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14 октября 14:58
Скоро в российских поликлиниках бесплатным будет только гардероб
Авдерин Валерий

Публицист

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Скоро в российских поликлиниках бесплатным будет только гардероб

Сегодня московские поликлиники выглядят иначе, чем даже лет 10 назад. Их отремонтировали, навели глянец. В общем, глазу они стали намного приятнее.

А вот кошельку…

Так получилось, что у сестры вдруг стала стремительно прогрессировать катаракта. На оба глаза. Надо делать операцию. И вот теперь мы вместе ездим по больницам.

Раньше советская медицина была бесплатной. Хотя и могла тогда эта бесплатная медицина предоставить лишь клизму и аспирин.

Теперь в России страховая медицина. За каждого платится страховка – и медицинское обслуживание предполагается как бы за счёт этих денег.

Но почему-то оказывается, что за счёт страховых денег, конечно, что-то делают, но всегда – не то, что нужно конкретно тебе. А то, что нужно тебе, делают тоже, но за отдельные дополнительные деньги. В каждом медучреждении есть стремительно растущий список платных услуг.

Я пользуюсь услугами страховой медицины в Израиле. Но там поликлиникам и больницам реально платит страховой фонд. Которому плачу я. Причём, я вношу только часть нужной суммы. А большую часть за меня (как за своего гражданина) платит государство Израиль.

Почему, платящие страховые взносы россияне потом ещё отдельно должны платить за каждый укол – для меня загадка. Если ты платишь за всё из кошелька – для чего тогда придуманы эти страховые выплаты? И куда же они тогда идут на самом деле?

То есть – за своё медобслуживание россиян постоянно заставляют платить дважды. Один раз – в страховой фонд, другой – в кассу поликлиники. А часто, ещё и третий – в карман врачу. Который откровенно говорит, что тоже хочет денег. И жалуется на то, что от страхового фонда и поликлиники ему перепадают смешные крохи.

Запросто оказывается, что, нуждаясь в срочной помощи, каком-то обследовании, ты бесплатно получишь его только через три месяца. И, даже если нет денег – человек в этом случае бежит занимать их у друзей и соседей.

Собственно, страховая медицина не исключает каких-то дополнительных платных услуг. Заранее оговоренных договором страхования. Там: пластические и косметические операции, купирование запоев, лечение ожирения… Но большая часть лечебных и диагностических процедур по-нормальному должна покрываться страховкой. Иначе – зачем эта страховка нужна. Если она тебя реально ни от чего не страхует. Если почти каждый раз ты всё равно вынужден лезть за кошельком.

Даже попав в больницу на «скорой», человек, едва придя в сознание, часто должен лихорадочно обзванивать родню, собирая сотню-другую тысячу рублей на срочную операцию.

***

Вся эта больничная эпопея сформировала у меня ощущение, что через пару лет в российских поликлиниках бесплатным останется только гардероб. И туалет.

Хотя, есть большой соблазн поставить перед туалетом турникет с монетоприёмником.

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