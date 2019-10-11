Если я Путину напишу, он поможет?
На прием в муниципалитет пришла бабушка. Летом ей исполнилось 79 лет, давно на пенсии. Начала, как водится, с рассказа про свою жизнь. Как училась, как работала медсестрой, как замуж вышла. Я смотрю черно-белые фотографии и грамоты, которые она разложила на столе.
«Что случилось-то у вас? – спрашиваю. – С чем пришли?»
«Ох, сынок, – всхлипывает. – Обманули меня. Юристы эти, мошенники…»
Начинает плакать.
Зазывалы у метро рекламируют юридическую контору. Бабушка давно подозревала, что ей недоплачивают пенсию и решила проверить у этих самых юристов. Пришла в офис, где человек в красивом костюме, конечно, подтвердили все сомнения. Так и сказал: государство должно платить вам больше, минимум в полтора раза.
Юристы взялись за дело. Подписали договор, взяли с женщины деньги за работу. А через месяц вручили ей какие-то бумаги и больше ничего делать не хотят.
«Вот, посмотрите», – протягивает она мне папку с документами.
Смотрю.
Договор на предоставление юридических услуг. Исполнитель обязуется составить в интересах заказчика обращение в Пенсионный фонд. Заказчик обязуется оплатить услуги.
Платёжка на 18 500 рублей.
Ответ из Пенсионного фонда, в котором подробно разъясняют, как этой женщине начисляется пенсия, что при этом учитывается и по какой формуле делается расчет.
«Так и чем вы недовольны?» – спрашиваю.
Она опять в слезы. «Обманули же! Обманули!»
Долил кипятка ей в чай. Смотрит обиженно.
«Слушайте, – говорю. – Давайте честно. Вы договор читали перед тем, как поставить подпись?»
Не читала, конечно. Текст мелкий, да и поди разбери, что там написано. На словах ей всё объяснили, ну она и подписала. «Привыкли верить, – разводит руками. – Понимаете? Мы ведь люди другого поколения…»
«Нет, не понимаю, – раздражаюсь я. – Вы приходите к незнакомым людям, отдаете им почти всю свою месячную пенсию, подписываете не глядя документы. Как так можно? Вы же взрослый человек, что это за детский сад?»
Бабушка смотрит в стол.
«Они так любезны были, я и подумать не могла, что обманут», – оправдывается.
«Ну еще бы, за 18 тысяч любой будет любезен», – вспылил я.
Понял, конечно, что перегибаю.
«Извините за резкость, – говорю. – Но так действительно нельзя. Вы же в следующий раз мошенникам квартиру свою отдадите и даже не поймете, что случилось. Никогда ничего не подписывайте, не прочитав внимательно и не разобравшись в сути».
Бабушка закивала и стала собираться.
«Илья Валерьевич… – обернулась она перед уходом в дверях. – Ну а как же мне свои 18 тысяч вернуть все-таки?»
«Никак не вернуть, – сказал я. – Эти люди злоупотребили вашим доверием, спору нет. Но вы сами подписали договор, и некого винить в том, что вы его не читали. Формально они выполнили то, что обязались сделать. Любой суд встанет на их сторону».
Она вздохнула, но тут же придумала решение.
«А как вы думаете? – спрашивает. – Если я Путину напишу, он поможет?»
У меня заболела голова.