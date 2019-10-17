Президент Белоруссии прокомментировал информацию о задержании в Минске сотрудницы «фабрики троллей»
Александр Лукашенко назвал «конспирологической» версию, согласно которой задержание Анны Богачевой является «проверкой» отношений России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию о задержании в Минске российской гражданки Анны Богачевой, которая находится в санкционном списке США.
Александр Лукашенко назвал «конспирологической» версию, согласно которой задержание Анны Богачевой является «проверкой» отношений России и Белоруссии.
«Здесь целая революция поднялась в связи с допросом гражданки России, которая якобы вмешивалась в выборы [в США]. Да, вмешивалась в президентские выборы - это я говорю, вмешивалась даже без якобы», - заявил Лукашенко, слова которого приводит «Sputnik Беларусь».
Ранее Генпрокуратура Белоруссии опровергла факт задержания Анны Богачевой, которую называют сотрудницей так называемой «фабрики троллей». В ведомстве заявили, что к россиянке были применены «меры процессуального принуждения», а журналисты не разбираются в формулировках и значениях терминов.