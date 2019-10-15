Меню
Экономика
Это наша корова – и мы ее доим!
Москва
велосипеды
Дмитрий Михайлов
15 октября 13:52

Как Москва пыталась стать велогородом, а осталась раем для чиновников

Муниципальный депутат и автор блога #velonation Анастасия Ромашкевич рассказала о том, почему Москва так и не стала лучшим городом для велопрогулок

Как Москва пыталась стать велогородом, а осталась раем для чиновников

2012 год: начало

Оказавшаяся короткой история столичной велоинфраструктуры началась, казалось бы, в самое неподходящее время. Еще висело в воздухе эхо разгона митинга на Болотной площади, когда по городу проехал первый велопарад, организованный активистом Владимиром Кумовым и его проектом Let’s bike it!.

В параде участвовало порядка восьми тысяч человек, и это не могло остаться незамеченным. В Москве есть спрос на велопоездки. А значит, нужно что-то предлагать для развития инфраструктуры.

Это попытался сделать москвич Алексей Митяев, который при помощи единомышленников готовит проект развития в городе велодорожек, и пытается принять участие в госзакупках. Однако, пробиться туда не удалось. Митяев и К быстро убедились, что в этой системе чужих не бывает. 

Правда, кое-какие плоды своей деятельности Митяеву пожать удалось. После того, как он через СМИ попытался разоблачить коррупцию в столичных госзакупках, его приглашают в советники главы департамента транспорта Москвы. Новому советники предложено заниматься как раз вопросами развития в городе велотранспорта. И многие в столице это назначение приняли с воодушевлением. 

2013 год: первые шаги

Первые подвижки появились в начале лета 2013-го. В Москве запустили городской прокат «Велобайк», который, вопреки прогнозам, не стал праздником для вандалов и воров.

В этот же год в мегаполисе появляется велодорожка на Фрунзенской набережной. Правда, для этого пришлось «потесниться» пешеходному тротуару, но пешеходов и велосипедистов для безопасности разгородили красивыми бетонными вазонами.

Стараниями архитектурного бюро Wowhouse бывшая автодорога стала частью парка «Музеон». Помимо разных других красот там появилась и велодорожка.

Конечно, говорить о том, что «велосипедизация» Москвы идет каким-то серьезными темпами, говорить было нельзя. Но движение на эту тему было. И это не могло не радовать. 

2014 год: дорожки, ошибки и обещания

До этого времени флагманом велосипедизации Москвы являлся Департамент культуры под началом Сергея Капкова, но в 2014 году велосипеды уходят в Дептранс. Тогда еще никто не догадывается, что это станет началом конца. Наоборот, все радуются. Кому, как не специализированному департаменту заниматься велосипедами?

Тем более, что Дептранс сразу показал свою готовность развивать этот проект. Под кураторством ведомства Максима Ликсутова в столице проходит велопарад. 

Разработка велоинфраструктуры тоже выходит за рамки рекреационных зон. В ходе реконструкции Пятницкой, ставшей прологом программы «Моя улица», там появляется велодорожка. 

Правда, в данном случае все сделано чисто по-русски. Спустя рукава. Велодорожку проложили прямо на тротуаре, велосипедисты и пешеходы мешают друг другу. Да еще и по непонятной причине велодорожка внезапно заканчивается в районе Климентовского переулка.

Но, в конце концов, эти недостатки списали на фразу «хотели как лучше, получилось как всегда». Будущее московского велосипеда по-прежнему кажется вполне перспективным. Тем более, в конце года столичная мэрия с помпой анонсирует проект «Зеленое кольцо» - маршрут длинной семьдесят пять километров, во многом основанный на активистской карте Антона Мейка.

2015 год: радость двухколесных

Как потом выяснится, 2015-й станет последним годом, когда в столице еще что-то пытаются строить в пользу велосипедов. В рамках печально знаменитой собянинской программы «Моя улица» появляются велодорожки на Никитской и Бронной улицах, велополосы на Мытной и Люсиновской и даже обособленная выделенная на Неглинной. А экспериментальная велодорожка на Бульварном кольце и вовсе воспринимается как сенсация.

Власти Москвы заявили, что хотят услышать мнение горожан по этому проекту. И услышали. Москвичи проголосовали «за», и уже в середине того же, 2015-го года

на Бульварном кольце вместо пробных дорожек появляются вполне капитальные вело-переезды.

2016 год: с небес на плитку

Год начинается для велосипедов вполне радужно. Зимой прошел Первый зимний велопарад, в котором, несмотря на не самые благоприятные погодные условия, приняли участие несколько тысяч человек. 

Да и весной ничего беды не предвещает. В Москву съехались участники Первого международного вело-конгресса, в том числе, из США и Европы.

В конгрессе принимает участие и замглавы Дептранса Алина Бисембаева - единственный раз, когда российский чиновник подобного уровня отметил своим присутствием проблему велодвижения.

Вело-конгресс, как и стартовавшую еще в 2014 году акцию «На работу на велосипеде», проводит проект Let’s bike it! на деньги, заработанные на спонсорстве велопарадов.

Тем временем, программа «Моя улица» приобретает в этом году небывалый размах, чего не скажешь о проекте велосипедизации. Там, где на улицах ремонт, наконец-то, заканчивается, ничего похоже на велосипедные дорожки уже не видно. Именно тогда из столичной мэрии впервые донесся лозунг о том, что «Велополосы заложены в геометрию улиц». Хотя в департаменте транспорта все еще продолжают обещать: велоинфраструктура заложена в проектах благоустройства, разметка на улицах появится в начале 2017 года».

2017 год: движение назад

В начале года в Москве стоят 30-градусные морозы, и Дептранс отказывается от поддержки очередного зимнего велопарада. Но активисты Let’s bike it! Мероприятие все-таки проводят, хотя оно и получилось не слишком массовым. Тем не менее, Москва получает право провести в 2018 году Международный зимний вело-конгресс. И в это время мэрия и вело-активисты все еще кажутся единомышленниками.

Тем более, Собянин и К вроде бы как двигаются вперед в развитии инфраструктуры: в самом начале года появляется список из 23 улиц, где весной обещают сделать велосипедную разметку.

Но уже в марте Алина Бисембаева собирает у себя велоактивистов, и шокирует их заявлением о том, что ни одного километра велоинфраструктуры в ближайший год город строить не собирается. 

Алексей Митяев, бывший активист, который за эти годы уже сам успел стать чиновником, тоже участвует в этой встрече и подтверждает: мэрия не видит массового запроса на развитие велоинфраструктуры. И многотысячные велопарады и международные конгрессы для столичного правительства не стали подтверждением такого запроса.

И вскоре те велодорожки, которые уже были в Москве, стали исчезать. Гостиница Ararat Park Hyatt через суд превращает велодорожку на Неглинной улице в собственную автостоянку. 

А в период подготовки «Лужников» к футбольному мундиалю 2018 года в Новолужнецком проезде тихо исчезает велодорожка, размеченная на широком тротуаре еще в 2013 году.

2018 год: дорожек нет, но на бумаге все красиво

Пока Дептранс рассказывает сказки о том, что «велополосы заложены в геометрию улиц», велоинфраструктура множится сама собой. Причем, без всякой стройки. На бумаге. Двести километров велодорожек, большая часть которых расположена в парках, неожиданно вырастает почти до восьмисот километров. 

Чудеса раскрываются очень легко. Под велодорожками власти теперь считают выделенные автобусные полосы, по которым, согласно обновленным ПДД, теперь можно ехать и на велосипеде.

Правда, таких рискованных граждан можно по пальцам пересчитать. Мало кому захочется двигаться на двухколесном «коне» по дороге, по которой плотным потоком мчится пассажирский транспорт.

Что касается отдельно взятых велодорожек, то в 2018-м их в Москве уже не строят. Более того, осенью Дептранс отказался от поддержки велопарадов Let’s bike it!, заявив о создании собственного проекта под названием Московский велофестиваль.

2019 год: велосипедам нет

Новый велопарад под кураторством Дептранса стал почти копией предыдущего. Разница была лишь в резко выросшем бюджете и в том, что теперь эти деньги осваивали близкие к ведомству бизнесмены.

Тем временем параду Let’s bike it! раз за разом отказывают в проведении мероприятия. А велоструктуру теперь не только не строят, но и планомерно уничтожают то, чтобы было сделано раньше.

Потакая автомобильному лобби, летом Дептранс демонтирует велополосу на Мытной улице под автопарковку Морозовской больницы. Осенью в Капотне, где вовсю проходит новая городская программа благоустройства «Мой район», демонтируют только что уложенный тротуар, велодорожку и парковочные карманы ради расширения проезжей части. По слухам, власти готовятся убрать велодорожку на Большой Никитской. 

А между тем, пресс-служба столичной мэрии продолжает делать бравурные заявления о развитии в городе велоинфраструктуры. На словах это выглядит настолько красиво, что человеку стороннему может показаться, что Москва – просто рай для велосипедистов. 

На самом деле, если их и становится больше, то им приходиться делить тротуары с пешеходами. И это последним точно не в радость, если судить по их жалобам.

В общем, семь лет велосипедизации не принесли мегаполису даже намека на появление велоинфраструктуры.

Страх рассердить автомобильное лобби победил здравый смысл и международный опыт, а непрофессиональные проекты вроде Пятницкой или той же Никитской скомпрометировали саму идею велоинфраструктуры.

Специалисты говорят, что если в Москве еще и остались люди, готовые работать в этом направлении, то начинать им необходимо с чистого листа. Но, похоже, мэрия Сергея Собянина по-прежнему нацелена превратить столицу России в город «инкубаторских» железо-бетонных небоскребов, где для велосипедов оставят место разве что в парках. Если, конечно, они в будущем еще здесь останутся…

Материалы по теме
В Москве отменили зимний велопарад из-за разногласий между мэрией и организаторами
Минтранс рекомендовал властям регионов развивать велосипедную инфраструктуру
Депутаты от ЛДПР во главе с Жириновским приехали на работу на велосипедах
Сейчас на главной
Дискредитировать Навального
Горячие новости
Дискредитировать Навального
В интернете в продаже появилась переписка консультанта администрации президента Константина Костина и его сотрудников, в которой обсуждался план давления на оппозиционера Алексея Навального и его сторонников
Алексей Миняйло: «Дело Шестуна — политическое»
александр шестун
Алексей Миняйло: «Дело Шестуна — политическое»
Алексей Миняйло, гражданский активист был задержан по обвинению в участии в массовых беспорядках, однако участия в несогласованной акции — митинге 27 июля — даже не принимал и находился в другом месте
Горячие новости
Пост в Twitter с рецептом борща сочли частью российской военной пропаганды
Сотрудник СМИ обратил внимание на пост в Twitter-аккаунте Russia (связан с МИД России), в котором говорилось, что борщ является одним из самых известных и любимых блюд русской кухни и ее символом
Следственный комитет сообщил о шести новых фигурантах «московского дела»
Горячие новости
Следственный комитет сообщил о шести новых фигурантах «московского дела»
Правоохранительные органы провели в рамках «московского дела» обыски по месту жительства одного из участников московских акций протеста Александра Мыльникова. После обысков активиста увезли в неизвестном направлении
Министру здравоохранения Веронике Скворцовой прочат отставку
Горячие новости
Министру здравоохранения Веронике Скворцовой прочат отставку
Министр здравоохранения Вероника Скворцова до конца текущего года может уйти в отставку с занимаемого поста. Об этом сообщает издание «Проект» со ссылкой на источники в Кремле и Минздраве
Настоящий единоросс
Горячие новости
Настоящий единоросс
Депутат Тульской гордумы от «Единой России» Олег Погорелов рапортовал об открытии сушилки для белья во дворе жилого дома по просьбе горожан. Парламентарий заявил, что люди обратились к нему с просьбой оказать содействие в организации площадки для сушки белья
Почти половина российских регионов выполнила программу по переселению из аварийного жилья на 0%
Горячие новости
Почти половина российских регионов выполнила программу по переселению из аварийного жилья на 0%
В России 39 регионов выполнили план по переселению людей из аварийного жилья на ноль процентов. На эти цели регионам было выделено из федерального бюджета 13,7 млрд рублей
Глава компании по производству жизненно важных лекарств уведомил о своем закрытии
Горячие новости
Глава компании по производству жизненно важных лекарств уведомил о своем закрытии
Гендиректор фармацевтической компании Solopharm направил в Минздрав и Минпромторг уведомление о прекращении выпуска жизненно необходимых препаратов и других лекарств
Аномалия Максима Ликсутова
Горячие новости
Аномалия Максима Ликсутова
Пожилая мать вице-мэра Москвы и главы департамента транспорта Максима Ликсутова по примеру матерей-пенсионерок других чиновников и депутатов решила заняться бизнесом
Горячие новости
Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2
Известный аналитик Мин-Чи Ко сообщает, что новый смартфон будет выпущен в корпусе iPhone 8, однако по характеристикам он будет больше близок к iPhone 11
В Чечне несколько видных чиновников задержали за неуважение к Рамзану Кадырову
Горячие новости
В Чечне несколько видных чиновников задержали за неуважение к Рамзану Кадырову
По данным СМИ, среди задержанных оказался бывший мэр города Аргун Ибрагим Темирбаев, который руководил этим городом 15 лет
Счетная палата сообщила о риске невыплаты госкомпаниями 301 млрд рублей в бюджет
Горячие новости
Счетная палата сообщила о риске невыплаты госкомпаниями 301 млрд рублей в бюджет
В заключении на проект федерального бюджета на 2020−2022 годы говорится, что бюджет может недополучить в 2020 году 66,9 млрд рублей, в 2021 году - 77,9 млрд рублей и в 2022 году - 156,3 млрд рублей
Нобелевскую премию по экономике вручили за методы борьбы с глобальной бедностью
Горячие новости
Нобелевскую премию по экономике вручили за методы борьбы с глобальной бедностью
Нобелевскую премию по экономике в этом году получили Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер. Экономистов отметили за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью
Судья Конституционного суда раскритиковал систему высшего образования в России
Горячие новости
Судья Конституционного суда раскритиковал систему высшего образования в России
Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в стране и заявил о недоверии к дипломам вузов. Об этом судья КС заявил в особом мнении по одному из дел
Авторская колонка
Скоро в российских поликлиниках бесплатным будет только гардероб
Сегодня московские поликлиники выглядят иначе, чем даже лет 10 назад. Их отремонтировали, навели глянец. В общем, глазу они стали намного приятнее ...
Авдерин Валерий
Мэр Абакана Николай Булакин скончался в результате ДТП
Горячие новости
Мэр Абакана Николай Булакин скончался в результате ДТП
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Глава республики Хакасия Валентин Коновалов выразил свои соболезнования родственникам чиновника
Кручу-верчу, запутать хочу
Горячие новости
Кручу-верчу, запутать хочу
Московские власти рапортовали о строительстве на Рублевском шоссе в районе Кунцево новой разворотной эстакады в районе дома 87, которая по версии чиновников разгрузила трафик. В реальности оказалось, что новая эстакада, на которую потратили миллиард рублей, уже была построена
Активистам «Молодой гвардии «Единой России»» закрыли въезд в шенгенские страны на 10 лет
Горячие новости
Активистам «Молодой гвардии «Единой России»» закрыли въезд в шенгенские страны на 10 лет
Власти Евросоюза закрыли въезд в страны шенгенского соглашения шестерым участникам движения «Молодая гвардия «Единой России»» из Петербурга