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нефть
08 октября 17:58

«Напрасные слова» Александра Новака

Зачем российский министр энергетики пытается «успокоить» рынок, снижая нефтяные котировки

«Напрасные слова» Александра Новака
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Как показали недавние события в Саудовской Аравии, лучшими способами заработать на том или ином ЧП, связанным с нефтянкой, являются продуманные вбросы эмоционально насыщенной информации. Или, выражаясь культурно, заявления, направленные на информационный разогрев рынка до нужного градуса. Признанными мастерами таких «эмоций» являются американцы – от госсекретаря до владельцев нефтяных корпораций, известных трейдеров и просто «видных экспертов». А вот российские чиновники, за исключением, пожалуй, президента страны, к сожалению, совершенно не умеют пользоваться этим весьма эффективным оружием. Наглядное тому подтверждение – интервью министра энергетики России Александра Новака, опубликованное вчера агентством Reuters, а также заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что России не нужна «задранная» цена на нефть.

Александр Новак, во-первых, заявил, что о цене 100 долларов за баррель нефти «все уже забыли», и «в среднесрочной перспективе справедливая цена - $50». Журналисты других СМИ, не вдаваясь в лексические тонкости, тут же ретранслировали это сообщение таким образом, будто министр «посоветовал забыть» о нефти за $100 навсегда. Ну, и рыночные показатели, как продемонстрировали биржевые котировки вчерашнего дня, продолжили свое падение.

Во-вторых, Новак поведал миру, что нефти у России, что называется, просто завались, и если мы чуть-чуть подправим наше собственное налоговое законодательство, то сможем в ближайшие годы разведать и освоить ещё уйму новых месторождений. Дословная цитата: «У России достаточно запасов нефти для поддержки текущего уровня производства на протяжении более 50 лет, она может поддержать и даже немного увеличить добычу, если скорректирует налоги». В этот момент Александру Валентиновичу наверняка зааплодировали владельцы крупнейших нефтяных компаний, чьи интересы, связанные с изменением налогообложения, он так, судя по всему, старательно лоббирует.

Однако, если выйти за рамки сиюминутных интересов, можно с уверенностью сказать, что и нефтяникам, и России Новак своими заявлениями оказал исключительно медвежью услугу. И вот почему. Интервью Новака – образец эдакой высокомерной вальяжности, граничащей, на самом деле, с безответственностью. Всем своим видом, каждым словом министр даёт корреспонденту Reuters понять: смотрите, мы ведь не мальчишки, мы – солидные мужики, профессионалы. Дескать, негоже нам тут заниматься всякими глупостями и будоражить рынок пустыми заявлениями, мы – за серьезный аналитический подход!

При этом, правда, министр почему-то не вспомнил, что ровно год назад, 4 октября 2018 года, в интервью другому СМИ он как раз говорил, что «нефть может подняться до 100 долларов».

А теперь давайте посмотрим, как ведут себя в медиа-пространстве американцы, которые никогда не боялись излишне эмоциональных заявлений, вплоть до самых истеричных, и во многом благодаря глобальному пиару построили у себя крупнейшую экономику мира.

Буквально через час после «атаки дронов» на нефтяные объекты в Саудовской Аравии (до сих пор, кстати, непонятно, была ли это реальная террористическая атака, или мы стали свидетелями захватывающего пиротехнического шоу – американского, конечно) госсекретарь США Майк Помпео вывесил у себя в твиттере сообщение в духе: будет трудно, но вы держитесь, мы всем поможем! «США будут работать с нашими партнерами и союзниками, чтобы обеспечить хорошее снабжение энергетических рынков», - написал Помпео, что в переводе на русский означало: срочно покупайте, ребята, наш «сланец», а то резервуары переполнены (зачеркнуто) завтра будет дороже.

Госсекретаря немедленно поддержали главы нефтегазовых корпораций, которые быстро смекнули, что за пару дней, пока будет рассеиваться дым над Аравийской пустыней, можно успеть срубить десяток-другой лишних миллиардов долларов. «Рынок в кратчайшие сроки может вернуться к $100 за баррель!» – говорил корреспонденту Reuters со-директор Onyx Commodities Грег Ньюман. «Цены на нефть подскочат от этой атаки!», — истерил для CNN директор и основатель Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Джейсон Бордофф. Кристиан Малек, JP Morgan: «Нефть вырастет до $80-90 за баррель в течение следующих трех-шести месяцев». Боб Макнелли, Rapidan Energy: «Цены на нефть вырастут по крайней мере на $15-20 за баррель в семидневном сценарии, и перейдут в трехзначные цифры через месяц!» Ну, и так далее…

А что же в это время происходило в России? А ничего. Российские чиновники и нефтяные олигархи комментировали события предельно осторожно, по принципу «поживём – увидим», не выказывая ни беспокойства, ни особых эмоций. Некоторые из них, как, например, директор «Русснефти» Евгений Толочек, и вовсе рассуждали о скором «откате» нефти до $50. В общем, вели себя, в отличие от американцев, вяло и даже вальяжно. Единственным, кто позволил себе «пропиарить» интересы России на волне этого события, оказался президент Путин, предложивший саудитам купить комплексы С-400 для защиты их «нефтянки»…

И вот это удивительно. Вроде бы Россия не меньше США должна быть заинтересована в росте мировых цен на нефть – но мы молчали! Потому что гордые? Не хотим пачкаться в «дешёвом пиаре»? Но позвольте, современная мировая политика и экономика весьма далеки от института благородных девиц. И за крики типа: «Караул! Всё пропало! Нефти осталось на 2 дня!» – никто не предаст вас анафеме. А вот рынок, показывает практика, на подобные крики реагирует очень живо, и заработать на этом можно весьма неплохо.

В России на сегодняшний день, как отметил Александр Новак в упомянутом интервью, действительно самые высокие нефтяные налоги. «В среднем налоговая нагрузка составляет 68-70% от выручки. А если брать месторождения в Западной Сибири, которые не имеют никаких льгот, - там нагрузка составляет 85% от выручки», - сказал министр. С одной стороны, можно посочувствовать нефтяным компаниям (правда, получается с трудом), с другой – порадоваться за государство и за его граждан, которые учатся, лечатся и получают пенсии, в основном, за счет этих налогов. Но ведь в этом случае, если нефть стоит 60 долларов, бюджет получает 50, а если будет стоить 100 – в казну России уйдут 85! Арифметика сверхпростая.

Так почему же министр Новак – представитель верховной власти этого государства – не делает так, чтобы на его публичных заявлениях, хотя бы на день-два, котировки нефти скакнули вверх? И зачем он, напротив, пытается успокоить рынок прогнозами низкой «стабильной» цены?

Примерно такое же, «успокаивающее», послание рынку передал пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова, выступая в эфире телеканала «Россия-24»: «Мы вместе с Саудовской Аравией заинтересованы в том, чтобы эта цена <нефти> не задиралась выше целесообразного уровня». Правда, Песков, говорил не столько о нефти, сколько о перспективах взаимоотношений двух стран. Но с позиций здравого смысла его слова, равно как и вставляемые постоянно в речь американизмы вроде «резистанса», мягко говоря, выглядели странно…

Возможно, Александр Новак своими заявлениями пытается поддержать эту «линию партии»? Возможно также, что публичные реверансы министра в сторону нефтяных гигантов помогают ему поддерживать с ними хорошие деловые отношения? Но какое дело нам до этих отношений, и какой прок от них России? Получается, сказанные министром энергетики не просто напрасные, но и откровенно вредительские для российского бюджета слова. Так и хочется задать ему вопрос: с кем вы и на кого работаете, мистер Новак?

Сергей Николаев спациально для Общей Газеты

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