Алексей Миняйло: «Дело Шестуна — политическое»
Фигурант «московского дела» рассказал, что осознал за время под арестом и высказался о деле экс-главы Серпуховского района
34-летний Алексей Миняйло, гражданский активист, которого «Новая газета» описала как мечтателя и филантропа, был задержан по обвинению в участии в массовых беспорядках, однако участия в несогласованной акции — митинге 27 июля — даже не принимал и находился в другом месте. Тем не менее он провел под арестом почти два месяца: около недели в ИВС, а все остальное время — на спецах «Матросской тишины». Вот что сказал Алексей в беседе с нашим корреспондентом.
- Главный вывод, который я сделал за это время? - переспрашивает Миняйло. - Грубо говоря, понял, что нет тюрьмы и воли, что граница между свободой и несвободой проходит не по колючей проволоке, а в голове и сердце. В какой-то момент я в письмах начал писать не «тюрьма и воля», а «та и эта сторона колючей проволоки». Понял, что как там много людей, которые внутренне свободны, так и здесь много людей, которые сами себя посадили в тюрьму самоцензуры, страха.
- После освобождения что-то поменялось в голове? Стали более осторожны или наоборот?
- Скорее наоборот. Если раньше у меня был какой-то страх тюрьмы, то теперь его не осталось. Чем теперь меня можно напугать?
- Находясь в «Матроске», вы познакомились с историей бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна?
- Мы с ним не встречались — в «Матросской тишине» очень мало возможностей для социализации. О том, что он находится там, мне рассказала Уполномоченный по правам человека. До этого я знал, что он много дней держит голодовку.
- Какое мнение сложилось о деле Шестуна?
- Мы встречались с его супругой, Юлией Шестун, он все рассказала в деталях. И я думаю, что это политическое дело в первую очередь. Понятно, что когда человек долго руководит чем-то в госструктуре, там наверняка можно найти, к чему прикопаться. Но то, что подоплека не содержательная, а политическая — мне очевидно. Если бы искали какие-то нарушения, то сажать нужно всю «Единую Россию», и я уверен, что если у Александра какие-то нарушения и были, то они гораздо меньше, чем у основных фигур. Несравнимо меньше!
- Учитывая все нынешние реалии, что должно произойти, чтобы Шестун оказался на свободе?
- Если говорить глобально — восстановление нормальной работы судов, сейчас судов фактически нет. Если же говорить о том, что может сыграть в краткосрочной перспективе, это может быть усиление общественной кампании, или некий положительный результат подковерных игр в администрации — понятно, что там Александра поддерживают одни люди и не поддерживают другие, и соревнуются, воюют между собой.