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19 августа 2020, 20:46
Кирил Рогов: Точка сборки и магия диктатур
Рогов Кирилл

Независимый обозреватель

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Кирил Рогов: Точка сборки и магия диктатур

Кирил Рогов: Точка сборки и магия диктатур

Как все закончится, мы точно не знаем, хотя Лукашенко, конечно, уже не столько про конституцию надо думать, сколько про билет в Китай. Но самое удивительное и важное, что мы увидели и что уже произошло - мы увидели (и в который уже раз) вот эту ошеломительную хрупкость диктатур.

Вот, стоит диктатура, представьте: крепость, окруженная четырнадцатью рядами стен и валов. Вот население: прирученные овцы, замиряющие от звука голоса диктатора. На каждой стене или вале каждый день тренируются наемники, чтобы отразить угрозы диктатуре, с воздуха, с моря, которого нет, и, конечно, из-под земли. ФСО проводит закрытые социологические опросы, КГБ хватает блогеров, Памфилова фальсифицирует, на кожаном диване центризизбиркома пытают претендентку. Мухи летают не жужжа из уважения к стабильности.

И вдруг так - херак. Какой-то неучтенный пук, который раздался из неизвестного места, маленькое отклонение от привычного сценария, которое, конечно, не проблема завтра исправить. И вся железобетонная конструкция вдруг начинает в эпическом рапиде заваливаться у нас на глазах. И она, знаете, такая мощная, что уже нельзя себе представить никакой силы, которая могла бы это падение удержать. Она рушится несокрушимо под тяжестью собственного веса.

И, конечно, нет никакой проблемы объяснить каждый уже случившийся "херак". Вот, глядите: фактор один, факторы два и три, плюс неожиданные акторы, плюс технологии и необычно малая норма осадков в этом году (или большая). - Все сходится, все понятно. Но точно также нет никакой возможности "херак" предсказать. И это главная теоретическая проблема социальной науки.

Нет, ничего не происходит "само собой". Всегда должно быть мужество, должны быть герои, должны быть усилия и оппозиция, повторяющая свои мантры. Но где точка сборки? Почему в одних ситуациях герои сгнивают в тюрьме, мантры оппозиции валяются на улицах как шелуха, усилия никому не приносят пользы, а в других - происходит "херак"? Не иначе как, все дело в осадках или их отсутствии.

И я вовсе не хочу сказать, что социальная реальность непознаваема. Ровно наоборот. Рациональный урок, который мы можем вынести из беларуского кейса, состоит в том, что не следует особенно верить тем признакам устойчивости диктатур, которым мы привыкли верить. Это, возможно, только тени наших собственных страхов, которые диктатура старательно рисует на всем, что мы видим, - на стенах домов, на тротуарах, на нашей одежде. И эти тени являются реальностью до тех пор, пока мы верим в нее. Вот в этом, возможно, и таится загадка социальной реальности - это производное наших вер. Ну и разумеется, - нормы осадков.

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