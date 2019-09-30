Нафтагаз банкротят, деньги уводят: Токай Керимов и его команда собираются в Европу
Похоже, в компании Нафтагаз грядут кадровые перестановки. Как стало известно нашей редакции, давний партнер бенефициара компании Токая Керимова Ислам Назаралиев покинул кресло гендиректора. На его место уже назначен временно исполняющий обязанности генерального директора Владимир Чачило.
Любопытно, но господин Чачило в прошлом – маркетолог печально известного холдинга «РУ-Энерджи Групп», владелец которой Азад Бабаев обвиняет Токая Керимова и его команду в рейдерском захвате его бизнеса.
Да и не только в рейдерстве. К примеру, Азад Бабаев не раз доказывал, что топ-менеджеры Керимова реализовали с торгов имущество «Сервисной буровой компании» по стоимости, которая ниже рыночной в десятки раз.
Кроме того, по последним сведениям из «логова» компании – Токай Керимов и Ислам Назаралиев выводят на финишную прямую банкротство «Нафтагаз-Бурения» и «Нафтагаз-Сервиса».
Причем, если верить нашим источникам, данная схема проворачивается при активной поддержке отца Токая Керимова, президента ФЛНКА Арифа Керимова
По предварительным данным, эти, без сомнения, талантливые «остапы бендеры», уже зарегистрировали фирму, на счета которой переводятся активы двух вышеупомянутых компаний, потенциальных банкротов. К этому времени, кстати, как уже писали некоторые СМИ, Ислам Назаралиев уже благополучно снял с себя полномочия гендиректора Нафтагаза.
И, кстати, тот же Нафтагаз тихой сапой вышел из состава учредителей компании «НГ-Бурение», а топ-менеджеры последнего в спешном порядке бегут с предприятия, как … вы наверное догадались кто. При этом, нынешний гендиректор «НГ-Бурения» Александр Котов вместе с рядом верных подельников-менеджеров приняли предложение от департамента бурения «Газпромнефти».
Может быть, не совсем корректным будет сравнение людей с крысами. Но последние, как известно, бегут с тонущего корабля в тот момент, когда тот визуально еще держится на плаву, но в трюме уже полно воды. Просто маленькие умные твари, в отличии от «капитана», заранее чувствуют, что скоро судно пойдет ко дну.
Менеджеры «НГ-Бурения» и «Нафтагаз-Сервиса» тоже не дураки. И, судя по всему, в теме. И знают, что вот-вот начнется процедура банкротства. Поэтому самое время искать себе новые тепленькие места. Тем более, понятно, что конкурсными управляющими, будут назначены люди Токая Керимова и Ислама Назаралиева.
Что касается нового юридического лица, куда Керимов и Назаралиев, по слухам, которые подтверждают и наши источники, то на него уже переводят активы с будущих предприятий-банкротов, более того, источники называют фамилию Мушфига Байрамова, как потенциального руководителя новой фирмы.
Правда, вот маленькая неувязочка, сей господин на данный момент находится под следствием, являясь главным подозреваемым в уголовном деле о даче взятки топ-менеджеру «Газпромнефти» Павлу Крюкову от бенефициара «Нафтагаза» Токая Керимова. Поэтому, скорее всего, во главе нового детища Токая Керимова поставят какого-нибудь очередного «свадебного генерала», которому будет глубоко безразлично, почему это на Ямале люди выходят на акции протеста.
А протестуют они потому, что на предприятиях, которые находятся «под Керимовым», месяцами не выплачивают ни зарплату, ни социальные пособия. Край суровый, работа тяжелая. А выживай сам, как хочешь.
По этому поводу, как сообщает ряд российских информационных ресурсов, в отношении компании «Нафтагаз-Сервис» и ее руководства возбуждены административные дела по статье о невыплате зарплаты в установленные законом сроки. Да только воз и ныне там. Как хозяева жизни не платили работягам, так и продолжают не платить. Это же обычные люди, а не топ менеджеры.
Но эксперты уже предостерегают о том, что нынешние народные волнения – это еще цветочки. Ягодки, скорее всего, впереди, не смотря на приближающуюся зиму. Правда есть версия, что Токай Керимов и Ислам Назаралиев, серьезно подстраховались, чтобы в случае каких-то проблем сказать что-то типа «я не я, и хата не моя». Только ведь с того времени, как Азад Бабаев на всю страну начал рассказывать о мошеннических схемах этой парочки, захвативших его «РУ-Энерджи», за «остапами бендерами» пристально наблюдают правоохранители. И не только наблюдают.
Поскольку совсем тихо отобрать у Бабаева «РУ-Энерджи» у «бизнесменов от Бога» не вышло, то в итоге силовики начали масштабную проверку рейдерского захвата некогда успешной компании.
Насколько известно нашей редакции, проверять будут всех топ-менеджеров из команды Керимова и Назаралиева. К примеру, под прицелом у правоохранителей и вышеупомянутый врио «Нафтагаза» Владимир Чачило, который подозревается в причастности к выводу имущества и возможному преднамеренному банкротству «Нафтагаза» и принадлежавших ей в недалеком прошлом компаний.
Как считает известный экономист Андрей Вебер, Токай Керимов и Ислам Назаралиев, с большой долей вероятности банкротят компанию по давно написанному и неоднократно опробованному ими сценарию. Точно также канули в лету несколько других компаний Группы «Нафтагаз», включая «НГ-Менеджмент».
Арбитражные суды Ямала, ХМАО и Москвы завалены исками от подрядчиков, которым фирмы Керимова должны сотни миллионов рублей. А общие долги одного лишь «Нафтагаз-Бурения» перевалили за четыре миллиарда рублей.
Должны керимовские компании не только подрядчикам, но и казне. Причем речь идет о серьёзной налоговой задолженности «НГ-Бурения».
С государством, как известно, шутки плохи. Однако, в этом случае оно почему-то проявило удивительную мягкотелость. Вместо того, чтобы истребовать огромную сумму, которая не поступила в бюджет, ИФНС России № 30 по г. Москве, которая и подавала в суд на банкротство «Нафтагаз-Бурения» в связи с неуплатой налогов, неожиданно заключило мировое соглашение с «Нафтагаз-Бурением», разрешив тому платить свои долги в рассрочку. Суд удовлетворил требование Кредитора (то есть добрейшей ИФНС России № 30) по Мировому соглашению, общая сумма которых составила 401 611 516,53 рублей (без учета пени). Должник принял на себя обязательства по погашению задолженности по сумме, а также соответствующих процентов Кредитору в течение 12 месяцев, начиная со следующего дня с даты утверждения Арбитражным судом города Москвы настоящего Мирового соглашения … Информации о ходе выплат нам найти не удалось …
То есть, по сути, эта необыкновенная щедрость – сделка, попахивающая коррупцией. Тем более, не увидеть реального положения дел в компании «Нафтагаз-Бурение», прямым курсом идущей к банкротству, сможет разве что слепой. А это значит, что целиком свои долги перед бюджетом эта компания наверняка не погасит.
Возможно, на щедрость налоговиков обратят внимание правоохранители и они смогут понять, что сделало сотрудников налоговых органов такими добренькими. Пока вслух слово «коррупция» никто не произносит, но что такое «откаты», в России знают, наверное, все.
Наводит на определенные выводы с будущим наших героев и пока не проверенная, но очень похожая на правду информация, о том, что Токай Керимов, его братья Турал, Туран и их отец, лидер ФЛНК Ариф Керимов, а заодно с ними теперь бывший генеральный директор «Нафтагаз-Бурения» Ислам Назаралиев решили получить в одной из европейских стран вид на жительство.
Почему в эту версию можно поверить? Да потому что сценарий, в общем-то, знакомый. Выкачать из компаний все, что можно, увести все это за границу, убрать с дороги тех, кто мешает и уехать в «теплые края» вслед за своими деньгами. Сколько уже умников так делало, не счесть.
И мы не удивимся если на самом деле Керимов и К этот сценарий уже вовсю реализуют. Так что, у правоохранителей осталось не так много времени, чтобы не дать этим хитрецам помахать России ручкой, и обосноваться где-нибудь на туманном Альбионе или райских островах.
Все-таки хотелось бы, что в случае с этими «остапами бендерами» сработала знаменитая фраза Глеба Жеглова. Согласно ей, вор должен сидеть в тюрьме. От себя дополним – вор по жизни должен сидеть в тюрьме долго.
Пока же, как мы видим из того, что пишет пресса и говорят разные источники, знакомые с процессом, следователи не спешат с обвинениями, но, возможно, это затишье перед бурей.
Ну а мы подождем, поизучаем, последим за ситуацией и обязательно напишем. Правду.