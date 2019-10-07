Уголовное дело в отношении генерала ФСБ Ткачева неизбежно
По мнению адвокатов, итог дела о вымогательстве силовиков – в руках Шестуна
В Сети появилась версия о том, что по заявлению Шестуна о вымогательстве не будет уголовного дела. Об этом пишет телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».
На первый взгляд, такая версия напрашивается сама по себе. Ведь с самого начала все действия, предпринятые после заявления Шестуна о вымогательстве силовиками взяток за покровительство, выглядели как минимум странно. Сначала суд решил, что нужно назначить доследственную проверку. Ее проводило ВСУ СКР, которое почему-то не даже не стало опрашивать генерала Ткачева, в отношении которого была инициирована проверка. Для принятия решения результаты передали в вышестоящее ведомство – ГВСУ СКР, но там не стали заморачиваться и вернули материалы в московское управление.
За это время, пока ведомства «футболили» материалы по заявлению Шестуна, суд внезапно поменял свое решение и переквалифицировал статус проверки с доследственной на обычную. Ну, а раз проверка обычная, штатная, то военные следователи не придумали ничего лучше, чем отдать ее на откуп ведомству, в котором служит Ткачев – ФСБ. Надо отметить, что в таких действиях очевиден конфликт интересов. Получается, что ФСБ сама себя проверяет на коррупцию.
Однако, мнение адвокатов Александра Шестуна прямо противоположно вышеизложенной версии. Они считают, что возбуждение уголовного дела в отношении генерала Ткачева – лишь вопрос времени. Несмотря на кажущуюся безысходность, законы криминалистики действуют, и есть много примеров, когда дела возобновляются в связи со вновь открывшимися обстоятельствами. Что касается заявления Шестуна, от которого по понятным причинам пытаются отмахнуться праоохранительные органы, адвокаты заявителя продолжают скрупулезный сбор данных.
Уже сейчас факт получения взяток силовиками доказан документально. В распоряжении следствия имеются, например, справки о том, что высокопоставленные гости из управления Ткачева периодически бесплатно отдыхали в домах отдыха Серпуховского района, а оплату за их отдых производил А.В. Шестун. Или, к примеру, подтвержден факт того, что Шестун приобретал куртку, которую потом подарил Ткачеву. Звучит, конечно, смешно – генералы элитного ведомства не гнушаются ничем, берут взятки даже куртками. А некоторые полковники вообще – шведскими сапогами. Но факт остается фактом.
Мало того, по утверждению адвокатов, в документах прокуратуры (надзорного ведомства) содержится прямое утверждение о том, что факт передачи ценностей силовикам подтвержден. Да, заинтересованные лица могут сказать, мол, ну, дарил им Шестун подарки, и что? Но, если это не взятка, тогда что? Такие широкие жесты могли бы свидетельствовать о взаимных хороших отношениях. Но тогда Шестун должен был так же получать подарки в ответ. Только что-то не бывало такого в истории, чтобы ФСБ вдруг расщедрилось и оплатило ему путевку на Мальдивы. А ведь, получая ответные дары аналогичной ценности от семи сотрудников управления Ткачева, можно было безбедно жить на эти деньги годами.
Как выяснилось, единственным ответным жестом за получаемые взятки со стороны ФСБ было то самое общее покровительство, которое оказывали Шестуну в виде его содержания под программой защиты свидетелей. Причем, Ткачев утверждает, что эта программа была закрыта давным-давно. Тем не менее, есть документы, подтверждающие, что такое покровительство длилось вплоть до 2018 года, то есть, практически до ареста Шестуна.
То, что проверка Ткачева все же проводилась, говорит о том, что ему указали на его место. А дальше включилась работа заинтересованных лиц. Одним из свидетельств ангажированности следствия можно рассматривать, например, тот факт, что на первом этапе, когда Шестун только подал заявление о вымогательстве (а это было в марте 2019 года), следователь Сидоров не сделал абсолютно ничего. Зато, когда супруга Шестуна подала заявление о том, что во время обыска у их семьи украли ценные вещи, тот же следователь инициировал уголовно-процессуальную проверку. Почему же ничего не предпринималось в отношении Ткачева?
Сейчас Александр Шестун находится в реанимации больницы Матросской тишины в тяжелом состоянии, вызванном длительными голодовками против правового беспредела.
Напомним, его арест стал реальным воплощением угроз генерала Ткачева, пообещавшего уголовное преследование в случае, если глава Серпуховского района не оставит свой пост и борьбу с мусорной мафией. И, по мнению адвокатов, судьба генерала Ткачева находится именно в руках Шестуна. Пока его гражданские права будут ущемляться, он не остановит свою борьбу. А поскольку доказательства преступления Ткачева уже имеются в деле, и адвокаты продолжают работать над этим дальше, то, что Ткачев рано или поздно предстанет перед законом, неизбежно.
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