35 евро, а решение о выдаче визы будут заключать в течение 10 дней.