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04 октября 18:19
«Не позорь Россию, мразь!»
Рощин Алексей

Социальный психолог

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«Не позорь Россию, мразь!»

«Хлопотливая тетенька» Владимир Соловьев дохамился в эфире до того, что вдруг вызвал гнев целой республики. В принципе, тут очередной повод у «руссо националисто» себя громко и с плачем пожалеть: мол, как же так, телеведущий с уже давно подтекающей крышей до этого годами глумился в прямом эфире над РУССКИМИ слушателями, обзывал их «придурками», «тыкал» им, грозил обнародовать номера их телефонов и натравить на них братков - всё сходило ему с рук, он только наглел еще больше; а стоило только в привычном стиле обхамить рядового жителя Казани по фамилии Хасанов – и всё, нашла коса на камень! За «своего» жителя внезапно вступилось – и потребовало объяснений - аж целое правительство Татарстана!

Ну как тут не взрыднуть? Как не вопросить в пустоту - а почему правительство РФ ни разу не вступилось за Ивановых и Сидоровых, которых Соловьев крыл на всю страну почем зря последние лет 15? Дай ответ! Не дает ответа.

Может, дело в том, что Соловьев это самое «русское правительство» и представляет в нашей богоспасаемой стране?

Вообще телеведущий Соловьев, я смотрю, в последнее время оказался буквально «на острие» – то ли по собственной дурости, то ли по безрассудству он выдвинулся в первые ряды «защитников режима», и потому огребает сейчас со всех сторон; однако упорно считает себя неуязвимым и петушится еще больше. Он уже допрыгался до того, что аж сам Гребенщиков тряхнул стариной и посвятил ему персональную песню – «Вечерний Мудозвон».

Вообще Соловьев – это ж реально какой-то феномен: он ведь, такое ощущение, хочет заполнить собой вообще всё медиапространство! Я тут как-то задумался: ведь эти свои скучнейшие, но многочасовые ток-шоу на канале Россия - с неизменными собеседниками типа Сатановского, Кургиняна и лысого профессионального украинца Ковтуна - он ведет чуть ли не ежедневно, в режиме нон-стоп, ГОДАМИ. Рехнуться ведь можно! А он ничего, только крепчает. Да еще и по утрам таскается на радио «Вести» - и там у него тоже нескончаемые утренние эфиры.

Это ведь какая-то болезнь, истероидная акцентуация в самом чистом виде. Постоянно буровить всякую чушь на публику «про международные отношения», изо дня в день, из года в год... Это ведь большая даже чисто физическая нагрузка. Кто считает, что «болтать - не мешки ворочать» – тот просто не знает, о чем говорит. Постоянно витийствовать, следить за другими выступающими, вовремя вмешиваться – это тяжелая работа. А ведь у него еще и преимущественно прямые эфиры! Это двойная ответственность. Кто думает, что это легко - пусть вспомнит хотя бы Норкина, который недавно просто сбежал со своего же ток-шоу на НТВ прямо посреди эфира; нервный срыв!

Проблема ведь наверняка еще и в том, что Соловьеву приходится на этих ток-шоу постоянно врать и кривить душой - причем стараясь делать это так, чтобы никто не заметил; хранить уверенную мину, периодически «по заказу» впадая в контролируемую истерику – одно из условий его контракта; вы попробуйте раза по 3-4 за эфир изображать «праведный гнев» и брызгать слюной на оппонентов, ЗНАЯ, что все "оппоненты" на самом деле, такие же, как и ты, унылые клоуны на зарплате! Я уверен, что это очень эмоционально изматывает. Вообще, эмоциональные «мускулы» куда слабее обычных, если их часто не по делу напрягать, они куда быстрее «устают»; а их усталость – это ведь черная меланхолия! Как он это всё выдерживает? Неужто деньги так нужны?

И сейчас Соловьев вляпался в очередной скандал - тут уже чисто по собственной вине. Причем - давно ведь нарывался! Я почти год назад написал пост, где поражался манере обращения Соловьева со слушателями, которые сдуру звонили на его передачу (госканал радио!): Соловьев настолько распоясался, что угрожал тем, кто ему не нравился... "вычислить их по номеру телефона и наслать на них то ли братков, то ли ФСБ! Вот цитата от декабря 2018 года:

«Человек, телефон которого я могу объявить, спрашивает: «Когда Путин со своими дружками перестанет грабить народ и лично придет в следственный кабинет?» Как раз в отличие от таких как ты придурков, которые лично голосовали за олигархическую власть и привели Ельцина, и терпели его долгое время - Путин вернул народу во многом то, что у него было награблено! Именно поэтому за последние 18 лет произошел рост благосостояния, который и не снился в течение 90-х. А в Следственный Комитет ТЕБЕ придется зайти. Или подожди, за тобой, может быть, и так приедут" (с 31.10).

Вот, называется, человек позвонил на радио Соловьеву».

Ведущий на госканале радио впрямую обозвал позвонившего ему слушателя придурком, пригрозил объявить его номер во всеуслышание, перешел непонятно с какой стати на «ты», ну и пригрозил завести на беднягу дело. И понятно, что он так делал ПОСТОЯННО. И делает. Привык. Снимает, видимо, таким образом накопленное психологическое напряжение.

Ну вот и, наконец, допрыгался зайчик. Год назад прокатило, а вот сейчас - уже нет. Соловьев по привычной схеме обхамил жителя Казани - но не учел, что за него есть кому вступиться: Казань - столица Татарстана! И – прилетела «ответка»:

«В правительстве Татарстана назвали неэтичным поведение радиоведущего Владимира Соловьева, который оскорбил жителя Казани в прямом эфире. В частности, в ответ на критические замечания он назвал его мразью и пообещал передать номер телефона на проверку на предмет причастности к террористическим организациям. Как заявила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова, не очень честно вступать в публичный конфликт на всю страну, когда твой оппонент не может тебе ответить!».

Рассмотрим инцидент подробнее. Вот как его описывает Лента.ру:

«Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка. Об этом сообщает KazanFirst.

В отношении Соловьева просят открыть дело по статье 282 Уголовного кодекса России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Заявителя возмутило высказанное ведущим в эфире радиостанции «Вести FM» 2 октября оскорбление в адрес слушателя из Татарстана, в соцсетях назвавшего ведущего «лакеем» и «путиноидом», который крутит «толстой жопой». Соловьев зачитал комментарий пользователя с характерным восточным акцентом и начал кричать.

«Некто Хасанов из Татарстана... Ты мразь! Ты, мразь, за кого? Не позорь Татарстан, мразь! Лакей, путиноид... Ты-то чей? Отдам твой телефон, проверять таких, как ты, надо! А потом они в ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация — прим. «Ленты.ру») всплывают!» – заявил Соловьев в эфире своей передачи».

Собственно, что мы здесь видим на взгляд специалиста? На языке психологов это называется «резкая дезадаптация». На блатном то же самое обозначается – «попутал берега». По сути, Соловьев попытался изобразить ту самую «блатную истерику» в эфире - но, очевидно, она у него уже перестает быть контролируемой. Он срывается. Почему? Потому что, давно живя в мире телевизионных симулякров, на радио он вынужденно сталкивается не с давно прикормленными «оппонентами» (этакие «враги России по прейскуранту») - а с реальными, живыми людьми. И, получив через наушники заряд настоящей, живой агрессии и презрения - теряет контроль.

Самая страшная тайна истероидов (а Соловьев несомненный истероид, другой бы от его графика давно б уже загнулся от эмоционального и физического истощения) - что они крайне нуждаются в демонстрации любви и обожания; а вот прямая агрессия выбивает их из колеи. К ней они не готовы - они ведь все-таки слабые истероиды, а не злобные упертые эпилептоиды.

Вообще жаль Соловьева - он ведь начинал как действительно яркий и талантливый человек. Но если б его сейчас выгнали с волчьим билетом с телевидения и радио - это было бы прежде всего ему самому исключительно на пользу. Держим кулаки за правительство Татарстана.

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