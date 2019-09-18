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банк россия
Алина Волчинская
18 сентября 12:28

Дом с сюрпризом

Банк Ковальчука и Шамалова купил бомбоубежище

Дом с сюрпризом

Банк «Россия», в списке акционеров которого числятся миллиардеры Юрий Ковальчук и Николай Шамалов, в конце 2018 года купил здание с бомбоубежищем, выяснил Russian Deadline. Власти не смогли оспорить сделку, хотя Росимущество и МЧС заявляют, что объект является защитным сооружением гражданской обороны и не может быть кому-либо продан.

В судебной картотеке Russian Deadline обнаружил решение, вынесенное Арбитражным судом Краснодарского края в конце августа 2019 года. Инициатором спора выступило межрегиональное территориальное управление Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея: ранее оно потребовало признать недействительными два договора купли-продажи имущества. Один договор, согласно заявлению Росимущества, был заключен в 2015 году, другой — в 2018-м. Ответчиками по иску стали банк «Россия», АО «Кубанское речное пароходство» и предприниматель Александр Путилин.

Спор разгорелся вокруг двухэтажного здания в центре Краснодара, расположенного на пересечении улиц Орджоникидзе и Кирова. Дом возвели в 1917 году, а спустя 70 лет под ним в подвальном помещении построили противорадиационное укрытие на 300 человек. Оно предназначалось для «Кубанского речного пароходства» как для предприятия, задействованного в условиях военного времени. Бункер, как следует из паспорта убежища, имеет «стратегическое значение для государства и служит для поддержания <…> обороноспособности страны».

В начале 2000-х право собственности на здание зарегистрировало это же пароходство. До этого «Кубанское речное пароходство» было приватизировано, а актив в виде дома (и вместе с ним — бомбоубежища) перешел на баланс появившегося акционерного общества.

Несмотря на это, прокуратура через суд добилась того, чтобы объект вернули в федеральную собственность. В 2006 году власти Краснодарского края заключили с «Кубанским речным пароходством» договор о передаче бункера акционерному обществу на ответственное хранение.

Однако в 2015 году компания родственников высокопоставленных чиновников продала двухэтажное здание за 12 млн рублей бизнесмену Путилину в то время, как его кадастровая стоимость была выше и составляла 17 млн рублей.

В «Кубанском речном пароходстве» сообщили, что здание было продано Путилину в связи с переездом управления пароходства в новое здание. На вопрос о том, почему его продажа состоялась по заниженной стоимости, в компании заявили, что она «является коммерческим частным предприятием и в соответствии с законодательством имеет право реализовывать свое имущество по договорной цене».

«На подвальное помещение <…> отсутствуют документы, необходимые при возведении объектов, относящихся к защитным сооружениям ГО <…> В 1994 году уже после приватизации здания органы ГО ЧС зарегистрировали подвальное помещение в своем внутреннем реестре как объект ГО — убежище V класса, оформив паспорт убежища, составленный без учета требований, предъявляемым к убежищам V класса, а также без внесения изменений в сведения о здании в государственный кадастр недвижимости», — следует из ответа «Кубанского речного пароходства» на запрос Russian Deadline.

Путилин — известный в Москве и Ростовской области бизнесмен. По данным «СПАРК-Интерфакс», в недавнем прошлом он был бизнес-партнером Андрея Рюмина, ныне возглавляющего «Ленэнерго». Сейчас Путилин является собственником группы компаний ЮБС, занимающейся транспортировкой топлива и бункеровкой судов, среди ее заказчиков есть «Роснефть» и ее дочерние структуры, а также Palmali Group.

Зачем предпринимателю понадобился актив в виде здания с бункером — неизвестно. Связаться с Путилиным Russian Deadline не удалось. При этом на снимках с Google Maps, датированных 2017-м годом, видно, что на окнах двухэтажки висело объявление об аренде и продаже помещений.

В конце 2018 года банк «Россия» выкупил здание у Путилина. Через пару месяцев после заключения сделки правопритязания на объект заявило Росимущество. Суд заключил, что власти более 10 лет знали, что дом с бомбоубежищем был зарегистрирован за «Кубанским речным пароходством», но ничего не предпринимали. В этой истории банк «Россия» как добросовестный приобретатель «не знал и не мог знать» о том, что имущество представляет собой защитное сооружение гражданской обороны: никаких сведений в ЕГРН о его особом статусе не было. Только косвенные признаки якобы позволяли квалифицировать помещение на уровне подвала как убежище: система фильтровентиляции и маркировка МЧС на корпусах фильтров-поглотителей.

«При покупке объекта помещение было обесточено, в помещении отсутствовали какие-либо внешние признаки, явственно свидетельствующие о том, что такое помещение является защитным сооружением гражданской обороны», — указал суд и со ссылкой на фотодокументы заключил, что убежище давно находится в неудовлетворительном состоянии и требует капитального ремонта.

Для каких целей банк «Россия» купил здание и что он планирует делать с бункером, в финансовом учреждении к моменту выхода публикации не пояснили.

В Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю пообещали рассказать о позиции ведомства в более подробном комментарии позднее. При этом его представитель в телефонном разговоре с корреспондентом Russian Deadline подчеркнул, что в ведомстве возмущены решением суда, который не нашел нарушений при заключении договоров купли-продажи имущества. По словам собеседника, на сегодняшний день нормы содержания защитных сооружений существенно упрощены, поэтому на момент купли-продажи здания бомбоубежище соответствовало установленным требованиям защиты укрытий.

«Конечно, они (банк „Россия“, — Прим.) понимали, что купили: там стояли старые фильтры, двери герметичные — все там было», — подчеркнул сотрудник регионального главка МЧС и добавил, что МЧС не даст снять с баланса убежище, «население там будет укрываться».

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