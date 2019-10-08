Меню
Общество
«Крестовый поход» мэра Собянина
Авторская колонка
08 октября 14:22
Отпускайте Синицу. Почему надо освободить блогера, рассуждавшего о смерти детей росгвардейцев
Давыдов Иван

Российский журналист

Все авторы

Отпускайте Синицу. Почему надо освободить блогера, рассуждавшего о смерти детей росгвардейцев

Нынешнее лето научило общество вступаться за тех, кого они считали жертвами произвола. Теперь пришло время экзамена на зрелость — защитить того, кто совершил неприятный поступок, но не заслуживает наказания от государства

Выступать за правое дело не всегда легко — потому что за это, случается, бьют, штрафуют, а особо невезучих даже сажают, — но всегда приятно. Помимо прочих (возвышенных) чувств есть ведь и своеобразное удовольствие в том, чтобы осознавать: ты защищаешь слабого. Ты на стороне жертвы. Ты за справедливость. А наличие риска даже обостряет это удовольствие.

Вполне понятно было летом, почему следует спасать Ивана Голунова. И дело тут было не только в том, что Голунов — отличный журналист-расследователь. Это, конечно, сразу наводило на мысль, что засадить его пытаются как раз потому, что он очередным расследованием кому-то прищемил хвост. Кстати, довольно быстро выяснилось, что именно так все и обстоит. Дело было не только в том, что Голунов — журналист (хотя корпоративная солидарность тоже важная вещь), а для многих внутри московского журналистского сообщества еще и добрый знакомый. Мир, говорят, вообще тесен, журналистский мир тесен вдвойне. Но все-таки, как представляется, главное было в том, что очень уж нагло московские полицейские стряпали обвинения против Ивана. Фальсифицировали доказательства, не заботясь хотя бы о минимальной достоверности. Демонстрировали безусловную уверенность и в собственном всесилии, и в собственной безнаказанности. Подчеркивали свое право ломать людям жизни по собственному выбору, без оглядки на скучные формальности. Главное было в том, что всем с максимальной наглядностью показали — такое может произойти вообще с любым. Мало ли почему ты не понравишься полицейским или тем, кто заказывает полицейским фальшивые дела. Мало ли кому ты перейдешь дорогу. Так можно с каждым. 

И вышли на улицы, и вытащили Голунова. Но, кстати, про веру в безнаказанность: никто пока за фальсификацию дела так и не ответил. Ин Совиет Раша очень умные наркотики: они могут сами подбросить себя журналисту.

Понятно, почему не только актеры (честь, кстати, и хвала актерам, положа руку на сердце — от этой корпорации не особенно ждешь поступка в наше-то время) вступились за Павла Устинова. Понятно, почему выходят люди на митинги в поддержку других жертв «московского дела» (да, они — жертвы, потерпевшие, не стоит называть их «фигурантами», «обвиняемыми» и т. п.). Если выйти из метро — преступление, оказаться на улице в выходной день — преступление, разговаривать по телефону неподалеку от бойцов Росгвардии — преступление, значит, мы тут все преступники. Этих сдадим — и завтра наша очередь. Совершать ошибку, выходя из комнаты, все-таки иногда приходится. От телефона тоже непросто отказаться. 

Вышли на улицы, вытащили — пока только Устинова, к несчастью. С условным сроком, но условный срок для невиновного внутри нашего дивного мира тоже неплохой результат.

Да, и как тут не вспомнить: а вот избивать случайных прохожих, не щадя женщин и несовершеннолетних, ломать ноги, лжесвидетельствовать в судах — точно не преступления. Это честная работа воинов правопорядка не без привкуса героизма. За это их даже мэр поблагодарил в специальном телевыступлении. Это тоже к вопросу о безнаказанности. Заявлений от потерпевших — настоящих потерпевших, а не ряженых «потерпевших» из ОМОНа, которым судьи утирают слезки, — в достатке. Дел — ни одного.

Почему-то сложнее получается понять, что защита Светланы Прокопьевой, журналистки из Пскова, которую обвиняют в «оправдании терроризма», тоже общее дело, а не задача только журналистского сообщества. Много независимых СМИ опубликовали письмо Светланы, в котором она рассказала свою историю. После того как Михаил Жлобицкий подорвал себя на входе в здание Архангельского УФСБ, Прокопьева в радиоколонке предположила, что это — реакция на репрессии, на пытки задержанных и сфальсифицированные уголовные дела (фактов вокруг так называемого дела «Сети» хватает). В этом и усмотрели «оправдание терроризма». Суда еще не было, но Прокопьева уже в списке действующих экстремистов и террористов. А это — вычеркивание из нормальной жизни, невозможность иметь банковские счета, тем более взять кредит. У нее был обыск, изъята вся техника, а в перспективе — до семи лет тюрьмы за слова.

Много независимых СМИ опубликовали открытое письмо журналистки, которое она не без горькой иронии назвала «Я (мы?) Светлана Прокопьева». Очень обидный он — этот вопросительный знак после «мы». Для общества обидный, хочу я сказать. Потому что дело Прокопьевой касается не только ее коллег. В наш говорливый век, когда у каждого есть мнение по любому вопросу и любое резонансное событие превращает людей в экспертов, подкинуть человеку «оправдание терроризма» так же просто, как и наркотики.

А ведь иметь собственное мнение — это никакое не преступление. Это право, а для многих — так просто необходимость. Может, это звучит немного смешно, но так оно и есть. Да, а говорить о том, что попытка разобраться в мотивах террориста — никакое не «оправдание терроризма», мне кажется излишним. Тут и так все ясно.

Попытка разобраться в мотивах террориста — важная вещь для общества. Если террор останется непонятным, как с ним вообще бороться? А вот порыв посадить человека в тюрьму за это, конечно, оправдание репрессий. Борьба самого влиятельного из силовых ведомств за собственное святое право и дальше пытать задержанных, прикрыв себя от любой критики. Оправдание репрессий в чистом виде. Правда, нет в Уголовном кодексе Российской Федерации такой статьи. 

И совсем уж сложная задача — с блогером Владиславом Синицей, которому в пятницу Мосгорсуд не стал менять приговор. В апелляции отказано, пять лет колонии. За твит. За скользкий, сомнительный, скажу даже — глупый твит. 

Эксперты, давно уже работающие в тесной связке с прокуратурой, усмотрели в его записи призыв к насильственным действиям в отношении детей сотрудников силовых органов. Эксперты — это учительница математики Наталия Крюкова и переводчик Александр Тарасов. Профессионалы-лингвисты никаких призывов в твите Синицы не нашли, но их мнение суд проигнорировал. Пять лет. Не скажешь даже — «за слова». За пару строчек.

Историю с Синицей не примеришь на себя: я даже в отношении людей, которых считаю откровенными преступниками и врагами моей страны, не хочу никакого насилия. Честного независимого суда — да, и даже иногда рассчитываю дожить до такого суда, когда меня обуревает очередной приступ необоснованной самоуверенности. Суда хочу, а расправ нет. Думаю (надеюсь), что и вы тоже. Что уж говорить про детей. Про детей все сказал в свое время поросенок Фунтик: «Даже у очень плохих людей могут быть хорошие дети».

Пять лет дают человеку, который сделал что-то, судя по общему ощущению, неприличное. И вот это неприличие словно бы мешает сказать слово в его защиту. Не дает испытать того удовольствия, которое вроде бы в обязательном порядке получаешь, защищая невиновных. Но ведь на самом деле это дикость — пять лет за несколько слов. За неприятную нормальному человеку и довольно глупую шутку.

Неадекватный, неоправданно жестокий приговор превращает Синицу в политзаключенного. Должно быть, заклеймят меня позором последовательные и безгрешные либералы в сияющих белых пальто, но я честно скажу: мне неприятно об этом думать. Лучше бы они его просто оштрафовали и отпустили, и дали про эту историю забыть. Но и не признать этот факт как-то не получается.

Жестокое, репрессивное, ориентированное на запугивание граждан государство экзаменует нас как школьников: значит, вы тут за свободу? И за свободу слова тоже? И за свободу мнений? А если это слово глупое, неприятное, оскорбительное для здравого смысла? Как тогда?

А как тогда? Да так же. Свобода слова — не купюра в пять тысяч, она не обязана мне непременно нравиться. Отпускайте Синицу.

Источник - проект «Сноб»

Сейчас на главной
Мосгорсуд отменил обвинительный приговор фигуранту дела «Нового величия»
Горячие новости
Мосгорсуд отменил обвинительный приговор фигуранту дела «Нового величия»
Мосгорсуд отменил приговор Павлу Ребровскому, который был осужден судом первой инстанции на 2,5 года лишения свободы. Ребровского отпустили в зале суда под подписку о невыезде
Счетная палата признала непрозрачной схему выделения бюджетных средств на съемки фильмов
Горячие новости
Счетная палата признала непрозрачной схему выделения бюджетных средств на съемки фильмов
Счетная палата направила Минкультуры рекомендацию пересмотреть механизм выделения бюджетных средств на производство отечественного кино
Горячие новости
В России могут исчезнуть крафтовые пивоварни из-за нового «алкогольного» регламента
Производство крафтового пива в России оказалось под угрозой из-за нового регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, который вступает в силу в 2021 году
«Зубы Ликсутова»
Горячие новости
«Зубы Ликсутова»
После реконструкции городских улиц московские водители все чаще стали жаловаться на появление неожиданных препятствий на проезжей части в виде непонятных и плохо различимых конструкций
Кремль в середине октября отправит в отставку несколько губернаторов
Горячие новости
Кремль в середине октября отправит в отставку несколько губернаторов
Под осенний губернаторапад могут попасть глава Камчатки Владимир Илюхин, глава Чувашии Михаил Игнатьев, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и губернатор Архангельской области Игорь Орлов
На российских дорогах появятся «умные лежачие полицейские»
Горячие новости
На российских дорогах появятся «умные лежачие полицейские»
На российских дорогах в 2021 году появятся «умные лежачие полицейские» с системой фото- или видеофиксации. Эти «полицейские» смогут сами определять, поднимать или барьер
Специалисты Сбербанка выявили новую утечку данных клиентов
Горячие новости
Специалисты Сбербанка выявили новую утечку данных клиентов
Внутренне расследование показало, что сотрудник, причастный к утечке, в конце сентября текущего года продал в теневом сегменте интернета 5 тысяч учетных записей кредитных карт «Уральского банка «Сбербанк»
Два комитета Генассамблеи ООН приостановили работу из-за невыдачи виз российским делегатам
Горячие новости
Два комитета Генассамблеи ООН приостановили работу из-за невыдачи виз российским делегатам
Комитеты Генассамблеи ООН приостановили свою работу из-за отсутствия российских делегатов, которые не смогли приехать в Нью-Йорк по причине отказа в выдаче им американских виз
Чукотка стала лидером по числу смертей от злоупотребления алкоголем
Горячие новости
Чукотка стала лидером по числу смертей от злоупотребления алкоголем
По данным Росстата, почти 2,6% смертей в России в 2018 году было вызвано употреблением алкоголя. Для сравнения, смертность в результате ДТП составила 1% от всех смертей, в результате самоубийств – 1%, а убийств – 0,4%
Бренд The Glenlivet выпустил виски в съедобных капсулах
Горячие новости
Бренд The Glenlivet выпустил виски в съедобных капсулах
Капсулы со скотчем абсолютно съедобные. Их нужно просто положить в рот, раскусить и наслаждаться вкусом крепкого напитка. Капсулы изготовлены из морских водорослей и имеют три вкуса - цитрусовый, древесный и пряный, сообщает журнал TJ
Мэр столицы Южной Осетии подарил президенту России на день рождения улицу
Горячие новости
Мэр столицы Южной Осетии подарил президенту России на день рождения улицу
Алан Кочиев подарил российскому президенту Владимиру Путину на день рождения одну из центральных улиц города. Теперь улицу Московская переименуют в улицу В.В. Путина
Жителям Москвы и Подмосковья пообещали возвращение «сентябрьского тепла»
Горячие новости
Жителям Москвы и Подмосковья пообещали возвращение «сентябрьского тепла»
Пока же в Москве и Подмосковье установилась близкая к нулевому значению температура, а ночь на 7 октября стала самой холодной с начала осени
Турагентство «Феном Тур» внезапно прекратило работу. Без путевок остались более тысячи человек
Горячие новости
Турагентство «Феном Тур» внезапно прекратило работу. Без путевок остались более тысячи человек
В Санкт-Петербурге прекратило работу туристическое агентство «Феном Тур». Согласно предварительным данным, без оплаченных путевок остались более тысячи человек
Обещать - не значит не сносить
Горячие новости
Обещать - не значит не сносить
Московский фонд реновации объявил тендер стоимостью 1,38 млрд рублей на снос исторического здания Чаеразвесочной фабрики Вогау, которое было построено в конце XIX века на Золоторожском валу
Горячие новости
Нобелевскую премию по медицине вручили за исследование реакции клеток на кислород
Нобелевский комитет присудил премию по физиологии или медицине за исследование реакции клеток на отсутствие или наличие кислород. В Нобелевском комитете отметили, что их открытия имеют «фундаментальное значение»
Специалисты МЭР спрогнозировали естественную убыль населения до 2023 года
Горячие новости
Специалисты МЭР спрогнозировали естественную убыль населения до 2023 года
В прогнозе Минэкономразвития говорится, что до 2023 года естественная убыль населения сохранится, но уже в 2024 году будет заметен естественный прирост
Испанская прокуратура заподозрила миллиардера Михаила Фридмана в рейдерстве
Горячие новости
Испанская прокуратура заподозрила миллиардера Михаила Фридмана в рейдерстве
Антикоррупционная прокуратура Испании заподозрила российского миллиардера в нарушении законодательства страны при попытке купить испанского разработчика мобильных сервисов
Банки попросили ЦБ отменить запрет на анонимное пополнение электронных кошельков
Горячие новости
Банки попросили ЦБ отменить запрет на анонимное пополнение электронных кошельков
Ассоциация «Финтех» объединяющая основных участников рынка банковских услуг, направила регулятору предложение отменить ограничения для электронных кошельков