Плевок от оппозиции, или соринка в глазу
Власть нашу я давно уже не ругаю.
Сколько ни ругай, ни разоблачай – бесполезно. Ей все похеру.
Так, видно, и дальше будет жульничать, воровски наживаться, врать, показуху устраивать…
А вот к оппозиции я как раз строгий счет предъявляю. Это как к своим домашним – с них в первую очередь надо спрашивать. Тут я завожусь с пол-оборота – от любого их вранья, фальши, кривляния… К каждому слову, будто нервный подросток, цепляюсь.
То есть, в глазах своих я-то как раз даже соринку вижу, не то что бревно.
Вот вчера, например, слушал по радио одного нашего крупного деятеля из недовольных. Вроде как близкий мне социально, политически.
И хорошо, что я только слышал его, увидел бы – точно давление скакнуло бы. Даже без картинки так и прёт из него этакое самодовольство, всезнайство… Аж противно. Хоть бы разок паузу сделал, вроде как задумался, нет, так и тарахтит по тыще слов в минуту, до того чувака распирает от великих мыслей. Кажется, тормозни его и лопнет, как мочевой пузырь.
Ну, это ладно, это скорее оболочка героя. Но при таком облике немудрено, что у него и с контентом проблема. Затронул, например, этот всеведущий тему, которой я сам всерьез занимался – и сам в этом злополучном месте был, и с очевидцами разговаривал… И все-то там было совсем не так, как этот умник-быстрослов рассказывает…
«Вот тебе и разоблачитель, – думаю, – а ведь его сотни тысяч слушают, разинув рты, верят…»
Тогда набрался наглости и позвонил на радио, прорвался со своей контр-репликой и говорю вполне мирно: мол, так и так, это не совсем верно, что вы рассказываете…
Он (раздраженно): – Да вы-то откуда знаете?
Я: – Да я сам был там, в курсе…
Он: – Вы лучше скажите, кто вам заказал этот звонок?
Я: – Вы о чем?! Я никаких таких заказов не беру. Говорю, что думаю и знаю.
Он: – Так я вам и поверил, заплатили, небось, и звоните со своими патриотическими россказнями.
Я (уже еле сдерживаясь): – Напрасно вы так, вы же меня совсем не знаете. Я, между прочим, сам в оппозиции…
– А, засланный казачок…
– Ну вы даете! – возмутился я, – а еще кого-то критикуете, к справедливости взываете, поучились бы у настоящих борцов с режимами – Герцена, Сахарова, Гавела – они себя, уверен, достойнее держали...
Отключился, зараза.
И так он меня этим своим хамством вывел, что я даже сгоряча подумал: «Правильно вас власть гнобит, врете вы всё, государство только наше расшатываете, да Западу подыгрываете…» Ну в общем, сорвался со зла на все эти тупости наших пропагандистов.
Потом, конечно, остыл, вернулся к своим прежним воззрениям, но обида осталась. Со мной даже начальники замшелые так никогда не разговаривали. Ладно бы от власти такой плевок получить, но от оппозиции, от своих, что называется... Вот что самое обидное.
Теперь даже не знаю, кому верить, когда такие типы правдолюбцами заделались. Таким уж лучше куда-нибудь во власть, повыше, там им самое место, чтобы высокие идеалы не марали.
Кстати, насчет брёвен и соринок в глазу. Я ведь и себя не выгораживаю. Не так уж этот балабол был далек от истины насчет меня. За хорошие бабки я бы мог и впрямь всякие каверзные вопросы кому надо подбрасывать, ну, типа шукшинского героя срезать. Для полноты, так сказать, объективной картины, невзирая на какую-то там целесообразность. Главное, чтобы вопрос был убойный, чтобы не в бровь, а в глаз. Ну а уж бревно, тем более соринки – они у каждого найдутся…