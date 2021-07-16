«Лукашенко по-любому проиграл»
Эксперты выпустили финальное «расследование» итогов президентских выборов в Беларуси
Павел Либер опубликовал новое исследование платформы «Голос» о результатах президентских выборов в Беларуси. И написал: «Для меня главным стало математическое обоснование того, что Светлана Тихановская набрала минимум 3 миллиона голосов и победила в первом туре. Поэтому лично от себя я впервые, но очень искренне поздравлю Светлану с победой».
Как удалось восстановить результаты выборов
В исследование пишут, что ЦИК не знает, как реально проголосовали беларусы: «ЦИК получает протоколы областных комиссий, которые основаны на протоколах районных комиссий. А районные комиссии должны суммировать результаты выборов с участков. Как показали многочисленные исследования, результаты голосования фальсифицируются уже на уровне УИК. Вероятно, реальный результат известен только председателям комиссий, а значит никто не знает реальных результатов в целом по стране».
Восстановить результаты голосования, пишут в исследовании, удалось благодаря 900 тысячам избирателей, которые отметились за своими участками на «Голосе», и официальным протоколам (всего их у платформы было 1517).
Почему «Голос» уверен, что официальные результаты сфальсифицированы
• Результат половины официальных протоколов по Минску (127,1 тысяч) и области (125,3 тысячи) уже превышают данные ЦИК (126,9 и 115,3 тысяч голосов за Тихановскую соответственно).
• Судя по опубликованным протоколам, результаты в оставшихся протоколах для получения в сумме официальных результатов, которые озвучил ЦИК, невозможны статистически.
• Общая официальная явка по республике составила 84%, в том числе, в Минске всего 67%. Такая разбежка невозможна и опровергается очередями на Минских участках в основной день голосования.
• Официальная досрочная явка нереалистична и превышает 40% в целом по стране. При этом официальный результат кандидатов прямо зависит от явки – хотя способ голосования (досрочно или в основной день) не должен влиять на результат.
Как считала результаты команда «Голоса»
«Данные Голоса отражают реальное голосование избирателей в некоторой пропорции ко всем избирателям. Установив эту пропорцию по каждому участку (или объединив участки по типу местности), мы можем восстановить реальную картину, по крайней мере, в части голосов за Тихановскую», – пишут исследователи.
Для определения точного результата Тихановской в процентах необходимо оценить результат остальных кандидатов, включая вариант «против всех», и реальную явку на выборах. Исходя из честных протоколов, кандидаты, кроме Лукашенко и Тихановской, набрали в сумме около 10% голосов. ЦИК опубликовал схожий итог по ним, что, вероятно, является совпадением.
ЦИК заявил общую явку 84% в целом по республике, в том числе, по Минску – всего 67%. Известно, что общая явка искажалась за счет завышения досрочной явки и вбросов на досрочном голосовании. Официально заявлена ЦИК досрочная явка более 40%. По данным наблюдателей она завышена в два раза, то есть можем предположить реальную досрочную явку в районе 20% с запасом.
При исключении участков, где досрочная явка превышает 25% (около половины от заявленных ЦИК 40%), остаётся только 371 протокол, в которых эти пороги не превышены. Общая явка по ним составила 78%.
В результате, если реальная явка на выборах составила 78% (5,4 млн человек), реальное распределение голосов составляет:
•Тихановская – 56% (3,0 млн);
•Лукашенко – 34% (1,8 млн);
•Иные – 10% (0,5 млн).
В случае, если принимаются противоречивые данные ЦИК по явке в 84% (5,8 млн человек), распределение голосов составит:
•Тихановская – 52% (3,0 млн);
•Лукашенко – 38% (2,2 млн);
•Иные – 10% (0,6 млн).
Источник - KyKy.org