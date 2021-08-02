Фальстарт по-белорусски
Почему спортсменка Кристина Тимановская попросила убежища в Европе
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская получила польскую «гуманитарную» визу и в ближайшие дни прилетит в Варшаву, сообщил МИД этой страны. Ранее спортсменка запросила политическое убежище у Польши. Этому предшествовало ее публичное выступление на Олимпиаде в Токио с критикой руководства белорусской сборной, после которого ее представители попытались насильно вывезти девушку из Токио. Подробнее о ситуации – в этом материале.
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«Почему я должна расхлебывать эти проблемы?»
Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси отстранил от соревнований легкоатлетку сборной Кристину Тимановскую накануне забега – 2 августа она должна была бежать 200 метров на Олимпиаде в Токио. В официальном заявлении НОК говорилось, что причиной исключения спортсменки из национальной команды стало ее эмоционально-психологическое состояние. Такое решение якобы было принято на основании рекомендации врачей, однако сама бегунья опровергла эту информацию, пояснив, что медики ее не осматривали.
Незадолго до этого в своем Instagram Тимановская рассказала, что ее обязали бежать эстафету 4 по 400 метров, хотя это не ее дисциплина – она специализируется на дистанциях 100 и 200 метров. Это произошло из-за того, что трех белорусских легкоатлеток, которые должны были выступать в эстафете, не допустили до Олимпиады — они сдали недостаточно допинг-тестов.
«Оказывается, что я буду бежать на этой Олимпиаде еще и третий вид – эстафету 4 по 400 метров. Наше “очень крутое” начальство решило, как обычно, все за нас. Они накосячили с девчонками, <…>, и они решили <…> запустить меня в эстафету. Если вы накосячили с девочками, с их допинг-тестами, почему я должна расхлебывать эти проблемы?», – говорила Тимановская в одной из своих сторис в Instagram.
Появление видео в сети, очевидно, возмутило белорусские власти. Настолько, что представители национальной команды попытались вывезти спортсменку из олимпийского Токио без ее согласия – ей купили билет на самолет и повезли в аэропорт.
По данным ТАСС, легкоатлетка должна была вылететь из Токио в Стамбул, но самолет «Турецких авиалиний» в итоге улетел без нее. Перед этим Тимановская опубликовала видеообращение к Международному олимпийскому комитету (МОК), в котором попросила вмешаться в ситуацию. Позднее к ней выехал представитель японского МИДа. В итоге японские власти взяли спортсменку под охрану. В одном из интервью Тимановская пояснила, что она испугалась тюремного заключения на родине.
Впрочем, несмотря на то, что спортсменке оказали помощь, в МОК заявили, что они пока не планируют вводить санкции в отношении Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси до выяснения всех обстоятельств случившегося.
«Нигде ничего не пиши, не комментируй»
Как объяснил главный тренер сборной Белоруссии по легкой атлетике Юрий Моисевич, психологическое состояние девушки было таково, что участие в забеге могло ее окончательно травмировать — именно поэтому было принято решение о ее отстранении от старта. Тем не менее, в СМИ появилась аудиозапись, на которой члены делегации Белоруссии, перед попыткой вывезти Тимановскую из Токио, упрашивают ее «замолчать», поскольку публичные заявления, которые она делает, могут привести к тому, что «определенные люди лишатся работы».
«Приедь домой, нигде ничего не пиши, не комментируй. <…> Отпусти эту ситуацию. Чем больше ты будешь дергаться – как когда муха попадает в паутину: чем больше она крутится, тем больше запутывается», – угрожает один из членов делегации.
Убежище
Впрочем, Тимановская «уезжать домой» и «молчать» не стала, а, напротив, начала искать политическое убежище в другой стране. Появлялись сообщения о том, что спортсменка планирует подавать прошение на убежище в Австрии и в Германии. Впоследствии перед Тимановской выстроилась очередь из государств, готовых укрыть спортсменку – например, власти Чехии обратились к ней с предложением подать запрос на международную защиту, такое же заявление сделала Польша, кроме того, возможность предоставления убежища рассматривала и Франция. В итоге спортсменка запросила политическое убежище у польских властей. Получив визу, Тимановская в ближайшие дни полетит в Варшаву. Ее муж также покинул территорию Беларуси, уехав на Украину.