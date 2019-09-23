Коммунальный «бизнес» Минобороны или миллиарды для генералов Шойгу
Высокопоставленные лица из главного военного ведомства России организовали схему с ЖКХ, которая приносит прибыль им, и одновременно наносит колоссальный ущерб государству и предпринимателям
О том, что в сфере ЖКХ при участии Минобороны прокручиваются многомиллионные аферы, пишут и говорят давно. Но, пожалуй, впервые нашелся человек фактически из «системы», который решился раскрыть подробности.
Учредитель компании ООО «Муниципальные энергетические системы» (ООО «МЭС») Юрий Николаевич Егоров, став единственным поставщиком тепла, оказывающим услуги теплоснабжения в двух микрорайонах (Молодежный и Чкаловский) города Переславль-Залесский Ярославской области, поначалу обрадовался. Среди тех, кого обслуживала его фирма, был и учебный центр подразделения РВСН (ракетных войск стратегического назначения) - воинская часть № 74400. У военного ведомства денег много, так решил предприниматель, потирая руки в предвкушении прибыли.
А в итоге ведомство Сергея Шойгу должно ему 130 миллионов рублей, плюет на судебные решение в пользу Егорова, и даже использует армейские подразделения для давления на слишком смелого бизнесмена.
По словам самого бизнесмена, учебный центр ракетных войск на полторы-две тысячи военнослужащих его фирма отапливала с 2010-го года. При этом компания Егорова была единственным поставщиком тепла фактически вынуждено. Все дело в том, что принадлежащая муниципалитету мазутная котельная давно и безнадежно пришла в негодность.
Первый договор на обслуживание учебного центра РВСН коммерсант заключил напрямую с Министерством обороны, и никаких проблем с оплатой не возникло. Проблемы начались с 2012 года с приходом нового Министра обороны - Сергея Шойгу. Это при нем была реформирована система оплаты работ подрядчиков военного ведомства. В результате такой мало кому понятной реформы между сотнями частных подрядчиков и министерством обороны оказался посредник в лице ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» (ОАО «РЭУ»).
И на этом хорошая жизнь для коммерсантов закончилась. Нормальные расчеты прекратились почти сразу, и такая ситуация остается до сих пор. Егоров – один из тех, кто недополучил свои деньги от посредника, у которая есть всего одна функция – получить деньги от Минобороны и распределить их между подрядчиками. Однако, платежи шли лишь первые пару месяцев существования новой «прокладки» под названием ОАО «РЭУ». Потом платежи прекращались, а когда суды заваливались исками предпринимателей, посредник объявил себя банкротом. Вслед за ним появился новый посредник, который прошел тем же путем. Потом еще один и еще. И все по той же накатанной схеме.
В итоге «Ремонтно-эксплуатационное управление» как единственный поставщик тепловой энергии для нужд министерства обороны РФ наплодило долгов по стране более 45 миллиардов рублей. И хотя министр обороны Сергей Шойгу публично признал существование этих долгов, абсолютно никаких шагов военное ведомство не сделало для того, чтобы ситуацию изменить в корне.
В министерстве пошли другим путем. Просто добавили в свой бюджет дополнительные миллиарды рублей, фактически одобрив дальнейшее воровство в сфере военного ЖКХ.
Пятьдесят миллиардов рублей, к примеру, были выделены ОАО «Оборонстрой», которым тогда руководил Тимур Иванов, чтобы они покрыли долги и расплатились с такими организациями, как фирма Егорова. Однако, и в этом случае большая часть средств к предпринимателям не попала. Государственные «монстры» типа Газпрома свое получили, а частники остались с носом.
Компания Егорова потеряла на контракте с Минобороны 50 миллионов рублей, из которых официально задокументированы чуть более половины, 28 миллионов. Все остальное ушло на оплату тому же Газпрому в счет оплаты за газ. То есть, компания Миллера получила деньги за компанию Егорова. Это называется, государство с государством расплатилось, а частный бизнес какой-то вообще бесправный получается.
Тем более тысячам обманутых подрядчиков с того самого «РЭУ» даже взять нечего. Как выяснилось уже потом, имущества у этой компании не было никакого. От слова – совсем.
Да, на бумаге там имущество имелось, но оказалось, что Минобороны оформило передачу имущества на баланс «РЭУ» юридически неправильно. И все вернулось обратно в военное ведомство. Стандартная и сто раз опробованная формула воровства с «фирмой-прокладкой».
По точно такой же накатанной дорожке Министерство обороны заключало договора и с последователями обанкротившегося «РЭУ»: ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» действовало с 2011 по 2014 годы, затем его заменило АО «ГУ ЖКХ», просуществовавшее до 2017 года, после чего появилась третья пустышка – ФГБУ «ЦЖКУ» («Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации), которое на данный момент возглавляет Александр Жданов.
Но от смены директоров и названий организаций ситуация не меняется, потому что стоят за этим другие люди. История с подведомственными предприятиями, отвечающими за коммунальные услуги в структуре Минобороны, уже стала классикой: пара-тройка месяцев оплаты и последующее банкротство по заранее подготовленному плану. Выведенные деньги никто из правоохранителей не нашел и не найдет, потому что, видимо, тоже по какому-то плану, их просто… никто не ищет.
Типчина ситуация с ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» (РЭУ, входит в «Оборонстрой»), долги которого перед кредиторами составляют более 45 миллионов рублей
Сумма задолженности по оплате труда работников РЭУ и выплате им выходных пособий составляет 615,8 миллиона рублей, говорится в определении суда. Кроме того, задолженность по обязательным платежам составляет 1,73 миллиарда рублей, а дебиторская задолженность – 9,5 миллиарда рублей.
На банкротство подала сама компания, в ней ввели внешнее временное управление, но на счетах организации лишь немного более ста миллионов рублей. Это даже не десятая часть того, что они должны, так сказать, по кругу.
Ну, а возвращаясь к бизнесмену Егорову, то, как он утверждает, у него есть предварительные данные о том, что через АО «ГУ ЖКХ» отмыто не менее 30 млрд рублей казначейских денег, которые были выделены конкретно на содержание военных гарнизонов. Из них больше 38 миллионов рублей – это долг перед ООО «МЭС» за 2015-2017 годы.
«ГУ ЖКХ» тоже в состоянии банкрота, предприниматели суды выиграли, но платить коммунальная «шарашка» не собирается. Да и нечем. При этом, согласно Указу президента РФ № 1173 «О мерах по осуществлению устойчивого функционирования объектов, обеспечивающих безопасность государства», поставщики тепла на военные объекты не могут в одностороннем порядке разорвать договор и прекратить подачу тепла.
А если такой указ существует, значит, с критической ситуацией в военной коммунальной сфере знакомы и первые лица государства и руководители правоохранительных ведомств РФ.
Ситуация с ФГБУ «ЦЖКУ» вообще парадоксальна. Структура уже несколько лет всячески оттягивает подписание договора компанией Егорова «МЭС», утверждая, что та не выполняет свою работу. Однако, тепло в учебный центр все это время поставлялось автоматически, поскольку он располагается в зоне покрытия единственного здесь поставщика энергии. И подача тепла, кстати, неоднократно подтверждалась судами, включая Верховный суд РФ.
Но когда в прошлом году «МЭС» предупредила военных, что отключат подачу, если денег не будет, в местную котельную десантировалось воинское подразделение в полном обмундировании. Только что без автоматов в руках. Фактически бойцы захватили частный объект и заставили работников продолжить подачу тепла. Такой локальный военный переворот в сфере ЖКХ города Переславль-Залесского. И это было сделано, заметьте, воинским подразделением регулярной российской армии. Той самой армии, которая призвана защищать нас от внешнего агрессора.
Предприниматель Егоров рассылал жалобы на самые верха – и Путину, и Шойгу. И в Арбитраж обращался. Толку ноль, из пустых отписок можно роман написать. В судах исковые заявления рассматриваются годами. Из этого можно сделать вполне определенный вывод – российский суд не является независимым. По крайней мере, когда речь идет о федеральных структурах в роли ответчиков.
Например, по словам Егорова, у них случаются долги и задержки с платежами по другим клиентам, получающим от его фирмы тепло. «МЭС» подает на них в суд, эти иски разбираются вполне оперативно, и практически всегда в пользу истца. Но когда речь заходит о Министерстве обороны, суд (Егоров указывает конкретно на судью Нину Розову) почему-то верит ответчику. А тот утверждает, что тепло не получает, поскольку у него с «МЭС» нет договора о поставке. Того самого договора, который он сам же не подписывает, а тепло получать хочет. В том числе, и силовым путем с использованием действующей армии.
Понимаете, какая возникает для бизнесмена Егорова ситуация? Тепло он на военный объект, как единственный поставщик, должен давать даже без наличия договора. Но при его отсутствии военные ему как бы ничего не должны. Парадокс? Нет, это Россия. Со всеми вытекающими. А вытекает то, что бизнес за свой счет снабжает армию, а генералы деньги кладут себе в карманы.
Предприниматель Егоров не только письма писал в высокие кабинеты. Он и стучался в них лично. У кого он только на приеме не побывал, к кому только не взывал о помощи. Ведь ситуация предельна проста. Один оказывает услугу, а другой за эту услугу платит. Но никто и нигде бизнесмена не услышал. Из чего и Егоров и другие пострадавшие делают вывод о существовании в стране системы ЖКХ со всеми признаками коррупции для «доения» ресурсоснабжающих организаций. Это настоящая преступная группа, в состав которой входят чиновники Министерства обороны, правоохранители и судебная система.
Главной заинтересованной структурой Егоров считает «Оборонстрой» тогда еще под руководством Тимура Иванова. «Оборонстрою» из бюджета выдавались деньги на покрытие долгов. Но расплачивались с поставщиками лишь частично. По словам Егорова, почти открыто говорили, или берите то, что дают, или вообще ничего не получите. Способ найдем без денег оставить.
От сотрудничества с Минобороны, которое изначально выглядело таким многообещающим, компания «МЭС» понесла огромные убытки. На данный момент долг военных составляет порядка 130 миллионов рублей. Юристы Егорова обратились даже в международные правовые инстанции, чтобы те помогли разоблачить лиц, которые причастны к выводу огромных средств из подведомственных предприятий Минобороны.
Помимо этого Егоров обратился к военным атташе несколько европейских стран, предупредив их о том, что при отказе в выплатах он не собирается начинать в этом году отопительный сезон для военного учебного центра в Переяславль-Залесском. А предупредил затем, что снова ожидает на свои объекты нападения российской армии. Вникаете в смысл того, что происходит? Гражданин России просит помощи у военных и правовых структур Запада, чтобы защититься от российской армии! Чего стоят после этого слова Сергея Шойгу о том, что наша армия нацелена исключительно на защиту собственного народа? Чего стоят слова первых лиц государства, говорящих о том, что частному бизнесу нужно помогать? Или хотя бы не чинить препятствий. Похоже, ничего эти слова не стоят. Так, для красного словца сказаны. Так что, фраза «мы живем в правовом государстве» – сегодня уже даже не анекдот. И уж тем более, не смешной.