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В России нет плохих дорог – есть только бездорожье
Авторская колонка
18 сентября 01:10
Неправильная страна
Рощин Алексей

Социальный психолог

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Неправильная страна

На днях через «Коммерсант» вроде как «утекли» подробности того, как с весны уже полным ходом готовят Белоруссию к поглощению нашей РосФедерацией. Всё втихаря, но на полном серьезе.

«Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей. Такая степень интеграции - выше, чем в ЕС, фактически на уровне экономик речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства. При этом вряд ли оно будет полностью равноправным для сторон: экономика РФ в 29 раз больше белорусской».

Всё, собственно, ради одной цели — грёбаного «транзита», то есть возможности оставить Путина еще на пару сроков во главе «дорогих россиян» (а теперь еще и белорусов). В качестве компенсации, возможно, белорусского колхозника сделают премьером.

Не покидает чувство мучительной неловкости, когда слышишь о таких планах. Я долго не мог подобрать этому чувству какой-нибудь понятный и близкий аналог, но он все-таки отыскался. Это то, что испытывает зритель, смотря на картину типа «Неравный брак» художника Пукирева. Ну вы помните — где высохший старикан типа ведет под венец девушку, которая ни жива ни мертва.

Что в этой ситуации не нравится зрителю? Да ему просто жалко девицу. Понятно, что ее из-за каких-то, скорее всего меркантильных, соображений отдают старому дураку, желчному, неряшливому, занудному и ни на что уже неспособному, который просто всячески будет заедать ей век, попрекать каждым куском — и вообще испортит ей жизнь. А за что ей такое «счастье»?

Жалко девушку. А если дедок с картины еще и, чего доброго, какой-то твой родственник, так еще и стыдно — как будто сам вляпался в какую мерзость.

Так вот и Белоруссию жалко. Конечно, у них и сейчас там жизнь не фонтан — один Лука, сидящий безвылазно в «вождях нации» даже дольше Путина, чего стоит. Но это вовсе не повод желать им провалиться из огня да в полымя — еще и в нашу Россию. Даже из чисто прагматических соображений: так-то в своих бедах они виноваты сами, а если утечки «Коммерсанта» станут явью — во всем виноваты будем мы.

Страна у нас относительно богатая — но неправильно устроенная. Как старик — может, он чем-то и неплох, но уже стар, изношен, несносен и скоро все равно отдаст концы. В таком состоянии надо сидеть тихо и думать о вечном, а не навязывать свое общество посторонним ни в чем не повинным людям. Иначе — только позор и неловкость.

К сожалению, и с Крымом у нас ведь такая же история: червоточина в самой нынешней РФ. Мы туда принесли деньги, жизнь стала богаче — но стала ли лучше, интересней, свободней, живее? Нет. Потому что - «Азия-с». И этим все сказано. Что бесконечно печально.

Не надо нам лезть к Белоруссии. Тем более с такой максимально идиотской целью, как продление каденций и так без меры засидевшегося Путина. Невозможно на все это спокойно смотреть. России собой бы заняться — как-то попытаться вернуть самоуважение. Без этого никакая экспансия не имеет смысла.

Причем мне почему-то кажется, что моя точка зрения в данном случае совсем не экзотична; уверенности в том, что «Россия — благо» сейчас маловато даже и в широких народных массах. И поэтому даже ожидаемого пропагандистского эффекта типа «БелоруссияНАШ», скорее всего, не будет.

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