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Евгений Снегов
«МБХ медиа»
01 июля 2021, 13:21

Месть Лукашенко

Как белорусские власти пытаются наводнить мигрантами Европу

Месть Лукашенко
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В последние месяцы резко увеличилось количество нелегальных мигрантов, которых литовские и польские пограничники ловят на границе с Белоруссией. Причем речь идет вовсе не о белорусах — большинство нелегалов приехали из Ирака и других ближневосточных стран. Власти Литвы считают, что речь идет об организованной кампании, за которой стоит руководство Белоруссии, которое таким образом хочет «наказать» своих соседей. О ситуации на западной границе страны — в этом материале .

Угрозы из Минска

После прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, последовавших за ними массовых протестов и волны насилия со стороны силовиков руководство страны оказалось под серьезным международным давлением. Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание экс-главреда NEXTA Романа Протасевича еще больше ухудшили отношения между Белоруссией и Западом. Недавно Евросоюз, Великобритания и США ввели новые санкции против режима Александра Лукашенко и белорусской экономики.

Лукашенко начал открыто угрожать западным соседям серьезными последствиями. «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить», — сказал президент Белоруссии во время выступления в парламенте 26 мая. Спустя почти месяц он повторил свои слова, добавив, что на Западе уже ощутили последствия миграционного кризиса. «Сегодня они взвыли. Ах, белорусы их не защищают. В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было прежде, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу. Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде?», — заявил Лукашенко 22 июня в Брестской крепости на церемонии, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны.

К тому времени власти Литвы действительно сообщили о резком росте числа нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. В начале июня министр внутренних дел страны Агне Билотайте рассказала, что эта проблема заметна уже некоторое время. По ее словам, к организации нелегального потока беженцев могут быть причастны белорусские должностные лица. 

Иракцы в Белоруссии и литовская стена

Только в минувшую субботу литовские пограничники задержали 39 нелегалов, уже успевших незаконно пересечь границу. В воскресенье задержания продолжились: вблизи границы удалось поймать восемь человек, которые представились гражданами Ирака и Индии. В понедельник была задержана группа из 11 иракцев. Всего же, по данным управления погранбезопасности Литвы на 29 июня, с начала года уже 600 человек пытались попасть в Литву с территории Белоруссии. Это почти в восемь раз больше, чем за весь 2020 год. При этом, как  ранее рассказывала Билотайте, с января по май на границе поймали 189 нелегалов. Из этого можно сделать вывод, что число мигрантов, стремящихся попасть в Литву, резко выросло именно в июне — вскоре после угроз со стороны Лукашенко. Из всех задержанных на границе большинство составляют граждане Ирака (396), Ирана (51) и Сирии (45). 

Ситуация настолько серьезна, что власти Литвы всерьез обсуждают возможность возведения стены на границе с Белоруссией. По оценке Агне Билотайте, строительство конструкции может обойтись примерно в 15 миллионов евро. Сейчас рассматриваются различные варианты забора — одиночный, двойной, с колючей проволокой или сигнализацией. Протяженность границы между Литвой и Белоруссией — 679 километров, но заграждение уже есть на 78 километрах границы, а еще на некоторых участках его будет невозможно установить из-за водоемов. В итоге новая стена может появиться на участке длиной чуть больше 500 километров.

Пока стены нет, задержанных мигрантов приходится содержать в палаточных городках, где обстановка постепенно накаляется. Один из них был создан в Пабраде недалеко от границы с Белоруссией. Там находится больше 70 человек, большинство из которых — иракцы. 23 июня в лагере начались беспорядки: нелегалы, недовольные условиями содержания, отказывались подчиняться сотрудникам погранслужбы. Против мигрантов был применен слезоточивый газ, пограничникам также пришлось открыть стрельбу в воздух. После этого участники беспорядков вернулись в свои палатки.

Непростая ситуация с мигрантами сложилась и на границе с Польшей, хотя туда пока пытается попасть меньше людей. В середине июня в Подляшском отделе пограничной службы Польши, который отвечает за охрану границы с Литвой и Белоруссией, сообщили, что с начала года сотрудники ведомства задержали 18 групп нелегалов — в общей сложности 150 человек, пытавшихся попасть в страну с белорусской территории. Для сравнения, за первые шесть месяцев прошлого года на границе было задержано всего 24 человека.

А вот в Латвии аномального притока мигрантов пока не замечают. «Нелегальной миграции на границе с Белоруссией нет. В этом году выявлен один случай незаконного пересечения латвийско-белорусской государственной границы. А, допустим, на латвийско-российской границе тоже не больше двух», — рассказала «Латвийскому радио 4» представитель Государственной погранохраны страны Кристина Петерсоне. 

Турпакет для беженцев

В том, откуда в Белоруссии появилось столько иракцев, стремящихся попасть в Евросоюз, нет никакой загадки. В мае иракская авиакомпания Fly Baghdad начала выполнять регулярные рейсы из Багдада в Минск. Первый борт из Ирака торжественно встречали хлебом-солью, а в церемонии даже приняли участие представители белорусского парламента. Государственное телевидение Белоруссии без всякой иронии отметило, что запуск рейсов откроет «новые возможности для туристов и бизнеса». 

Помимо Fly Baghdad, в Минск также летает еще одна иракская авиакомпания Iraqi Airways. В сумме эти два перевозчика выполняют четыре полета из Багдада в белорусскую столицу еженедельно.

Власти Литвы предполагают, что многие из пассажиров иракских рейсов отправляются переходить белорусскую границу сразу же по прилету. Об этом свидетельствуют документы некоторых из нелегалов: литовские пограничники заметили, что белорусские визы в паспортах мигрантов часто совсем новые и датированы днем задержания.

Заместитель главы МВД Литвы Арнольдас Абромавичус рассказал изданию The Telegraph, что разведка его страны располагает многочисленными доказательствами причастности белорусских властей к организации нелегальной миграции. В частности, утверждается, что доставку мигрантов на границу осуществляет белорусский государственный туроператор «Центркурорт». Для самих нелегалов подобный турпакет обходится в сумму от 2 до 4 тысяч долларов: именно столько они платили неизвестным в своих странах, чтобы их доставили к границе с ЕС.

По утверждению литовской стороны, белорусские власти не могут не замечать огромного потока беженцев, но на запросы из Вильнюса никак не реагируют. Более того, есть свидетельства, что сотрудники погранкомитета Белоруссии заметают следы нелегального перехода границы за мигрантами. «Может, эти люди упали с неба», — говорят литовцам белорусские пограничники. 

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