Как Москва пыталась стать велогородом, а осталась раем для чиновников
Муниципальный депутат и автор блога #velonation Анастасия Ромашкевич рассказала о том, почему Москва так и не стала лучшим городом для велопрогулок
2012 год: начало
Оказавшаяся короткой история столичной велоинфраструктуры началась, казалось бы, в самое неподходящее время. Еще висело в воздухе эхо разгона митинга на Болотной площади, когда по городу проехал первый велопарад, организованный активистом Владимиром Кумовым и его проектом Let’s bike it!.
В параде участвовало порядка восьми тысяч человек, и это не могло остаться незамеченным. В Москве есть спрос на велопоездки. А значит, нужно что-то предлагать для развития инфраструктуры.
Это попытался сделать москвич Алексей Митяев, который при помощи единомышленников готовит проект развития в городе велодорожек, и пытается принять участие в госзакупках. Однако, пробиться туда не удалось. Митяев и К быстро убедились, что в этой системе чужих не бывает.
Правда, кое-какие плоды своей деятельности Митяеву пожать удалось. После того, как он через СМИ попытался разоблачить коррупцию в столичных госзакупках, его приглашают в советники главы департамента транспорта Москвы. Новому советники предложено заниматься как раз вопросами развития в городе велотранспорта. И многие в столице это назначение приняли с воодушевлением.
2013 год: первые шаги
Первые подвижки появились в начале лета 2013-го. В Москве запустили городской прокат «Велобайк», который, вопреки прогнозам, не стал праздником для вандалов и воров.
В этот же год в мегаполисе появляется велодорожка на Фрунзенской набережной. Правда, для этого пришлось «потесниться» пешеходному тротуару, но пешеходов и велосипедистов для безопасности разгородили красивыми бетонными вазонами.
Стараниями архитектурного бюро Wowhouse бывшая автодорога стала частью парка «Музеон». Помимо разных других красот там появилась и велодорожка.
Конечно, говорить о том, что «велосипедизация» Москвы идет каким-то серьезными темпами, говорить было нельзя. Но движение на эту тему было. И это не могло не радовать.
2014 год: дорожки, ошибки и обещания
До этого времени флагманом велосипедизации Москвы являлся Департамент культуры под началом Сергея Капкова, но в 2014 году велосипеды уходят в Дептранс. Тогда еще никто не догадывается, что это станет началом конца. Наоборот, все радуются. Кому, как не специализированному департаменту заниматься велосипедами?
Тем более, что Дептранс сразу показал свою готовность развивать этот проект. Под кураторством ведомства Максима Ликсутова в столице проходит велопарад.
Разработка велоинфраструктуры тоже выходит за рамки рекреационных зон. В ходе реконструкции Пятницкой, ставшей прологом программы «Моя улица», там появляется велодорожка.
Правда, в данном случае все сделано чисто по-русски. Спустя рукава. Велодорожку проложили прямо на тротуаре, велосипедисты и пешеходы мешают друг другу. Да еще и по непонятной причине велодорожка внезапно заканчивается в районе Климентовского переулка.
Но, в конце концов, эти недостатки списали на фразу «хотели как лучше, получилось как всегда». Будущее московского велосипеда по-прежнему кажется вполне перспективным. Тем более, в конце года столичная мэрия с помпой анонсирует проект «Зеленое кольцо» - маршрут длинной семьдесят пять километров, во многом основанный на активистской карте Антона Мейка.
2015 год: радость двухколесных
Как потом выяснится, 2015-й станет последним годом, когда в столице еще что-то пытаются строить в пользу велосипедов. В рамках печально знаменитой собянинской программы «Моя улица» появляются велодорожки на Никитской и Бронной улицах, велополосы на Мытной и Люсиновской и даже обособленная выделенная на Неглинной. А экспериментальная велодорожка на Бульварном кольце и вовсе воспринимается как сенсация.
Власти Москвы заявили, что хотят услышать мнение горожан по этому проекту. И услышали. Москвичи проголосовали «за», и уже в середине того же, 2015-го года
на Бульварном кольце вместо пробных дорожек появляются вполне капитальные вело-переезды.
2016 год: с небес на плитку
Год начинается для велосипедов вполне радужно. Зимой прошел Первый зимний велопарад, в котором, несмотря на не самые благоприятные погодные условия, приняли участие несколько тысяч человек.
Да и весной ничего беды не предвещает. В Москву съехались участники Первого международного вело-конгресса, в том числе, из США и Европы.
В конгрессе принимает участие и замглавы Дептранса Алина Бисембаева - единственный раз, когда российский чиновник подобного уровня отметил своим присутствием проблему велодвижения.
Вело-конгресс, как и стартовавшую еще в 2014 году акцию «На работу на велосипеде», проводит проект Let’s bike it! на деньги, заработанные на спонсорстве велопарадов.
Тем временем, программа «Моя улица» приобретает в этом году небывалый размах, чего не скажешь о проекте велосипедизации. Там, где на улицах ремонт, наконец-то, заканчивается, ничего похоже на велосипедные дорожки уже не видно. Именно тогда из столичной мэрии впервые донесся лозунг о том, что «Велополосы заложены в геометрию улиц». Хотя в департаменте транспорта все еще продолжают обещать: велоинфраструктура заложена в проектах благоустройства, разметка на улицах появится в начале 2017 года».
2017 год: движение назад
В начале года в Москве стоят 30-градусные морозы, и Дептранс отказывается от поддержки очередного зимнего велопарада. Но активисты Let’s bike it! Мероприятие все-таки проводят, хотя оно и получилось не слишком массовым. Тем не менее, Москва получает право провести в 2018 году Международный зимний вело-конгресс. И в это время мэрия и вело-активисты все еще кажутся единомышленниками.
Тем более, Собянин и К вроде бы как двигаются вперед в развитии инфраструктуры: в самом начале года появляется список из 23 улиц, где весной обещают сделать велосипедную разметку.
Но уже в марте Алина Бисембаева собирает у себя велоактивистов, и шокирует их заявлением о том, что ни одного километра велоинфраструктуры в ближайший год город строить не собирается.
Алексей Митяев, бывший активист, который за эти годы уже сам успел стать чиновником, тоже участвует в этой встрече и подтверждает: мэрия не видит массового запроса на развитие велоинфраструктуры. И многотысячные велопарады и международные конгрессы для столичного правительства не стали подтверждением такого запроса.
И вскоре те велодорожки, которые уже были в Москве, стали исчезать. Гостиница Ararat Park Hyatt через суд превращает велодорожку на Неглинной улице в собственную автостоянку.
А в период подготовки «Лужников» к футбольному мундиалю 2018 года в Новолужнецком проезде тихо исчезает велодорожка, размеченная на широком тротуаре еще в 2013 году.
2018 год: дорожек нет, но на бумаге все красиво
Пока Дептранс рассказывает сказки о том, что «велополосы заложены в геометрию улиц», велоинфраструктура множится сама собой. Причем, без всякой стройки. На бумаге. Двести километров велодорожек, большая часть которых расположена в парках, неожиданно вырастает почти до восьмисот километров.
Чудеса раскрываются очень легко. Под велодорожками власти теперь считают выделенные автобусные полосы, по которым, согласно обновленным ПДД, теперь можно ехать и на велосипеде.
Правда, таких рискованных граждан можно по пальцам пересчитать. Мало кому захочется двигаться на двухколесном «коне» по дороге, по которой плотным потоком мчится пассажирский транспорт.
Что касается отдельно взятых велодорожек, то в 2018-м их в Москве уже не строят. Более того, осенью Дептранс отказался от поддержки велопарадов Let’s bike it!, заявив о создании собственного проекта под названием Московский велофестиваль.
2019 год: велосипедам нет
Новый велопарад под кураторством Дептранса стал почти копией предыдущего. Разница была лишь в резко выросшем бюджете и в том, что теперь эти деньги осваивали близкие к ведомству бизнесмены.
Тем временем параду Let’s bike it! раз за разом отказывают в проведении мероприятия. А велоструктуру теперь не только не строят, но и планомерно уничтожают то, чтобы было сделано раньше.
Потакая автомобильному лобби, летом Дептранс демонтирует велополосу на Мытной улице под автопарковку Морозовской больницы. Осенью в Капотне, где вовсю проходит новая городская программа благоустройства «Мой район», демонтируют только что уложенный тротуар, велодорожку и парковочные карманы ради расширения проезжей части. По слухам, власти готовятся убрать велодорожку на Большой Никитской.
А между тем, пресс-служба столичной мэрии продолжает делать бравурные заявления о развитии в городе велоинфраструктуры. На словах это выглядит настолько красиво, что человеку стороннему может показаться, что Москва – просто рай для велосипедистов.
На самом деле, если их и становится больше, то им приходиться делить тротуары с пешеходами. И это последним точно не в радость, если судить по их жалобам.
В общем, семь лет велосипедизации не принесли мегаполису даже намека на появление велоинфраструктуры.
Страх рассердить автомобильное лобби победил здравый смысл и международный опыт, а непрофессиональные проекты вроде Пятницкой или той же Никитской скомпрометировали саму идею велоинфраструктуры.
Специалисты говорят, что если в Москве еще и остались люди, готовые работать в этом направлении, то начинать им необходимо с чистого листа. Но, похоже, мэрия Сергея Собянина по-прежнему нацелена превратить столицу России в город «инкубаторских» железо-бетонных небоскребов, где для велосипедов оставят место разве что в парках. Если, конечно, они в будущем еще здесь останутся…