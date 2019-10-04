За что Шестун сидит?
Экс-глава Серпуховского района — один самых упоминаемых персонажей в СМИ
Когда на всю Россию прогремело дело Шестуна, бесспорно, многие узнали историю экс-главы Серпуховского района. Однако на протяжении долгого времени в СМИ стоял блок на информацию, которая могла бы позитивного сказаться на его имидже. Беспристрастно о ситуации писали несколько независимых СМИ, в то же время лишь в единичных случаях эксперты соглашались комментировать это дело в беседах с журналистами — большинство попросту предпочитало избегать данной темы.
Однако с началом московских, архангельских митингов, массовых арестов, обысков в ФБК ситуация несколько изменилось. На различных акциях Александра Шестуна представляла не только группа его соратников, создавших общественный комитет, но в какой-то момент на мероприятиях начали появляться абсолютно незнакомые люди с плакатами в его поддержку. Некоторые эксперты, обсуждая сложившуюся повестку в стране, по собственной инициативе начали упоминать экс-главу Серпуховского района.
С чем это связано? Вариантов может быть несколько. Во-первых, ослабевание давления на СМИ со стороны силовиков — у них появились более злободневные заботы в виде десятков тысяч протестантов и других возникших в России глобальных проблем. Во-вторых, что более близко к истине, начали сбываться прогнозы, которые Шестун давал еще год назад. Когда его не допустили до выборов самым беспредельным образом, а затем сняли с гонки и его супругу, он предупреждал: на нас обкатывают схему, дальше то же самое произойдет и с вами. Как итог — выборы в Мосгордуму прогремели на всю страну, став позорной страницей в новейшей истории.
Он говорил: на Серпуховском районе обкатали схему массовых обысков и запугивания людей. И что мы видим — с ФБК Алексея Навального расправляются таким же циничным образом, и что самое забавное — те же самые исполнители, что и в деле Шестуна, группа следователя Романа Видюкова. И теперь слова и предостережения Шестуна не кажутся чем-то несбыточным, они выглядят прогнозом со стопроцентным попаданием. И теперь журналисты к месту или порой даже не к месту упоминают его имя, и читатели всей страны уже отлично знают, кто такой этот Шестун.
«Собеседник» касается темы Греты Тунберг и в данном случае автор пишет следующие строки: «Вообще Грете у нас должно быть интересно. Рассказать ей хотя бы историю про Шиес, куда хотят свозить московский мусор и что при этом творят с недовольными местными жителями. Или про продолжающуюся войну с мусором в тех же подмосковных Ликине-Дулеве и Коломне — про шестилетнюю девочку в автозаке и поломанные конечности. Интересна, наверное, ей будет и история экс — главы Серпуховского района Александра Шестуна, поддержавшего борьбу против свалки «Лесная» — и что из этого вышло».
«Новый день» пишет о том, как депутат думы Серебряно-Прудского городского округа Сергей Мигунов обратился в правоохранительные органы в связи с действиями чиновников администрации.
- После того как пришла эта новая власть, начался нонсенс. Вот за что Александр Шестун сидит? Он боролся, чтобы (Серпуховской район) не переводили в городской округ, как только перевели – область забрала всю власть. У нас произошло то же самое. Выбирать своего главу мы уже не имели право», – рассказал изданию Мигунов.
Так или иначе, для Шестуна повышение цитируемости и упоминаемости его фамилии — своего рода успех. Вряд ли это сильно повышает шансы на справедливое разбирательство его уголовного дела, но чем больше людей знакомятся с подробностями его истории, тем больше становится количество его соратников. И, как показывает опыт, поддержка населения — дело крайне важное, теперь многие жители России отдали бы свой голос за Шестуна, о котором всего года назад даже не слышали...