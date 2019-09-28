Радости московской урбанины
"В жизни всё не так, как на самом деле". С.Е.Лец
В четверг в самый час пик, в 19 часов, проехал на маршрутном автобусе (маршрут "А") от Сухаревской до Фрунзенской.
Ехал больше часа... Но сейчас речь не об этом.
Автобус ехал все время практически пустой. В то время, когда вокруг плотным строем на дороге стояли-изнывали автолюбители. Мы же ехали то по выделенке, то по велодорожкам Бульварного кольца (да-да - автобус нарушал).
Даже в районе Тверской внутри было всего 8 пассажиров. Кстати, за все время пути нам не попалось ни одного (!!!!!) велосипедиста на велодорожке, которая заняла фактически полосу. На этих полосах можно было сделать парковки, или, хотя бы в холодное время года, открывать их для транспорта.
Кроме того, там, где в старом городе есть крутые повороты и перестроения, наш огромный монстр-автобус, перекрывал обе полосы, затыкая и без того нерадостный поток автомобилей.
Пустые трамваи и автобусы, которые я вижу все время в центре, занимают целые "выделенки", мешают остальным, особенно в узком центре, чадят дизелями или занимают рельсами половину дороги. Еще раз повторю - пустые!
Вопрос - зачем? Почему не компактные маршрутки в общем потоке?
И совсем уж странная затея - велодорожки в центральной части. Они ведь практически не загружены никак.
Отдельная тема - экономика таких пассажирских перевозок.
Может надо сознаться в том, что этот проект плохо продуман, особенно в центре?