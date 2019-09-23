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Авторская колонка
23 сентября 17:30
Вакансия на Олимпе
Ларин Александр

Журналист и литератор. Автор книг, рассказов и эссе.

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Вакансия на Олимпе

Сегодня я всю ночь не спал, ворочался – такой подарок судьбы мне привалил.

Позвонил накануне мой старый приятель, он сейчас в администрации трудится, сказал, что у них в управлении появилась вакансия, и хочет на это место меня двинуть. Говорил со своим шефом, тот вроде не возражает и готов со мной встретиться.

– Да ты чего?! – вскинулся я. – Неужели ты думаешь, что я в этой ситуации пойду к вам в услужение?! Вы там вообще понимаете, что вокруг происходит, какие в народе настроения – после всей этой вашей пенсионной реформы, мутных выборов, полицейщины?! Или вы только телевизор смотрите, да врете на каждом шагу?

Он: – Ты давай не нагнетай, всё под контролем… Но главное: нам как раз такие правдоискатели сейчас нужны, критически мыслящие, принципиальные, болеющие за справедливость. Поэтому я о тебе и вспомнил… Это у нас такой пилотный проект.

– Ты это что, серьезно? – удивился я.

– Вполне. Так что давай соглашайся. Никто там тебя за твои воззрения ломать не будет, наоборот, будут внимательно слушать, учитывать… Это важно сейчас.

– А зарплата у меня какая будет – тоже по справедливости, скромненькая, или как у вас?

– Зарплата будет как у нас, не волнуйся. И зарплата, какой ты больше нигде не найдешь, и бесплатное лечение, и статус, ксива… Всё как полагается, несмотря на твою оппозиционность.

– Надолго ли? – усмехнулся я. – А потом эту ксиву вашу куда-нибудь , как партбилет КПСС, буду заныкивать… А куда, кстати, чел с этой самой вакансии делся, – спросил я, – случаем не за границу с секретами удрал?

– Не угадал, на нефтяные хлеба подался, – с отчетливой завистью произнес он.

– А, ну это дело стоящее… У вас с ними, считай, смежные отрасли...

– Ну, так что, пойдешь к нам, согласен? – напирал он.

– Хорошо, уговорил, – сказал я. – Кто ж от таких условий откажется? А то я уж подумал, ты из меня какого-то клона Соловьева хочешь сделать?..

А ночью прямо извелся весь. Неужели, и правда, возьмут такого недовольного. Мне сейчас как раз деньжата, ой как, нужны. А тут и деньги большие, и убеждения скрывать не надо, подлаживаться, как кролик, под их установки… Что-то не верится, прямо чудеса в этом нашем самовластье… Может, у них и правда, какие-то перемены наметились, что-то дрогнуло…

И в этот же день встретился с их шефом. Мужик, сразу видно, государственный, глаза такие злобненькие, щечки пухлые, да и кабинет могучий, на психику давит. Посмотрел мое резюме и с ухмылочкой говорит: – Значит, не одобряете вы нашу линию? Реформа пенсионная вам не нравится, полицейщина, произвол, сплошное вранье… – То есть практически слово в слово передал мой разговор с приятелем.

Я как-то сразу растерялся, сник, и вдруг (сам того не ожидая, сугубо инстинктивно) бросился их восхвалять: – Да нет, меня не так поняли. Я как раз – за. По большому счету у нас все правильно делается. Без горячки, суеты… И полицейщины никакой нет. Люди долг свой патриотический выполняют, защищают государство… Кругом же враги… Да такую свободу слова, как у нас – еще поискать… Ну и т.д.

Вижу, недоволен шеф, смотрит на меня с каким-то презрением, одна щечка даже задрожала, не того он, похоже, ждал… – и быстренько наше собеседование закончил. Даже руки на прощание не подал.

А потом и приятель на меня налетел, кричит: – Подвел ты меня, шеф сказал, таких жополизов у нас и без тебя хватает, приказал срочно искать другого… А чего я могу сделать?! – ты же не первый уже на это место пробуешься, как кто сюда приходит, сразу поддерживать начинает… Вот и имей после этого с вами дело… Прямо хоть Навального приглашай.

В общем, профукал я такую клевую должность. Позор.

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