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13 августа 2020, 16:28
Екатерина Кибальчич: Короткий ликбез о ситуации в Беларуси
Кибальчич Екатерина

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Екатерина Кибальчич: Короткий ликбез о ситуации в Беларуси

Екатерина Кибальчич: Короткий ликбез о ситуации в Беларуси

Столько ереси сейчас пишут в России про белорусские выборы. Понять все наши нюансы, действительно, сложно. Поэтому люди пользуются шаблоном украинского Майдана со всеми вытекающими клише. При этом видно, что в России тема вызывает тревогу и сочувствие.

Поэтому я не удержалась и написала короткий ликбез о ситуации в Беларуси:

- В Беларуси нет раскола на запад и восток. Протокол с избирательного участка в Гомеле будет примерно такой же, как в Бресте. Нет у нас региона, где компактно живет электорат Лукашенко (по аналогии восток за Януковича). Да, более оппозиционный всегда был Минск, но на выборах 2020 даже эта граница стерлась. По географии протестов это видно.

- Протесты в Беларуси не носят антироссийский характер. Люди не кричат про москалей. Я даже просто оппозиционных флагов особо не вижу в толпе. Как и флагов ЕС. Западная пресса вяло поддерживает белорусские протесты (вспомните, как они топили за Майдан). Возможно, как раз потому, что вышли люди без геополитического вектора и символики.

- В Беларуси нет проблемы «русского меньшинства». Почти все граждане Беларуси спокойно говорят по-русски (государственный язык), учатся в школах, заполняют официальные документы. Нет проблемы интеграции, как в Прибалтике. У огромного количества белорусов есть корни и родственники в России (в том числе у меня), но это не делает нас русским меньшинством. Особенно если ты родился в Беларуси и любишь страну. Просто нет такой проблемы.

- Лукашенко НЕ выиграл эти выборы. Вот это самое новое и самое главное, что надо понимать о ситуации! Он 26 лет у власти. Можно себе позволить быть диктатором, когда 60 % или 70 % за тебя голосуют. Да, некрасиво почти каждый раз сажать кандидатов, избивать оппозицию и мухлевать на выборах до «элегантной победы» 80%. Но это раньше сходило ему с рук. Теперь в силу ряда причин рейтинг упал. Реальный результат Лукашенко на выборах ближе к 30%.

- Откуда мы знаем, что Светлана Тихановская победила? Есть море протоколов, которые публикуют наблюдатели и члены комиссий в разных концах страны. Эти документы говорят об огромном отрыве Тихановской.

- Почему рейтинг Лукашенко так сильно упал? Чувак постарел, начал выживать из ума. Его появления на публике с собачкой в окружении гарема девиц сигнализировали, что президент в неадеквате. Во-вторых, история с коронавирусом, который в Беларуси решили не замечать, тоже сильно озлобила народ. Белорусы почувствовали, что это касается их лично. Лукашенко поставил под угрозу здоровье их близких. Это многих отрезвило.

- Кто такая Светлана Тихановская и почему она так популярна? Это женщина, которая вела кампанию не для того, чтобы стать президентом, а от безвыходности. Ее мужа (который хотел зарегистрироваться кандидатом) держат в тюрьме. Основной пункт программы Тихановской - провести честные выборы и освободить политзаключенных.
Неожиданно люди почувствовали, что Светлана оказалась намного симпатичнее «настоящих кандидатов», которых вырубили. Видно, что она не фальшивит ни в одном слове. Не желает никому зла. Ее харизма каким-то невероятным образом взломала код белорусской души. Примерно, как Лукашенко смог поймать волну в 1994 году. Тихановская мобилизовала миллионы аполитичных людей и забрала часть избирателей у Лукашенко. Тут нет и не может быть западной интриги. Такое невозможно просчитать. Жизнь бывает мудрее политических игр.

- Белорусам сейчас очень тяжело психологически. Многие не хотят революции, крови и жертв. Но Лукашенко сам радикализирует протест. Как из этого выйти с достоинством не понятно. Есть ощущение, что мосты сожжены, а впереди чудовище. Интернет в стране не работает уже которые сутки. Есть погибшие и тяжело раненые. Тихановскую, законно избранного президента, под давлением выгнали из страны. Разговоры о том, что все это «майдан по западному сценарию» оскорбляют белорусов. А поддержка и солидарность, наоборот, очень нужны.

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