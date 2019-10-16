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Авторская колонка
16 октября 19:22
Знаю, что сволочь он, а все равно сочувствую
Ларин Александр

Журналист и литератор. Автор книг, рассказов и эссе.

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Знаю, что сволочь он, а все равно сочувствую

Элиту нашу системную я, по правде сказать, не жалую.

Нет в них ни самостоянья пушкинского, ни величия – одна корысть, да показуха...

Но вот какая странная вещь. Как только с кем-то из них что-то плачевное случается – ну, там отставят беднягу, задвинут в тень, а то и вовсе на зону сбросят – так во мне милосердие нежданное взыгрывает. Хочется поддержать их по мере моих скудных возможностей, как-то успокоить, подсказать, каких философов древних в несчастье читать…

Вот такой бзик необъяснимый.

Уж сколько я себя сдерживал в этих порывах милосердных, сколько насмешек выслушивал (нашел-де кого жалеть!), ничего не вразумляет. Прёт из меня это сострадание – и всё тут. Кругом столько и впрямь безвестно несчастных, обездоленных, больных, а я этих красавцев падших жалею.

Слишком как-то на меня это действует, когда человека вот так круто с вершин низвергают. У простого-то люда это всё, как-то сглаженнее, гармоничней, вроде как в порядке вещей – всякие там напасти, страдания… А тут прямо трагедия какая-то шекспировская разыгрывается. Я один раз даже несколько тыщонок такому страдальцу-миллиардеру послал, увидев, как его в наручниках выводят. На себя лишнюю копейку иной раз боюсь затратить, а тут, пожалуйста, расщедрился.

И недавно тоже дурака свалял: взял и зачем-то выразил солидарность с одним нашим известным телемонстром. Раньше его терпеть не мог, заводился от одного его вида мефистофельского, а как про него какие-то куплеты плоские спели, наезжать со всех сторон стали, тут же расчувствовался… Вижу, у человека и драйв уже не тот, и крика былого не слышно. Жалко его стало. И написал ему в инстаграмме: мол, плюй ты на всех этих завистников убогих, народ тебя любит, никто ведь, говорю, не может так ловко заткнуть оппонента, так мастерски вытолкать кого-то из студии… Так что держись, пропадет без тебя Украина…

И так сколько раз уж было, когда я со своим милосердием неуместным к нашим знаменитостям обиженным лезу... Казалось бы, тебе чего? – сиди и просто злорадствуй, что Бог рано или поздно шельму метит… Так нет, хочется еще и великодушно поддержать шельму…

Знаю, что поделом ему, что сволочь он, пройдоха, лицемер, а все равно сочувствую.

И не поймешь, чего тут больше с моей стороны – жалости, глупости, самолюбования, куража: мол, ну что, получил своё, хозяин жизни?!

Слава богу, что не так часто это всё у них там случается, такие вот встряски. Уж у кого-кого, а у наших избранных лет 20, считай, всё стабильно. Ну и, соответственно, нет поводов особо париться из-за них. Правда, когда я слышу всякие там разговоры о неизбежной смене элит, их непреодолимом старении, меня берет оторопь. Вот тогда уж точно начнутся крутые времена и низвержения. Как же они тогда? куда? к внучатам в Лондон, на свои виллы в Италии..? И меня уже сейчас пронизывает сочувствие.

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