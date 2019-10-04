Чем пахнет Вена?
Поручик Ржевский, не мудрствуя, ответил бы на этот вопрос "говнецом-с".
Конечно, так пахнет не вся Вена. Но самый, самый туристический центр - благоухает им однозначно.
Виноваты в этом лошадки. И развитый ныне во многих городах Европы бизнес катания на них приезжей публики.
Собственно на проезжей части вы никаких кучек не обнаружите.
Брезентовые "подгузники" под хвостами у лошадей не позволяют "добру" падать на дорогу.
Но, оказывается, десяток лошадей способны запердеть, забздеть большую городскую площадь. Так, что запах дерьма витает над ней просто постоянно.
Представьте, как благоухали все поселения в доавтомобильную эпоху... Когда гужевой транспорт внутри города вообще был единственным и незаменимым.
Именно запах навоза был главным городским ароматом. В любое время года и время суток. Им было пронизано буквально всё. Он перебивал запах роз в сквериках, пропитывал собой одежду прохожих...
Я бы очень посоветовал задуматься об этом любителям порассуждать о неэкологичности машин. Несмотря на их обилие в нынешних городах навязчивых сильных запахов они всё же не дают. Сказываются и работы по совершенствованию двигателей, и требования по чистоте топлива, и всё более совершенные фильтры на выхлопе. А вот представить себе фильтр в заднице у лошади я как-то не могу.
Мне нравятся лошадки. Они такие красивые. Но, не будем плакать о том, что их эпоха безвозратно ушла. Потому что по сравнению с нынешними временами, минусов там было во много раз больше, чем плюсов.
Смотрел как-то снятый в 1989 году фильм «Французская революция». Обратил внимание на одну мелочь. Когда там показывают улицы Парижа конца 18 века, то булыжная мостовая вся усеяна соломенной трухой.
Подумалось: а ведь так и было. Если по улицам города перемещаются десятки тысяч лошадок – иначе и не получится. Мало соломы – там ещё и навозных куч должно быть полно. Даже в начале 20 века уборка конского навоза на прилегающих к дому территориях была одной из основных обязанностей дворников.
Сколько я посмотрел исторических фильмов – такую деталь встречаю впервые. А ведь важный момент аутентичности, правдивости картинки.
Обычно в кадре видишь тщательно убранную мостовую. Что совершенно не соответствует исторической правде. Не потому, что режиссёры пытаются сэкономить на соломе. А потому, что никому не приходит в голову, что в те времена привычные нам вещи могли выглядеть иначе.