Валерий Авдерин: Для протестов, как и для посевной, нужна хорошая погода
И для посевной и для народных протестов очень желательна хорошая солнечная погода. Во вторник в Минске с утра был дождь. И протестующих, судя по видосикам в Инете, на улицах было в разы меньше, чем накануне.
Хотя, если уж слишком припрёт… В Москве во время путча ГКЧП в 2001-м году многие тысячи людей (в том числе – и я) мокли всю ночь около Белого дома.
У меня не было особых иллюзий насчёт ельцинской компашки. Но старые пердуны гэкачеписты были ещё отвратнее. Понятно было, что в условиях плохо работающей экономики, где уже накопились за многие годы усталостные факторы, ничего к лучшему они не изменят.
Собственно, то же самое сейчас происходит в Белоруссии. Батька исчерпал все возможности развивать страну своими методами, а других методов управления он осваивать не может и не хочет. Нужно что-то новое.
Ему уже вряд ли удастся разжиться деньгами, в очередной раз продав свою страну Путину – мол, мы готовы присоединяться. Во-первых, похоже, кредит лоховской доверчивости Путина выбран до дна. Батька обманывал его столько раз… Во-вторых, у Путина – свои проблемы. Мало того, что заканчиваются деньги, так ещё в регионах не стихают митинги.
Уйдёт ли Лукашенко? Сам – вряд ли. Когда закончится его царствование? Видимо, когда его сдаст его же собственное окружение. Когда областные и городские советы один за другим начнут объявлять, что уже не считают его законным президентом. Когда несколько генералов, сговорившись, объявят, что не будут выполнять его приказы. Карточный домик начнёт рушиться в ускоряющемся режиме. И тогда Батька сдуется за считанные дни.
Он уже начал торговаться. Говорит, что уйдёт после принятия новой Конституции. Что готов на определённых условиях к пересчёту голосов и даже к перевыборам… Один из основных претендентов в президенты Валерий Цепкало заявил, что готов обсуждать с Лукашенко гарантии его неприкосновенности в случае добровольного ухода.
Моё твёрдое мнение – с этим упырём нельзя затевать никакие торги. Он будет затягивать переговоры, до бесконечности изворачиваться, меняя свои условия по пять раз в час… И, в конце концов, просто обманет. Как обманывал всегда. Лучший пример тому – его отношения с Путиным. Которым он всегда пользовался без зазрения совести. И которого всегда кидал.
Сейчас ещё в качестве посредников в процесс могут вклиниться западные лидеры. Они, исходя из своих западных традиций и обычаев, тоже могут завести шарманку про то, что под гарантии диктатор уйдёт быстрее. Им трудно понять, что этот человек может обещать, что угодно. Вовсе не собираясь исполнять своих обещаний.
Твёрдым условием должно стать – батька уходит без всяких условий. Не уйдёт сам – его же охранники выведут его в наручниках. Когда поймут, что другого выхода избежать ответственности у них самих нет.
Очень важно вообще реально наказать всех, повинных в пытках, убийствах, подлогах – потому что безнаказанность запросто может привести к рецидивам. Через год, или через десять-двадцать лет. Другие люди, видя, что с народом можно творить, что угодно – и выйти сухим, тоже будут иметь соблазн пойти тем же путём. Во избежание таких повторов виновные должны быть наказаны по всей строгости закона.