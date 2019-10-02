Страусиные яйца Медведева
Двоюродный брат премьер-министра купил ферму неподалеку от полигона ЧВК Вагнера
Кузен председателя правительства Дмитрия Медведева — известный на Кубани агроном. В 2017 году принадлежащее Андрею Медведеву ООО «Ключ-Агро» выкупило у местного сельхозпредприятия сады для выращивания высокоурожайных сортов яблок, о чем написали СМИ. Однако яблочные сады были не единственным имуществом, перешедшим под управление компании, — вместе с ними «Ключ-Агро» досталась целая страусиная ферма через дорогу от полигона ЧВК Вагнера в Молькине. Russian Deadline раздобыл два яйца с этого ранчо, чтобы подарить их своим подписчикам в соцсетях!
Огуречных дел мастер
О том, что у Дмитрия Медведева есть двоюродный брат, впервые в 2013 году рассказала газета «Собеседник». Темой расследования стала неофициальная резиденция премьер-министра в Курской области, построенная на землях агрокомплекса «Мансурово». Как обнаружил «Собеседник», в состав совета директоров агрокомплекса входили Илья Елисеев, однокурсник премьер-министра, и Андрей Медведев — его двоюродный брат.
В дальнейшем об аграрном бизнесе родственника Медведева говорил и «Фонд борьбы с коррупцией»: как следовало из нашумевшего расследования «Он вам не Димон», Андрей Медведев, помимо участия в деятельности агрохолдинга «Мансурово», является совладельцем компании «Сейм-Агро», выращивающей на закрытых грунтах все в той же Курской области овощи.
Но на огурцах и помидорах амбициозный кузен Медведева не остановился и в 2015 году учредил еще одну фирму в Краснодарском крае, назвав ее «Ключ-Агро». Вскоре компания выкупила имущество кубанского сельхозпредприятия «Приреченский», чтобы вплотную заняться выращиванием высокоурожайных сортов яблок. Сумма сделки не раскрывалась, при этом эксперты оценивали ее приблизительно в 20 миллионов рублей.
Russian Deadline обнаружил, что журналисты тогда упустили из виду одну любопытную деталь сделки. Из имущества, принадлежащего «Приреченскому», помимо яблочных садов, фирме агронома Андрея Медведева перешло знаменитое на Кубани страусиное ранчо, где разводили черных африканских страусов.
«Выгодное расположение хозяйства вдоль федеральной трассы «Дон» «…» на пути основного движения населения к местам отдыха на побережье Черного моря заинтересовало учредителей предприятия ООО «Ключ-Агро» в организации центра развлечений «Страусиное ранчо», — говорится в отчете «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в 2018 году муниципального образования города Горячий Ключ».
Страусиная ферма расположена в хуторе Молькин, входящем в состав Горячего Ключа. Наибольшую известность этот хутор приобрел в массмедиа после публикаций о том, что близ него расположена тренировочная база ЧВК Вагнера, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. В 2011 году и сам Дмитрий Медведев посещал Молькин: он приезжал награждать «миротворцев» — 10-ю бригаду спецназа ГРУ Генштаба Минобороны — орденами за участие в военной операции в Южной Осетии.
Глава «Ключ-Агро» Роман Ермоленко не смог ответить по телефону на вопросы о покупке компанией страусиного ранчо, сославшись на плотный рабочий график. Russian Deadline направил «Ключ-Агро» запрос с просьбой прокомментировать сделку.
Позабытое ранчо
Идея создания страусиного ранчо принадлежала «группе кубанских энтузиастов»: в начале 2000-х они задумались над разведением неприхотливых экзотических птиц. «Нас подкупила безотходность продукции страусоводства, — вспоминал предприниматель Юрий Ступин. — Ведь спросом пользуется все: перья, жир, кожа, мясо, яйца и даже пустая скорлупа».
Тогда же «энтузиасты» вместе со Ступиным закупили в Португалии 68 африканских страусов и других диковинных птиц, после чего поселили их под Горячим Ключом. К 2008-му на ферме, которая официально считалась производственно-выставочным комплексом при СХП «Приреченский», насчитывалось 500 птичьих голов.
К 2013 году ранчо было полностью обустроено: неподалеку от него располагался цех переработки мяса, на самой же ферме разместились инкубаторы, появился маленький пруд, заселенный рыбой, и даже открылось кафе, где можно было попробовать стейки из мяса страуса и блюда из их яиц.
За счет туристов ферма имела всего 10% дохода, основную часть прибыли составляла продажа изделий из кожи страуса, мяса и сувениров, делился с журналистами экс-руководитель «Страусиного ранчо» и один из «кубанских энтузиастов» Юрий Ступин.
В какой-то момент СХП «Приреченский» решил избавиться от активов в виде яблочных садов и страусиного ранчо: причиной стало отсутствие средств на развитие бизнеса. Все свое имущество «Приреченский» готов был продать за 130 миллионов рублей. Птичью ферму владельцы оценили в 35 миллионов рублей.
Управляющая компания «Мост-Агро», собственником которой является Андрей Медведев, стала владельцем земли под фермой в январе 2016 года, следует из выписок Росреестра. При этом на самой ферме и на ее официальном сайте страусиное ранчо позиционируется как производственно-выставочный комплекс «Ключ-Агро».
Сотрудники ранчо и местные жители, с которыми пообщался Russian Deadline, признают, что с приходом новых хозяев «из Москвы» ферма потихоньку стала разваливаться: по их словам, африканских страусов больше никто не разводит, а те, что есть, остались исключительно для показа туристам и съедения.
«Страусов раньше даже можно было купить, — вспоминает один из сотрудников. — Это ж не курица: она не знает хозяина, ей бы только пожрать!»
Сейчас в некоторых вольерах вместо птиц сидят кролики — их привезли «для личного пользования панов». При этом ферму до сих пор посещает большое количество туристов (стоимость входного билета — всего 150 рублей), детям устраивают экскурсии, а отзывы о ранчо преимущественно восторженные. Несмотря на изношенность имущества, ферма выглядит ухоженно. «Впечатление приятное, с зоопарками не сравнится, — подытоживает один из посетителей и вместе с тем добавляет, что невооруженным глазом видна ненужность хозяевам этого места.
Судя по данным «СПАРК-Интерфакс», УК «Мост-Агро», которой принадлежит сайт страусиного ранчо и земли под самой фермой, по итогам 2018 года показала рост: по сравнению с 2017-м, выручка от продаж увеличилась почти на 30 млн рублей, и компания даже получила прибыль в размере 132 000 рублей. При этом ООО «Ключ-Агро», которое позиционируется как владелец производственно-выставочного комплекса, показало убытки: в прошлом году выручка компании от продаж составила 16,3 млн рублей, при этом прибыли у нее не было и она ушла в минус.
С УК «Мост-Агро» аффилировано ООО «Мегарон», владельцем которого также выступает Андрей Медведев. У компании, специализирующейся на услугах салонов красоты и строительства зданий, оказались заблокированы счета. По данным сайта ФССП, у нее есть три исполнительных производства по взысканию с компании налогов и сборов на общую сумму более чем 40 000 рублей.