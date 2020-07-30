Валерий Авдерин: Умное голосование для Беларуси
26 лет процарствовавший в Беларуси батька не хочет расставаться с властью. Вцепился в неё зубами. Потому что потеря президентства, скорее всего, закончится для него арестом и судом по расстрельным (в Беларуси смертная казнь не отменена) статьям. Многие подозревают его в причастности к исчезновениям и убийствам выступавших с критикой режима деятелей оппозиции.
Лукашенко посадил в тюрьму самых вероятных победителей будущих президентских выборов Сергея Тихановского и Виктора Бабарико. Отстранил от выборов третьего по популярности кандидата Валерия Цепкало. Оказывается давление на любые попытки агитации за кого бы то ни было, кроме действующего президента. Любые собрания и митинги разгоняются ОМОНом.
Но место сидящего Сергея Тихановского заняла его жена Светлана. Собственно, попытаться выиграть выборы – это очень опасный, но, пожалуй, самый надёжный способ выдернуть мужа из тюрьмы. Иначе злопамятный батька сгноит его в карцере.
Видимо, не считая женщину серьёзной альтернативой, Лукашенко позволил выдать ей удостоверение кандидата.
Но дальше всё приобрело очень серьёзные очертания. Штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало решили выступить единым фронтом. И вместе работать для победы Светланы. По неформальным опросам (любая социология находится под запретом) за неё готовы проголосовать две трети белорусов. Она может выиграть в первом туре.
Ключевым моментом её предвыборной программы является то, что Светлана не собиралась становиться президентом – выдвинуться на этот пост её, бросив в тюрьму мужа, заставила нынешняя власть.
Поэтому, первое, что она обещает: в течение полугода провести в стране повторные демократические выборы президента и референдум о сокращении властных полномочий главы государства. О возвращении страны к статусу парламентской республики.
Собственно, отсюда понятно, почему Бабарико и Цепкало её полностью поддержали. Возможно, повторные выборы выиграет не Тихановская или Тихановский, а кто-то другой. В любом случае, после таких выборов каждый из ведущих кандидатов станет в стране значимой политической фигурой. Следующим этапом станут парламентские выборы, к которым они успеют создать свои партии. Чтобы потом возглавить ведущие парламентские фракции.
На самом деле, белорусская история имеет огромное поучительное значение и для россиян. В стране, где невозможно вести нормальную предвыборную борьбу, оппозиции надо просто выдвигать единого кандидата. С условием последующего проведения честных открытых выборов. Или выдвигать нескольких кандидатов (на случай ареста или гибели одного из них), подписавших обязательство провести такие выборы. Выбрать кандидата А. За которого призывают голосовать все остальные. Если кандидат А выбыл – голосовать за кандидата Б. Если и он выбыл – за кандидата В. А уже получив для этого полномочия – проводить нормальные повторные выбора. Сперва президентские, потом парламентские. И приводить к нормальному виду фарсовую конституцию.
Чтобы обещание перевыборов не стало очередным предвыборным обманом, надо оформлять все взаимные обязательства кандидатов согласно существующему на момент выборов законодательству. Как именно – я не знаю. Я не юрист. Но это должен быть грамотно составленный полноценный юридический документ. Зарегистрированный у нотариусов, завизированный представителями всех оппозиционных движений. Успех белорусов может стать неожиданным прецедентом для многих других диктаторских режимов. Так что: пожелаем им успеха. А там, возможно, до подобных выборов дозреют и россияне.