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Авторская колонка
11 октября 15:03
Если я Путину напишу, он поможет?
Яшин Илья

Российский политик и муниципальный деятель. Депутат совета депутатов муниципального округа Красносельский, председатель совета депутатов района Красносельский города Москвы

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Если я Путину напишу, он поможет?

На прием в муниципалитет пришла бабушка. Летом ей исполнилось 79 лет, давно на пенсии. Начала, как водится, с рассказа про свою жизнь. Как училась, как работала медсестрой, как замуж вышла. Я смотрю черно-белые фотографии и грамоты, которые она разложила на столе.

«Что случилось-то у вас? – спрашиваю. – С чем пришли?»

«Ох, сынок, – всхлипывает. – Обманули меня. Юристы эти, мошенники…»

Начинает плакать.

Зазывалы у метро рекламируют юридическую контору. Бабушка давно подозревала, что ей недоплачивают пенсию и решила проверить у этих самых юристов. Пришла в офис, где человек в красивом костюме, конечно, подтвердили все сомнения. Так и сказал: государство должно платить вам больше, минимум в полтора раза.

Юристы взялись за дело. Подписали договор, взяли с женщины деньги за работу. А через месяц вручили ей какие-то бумаги и больше ничего делать не хотят.

«Вот, посмотрите», – протягивает она мне папку с документами.

Смотрю.

Договор на предоставление юридических услуг. Исполнитель обязуется составить в интересах заказчика обращение в Пенсионный фонд. Заказчик обязуется оплатить услуги.

Платёжка на 18 500 рублей.

Ответ из Пенсионного фонда, в котором подробно разъясняют, как этой женщине начисляется пенсия, что при этом учитывается и по какой формуле делается расчет.

«Так и чем вы недовольны?» – спрашиваю.

Она опять в слезы. «Обманули же! Обманули!»

Долил кипятка ей в чай. Смотрит обиженно.

«Слушайте, – говорю. – Давайте честно. Вы договор читали перед тем, как поставить подпись?»

Не читала, конечно. Текст мелкий, да и поди разбери, что там написано. На словах ей всё объяснили, ну она и подписала. «Привыкли верить, – разводит руками. – Понимаете? Мы ведь люди другого поколения…»

«Нет, не понимаю, – раздражаюсь я. – Вы приходите к незнакомым людям, отдаете им почти всю свою месячную пенсию, подписываете не глядя документы. Как так можно? Вы же взрослый человек, что это за детский сад?»

Бабушка смотрит в стол.

«Они так любезны были, я и подумать не могла, что обманут», – оправдывается.

«Ну еще бы, за 18 тысяч любой будет любезен», – вспылил я.

Понял, конечно, что перегибаю.

«Извините за резкость, – говорю. – Но так действительно нельзя. Вы же в следующий раз мошенникам квартиру свою отдадите и даже не поймете, что случилось. Никогда ничего не подписывайте, не прочитав внимательно и не разобравшись в сути».

Бабушка закивала и стала собираться.

«Илья Валерьевич… – обернулась она перед уходом в дверях. – Ну а как же мне свои 18 тысяч вернуть все-таки?»

«Никак не вернуть, – сказал я. – Эти люди злоупотребили вашим доверием, спору нет. Но вы сами подписали договор, и некого винить в том, что вы его не читали. Формально они выполнили то, что обязались сделать. Любой суд встанет на их сторону».

Она вздохнула, но тут же придумала решение.

«А как вы думаете? – спрашивает. – Если я Путину напишу, он поможет?»

У меня заболела голова.

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