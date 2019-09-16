Ад? Мосгорнотариат!
Спецоперация по принуждению к закону столичных нотариусов в самом разгаре
Окончание избирательной кампании, не без скандалов, но сформировавшей МосГорДуму, вовсе не означает затухание активной политической жизни в столице. Только вот центр ее тяжести, похоже, переносится на предстоящие в конце сентября выборы президента и нового руководства Московской городской нотариальной палаты. И хотя по влиянию на общественно-политическую жизнь мегаполиса орган управления нотариальным сообществом Москвы заметно уступает городскому парламенту, нотариальная палата в силу различных причин – в первую очередь высокой степени вовлеченности в экономическую жизнь и встроенности в государственно-правовую систему многомиллионного города, он является точкой притяжения внимания не только со стороны самого нотариального сообщества, но и городских и даже федеральных властей. Поводов для этого, надо отметить, действительно более, чем достаточно.
Первым публичным проявлением активного внимания государства к положению дел в нотариате, заметным даже не только для чиновников и самих нотариусов, стало июльское заседание в Совете Федерации, на котором спикер верхней палаты устроила настоящий разгон сенаторам и чиновникам, так и не удосужившимся выполнить ранее данное ей поручению по мониторингу уровня нотариальных тарифов. На то, что они в последнее время стали напоминать сорвавшуюся с поводка злую собаку, обратили внимание не только граждане и предприниматели, вынужденные из своего кармана оплачивать возрастающие не по уровню инфляции финансовые аппетиты членов нотариальной корпорации. Озадаченный социальным измерением оплачиваемых населением нотариальных услуг, Валентина Матвиенко в довольно жесткой форме буквально потребовала разобраться с уровнем нотариальных тарифов и доложить ей предложения по их законодательному регулированию. Не меньшую заинтересованность в приведении в чувство потерявших всякую финансовую скромность нотариусов проявили и московские власти, а также главный куратор нотариата – Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по г.Москве.
Призванное непосредственно контролировать жизнь нотариального сообщества столицы, терруправление федерального минюста, еще весной обратило внимание на то, что в жизни Мосгорнотариата, призванного быть одним из оплотов законности, стало там много беззаконий, что их срамоту не могла прикрыть даже задранная юбка неподъемных для населения цен на нотариальные услуги. Говоря о них, уже бывший начальник Главного управления Министерства юстиции РФ по городу Москве Рустем Юсупов, не скрывает боли в сердце. По его данным, 8-10 апреля 2019 года в здании Московской городской нотариальной палаты состоялся конкурс на замещение вакантной должности нотариуса, занимающегося частной практикой в Московском городском нотариальном округе. Для этого распоряжением министерства был утвержден состав конкурсной комиссии, куда вошли пять нотариусов г. Москвы, в том числе вице-президент столичной нотариальной палаты С.А.Никифорова. Секретарем комиссии стал начальник сотрудник ГУ Минюста по Москве. При этом, «при изготовлении Протокола заседания конкурсной комиссии были изучены аудио-и видеозаписи конкурса, в результате чего выявлено следующее: при ответах на вопросы претенденты и победители дословно цитировали нормы закона, что косвенно свидетельствует о наличии у победителей конкурса предварительных сведений о задаваемых им вопросах, что является признаком коррупционного сговора», – пишет федеральный чиновник в ответ на запрос одного из парламентариев о возможных злоупотреблениях в Московской городской нотариальной палате. Он также указывает, что конкурсной комиссией при проведении конкурса использовались вопросы, касающиеся действующей и неопубликованной редакции Устава Палаты, что прямо нарушает права и интересы конкурсантов. С учетом этого Управление приняло решение, что указанные факты являются грубым нарушением законодательства, отказало в утверждении победителей конкурса в должности нотариуса и взяло курс на исправление выявленных в работе Мосгорнатариата выявленных грубых недостатков.
Из официального письма руководителя московского территориального управления минюста стало понятно, что «непонятки» с тарифами, на которые жалуется население – это только видимая всем вершина айсберга. И под этой ледяной глыбой скрывается финансовый интерес такой коррупционной толщины, что в интересах его максимальной реализации и действующие руководители нотариального сообщества города и страны, и претенденты на должности нотариуса готовы пуститься буквально во все тяжкие. Оно и понятно. Деятельность частнопрактикующих, но утверждаемых государством нотариусов, по крайней мере, в столице и других центрах активной экономической жизни уже давно превратилась в неоконченный роман с крупными денежными суммами. И, как следует из признания руководителя контролирующего нотариусов ведомства, ради взаимности в этом романе и те, кто хочет войти в состав нотариального сообщества, и те, кто изнутри него призваны регулировать этот процесс, явно готовы буквально наплевать на принципы конкурентности, превратив конкурсную процедуру в фарс с заранее известными результатами.
Не смирившись с таким положением дел в Мосгорнотариате, которое подтверждается не только одним апрельским конкурсом, чиновники минюста попытались хоть как-то повлиять на ситуацию, информировав свое министерское руководство. «Обо всех случаях нарушений Главное управление информировало Министерство юстиции Российской Федерации», – указывает начальник управления Рустем Юсупов в ответе на поступившее к нему обращение озабоченных ситуацией парламентариев.
При этом очевидно, слово вопиющего в нотариальной пустыне услышали не только в самом Министерстве юстиции. Конечно, не могли остаться в стороне от беспредела в нотариальном мире столицы и городские власти. Тем более, что возглавивший борьбу за наведение порядка в нотариальном бардаке начальник столичного управления минюста Рустем Юсупов уже давно тесно связан с командой мэра, до перевода в Москву возглавляя администрацию губернатора Пермского края Максима Решетникова – бывшего первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, начальника департамента экономической политики и развития города в 2012-2017 гг. Интерес городских властей и лично мэра Сергея Собянина к ситуации в Мосгорнотариате понятен. Формально не входя в систему власти и управления, нотариусы, тем не менее, прямо или косвенно влияют и на деловой климат в мегаполисе, и на социальное самочувствие граждан. Уже давно в мэрии зреет план интеграции нотариусов в систему центров «Мои документы», могли бы нотариусы быть полезны и в других инновационных проектах городского руководства, активно формирующего в настоящее время цифровой каркас городской жизни.
В этой связи понятно, что отцы города, в том числе, мэр Собянин не могут остаться равнодушным к судьбе выборов нового президента Московской городской нотариальной палаты, от результатов которых на ближайшие годы будет в определенной степени зависеть инвестиционный климат в мегаполисе, а также качество «среды обитания» проживающих в нем рядовых граждан. Ясно, что не могут смирится с текущим «нотариальным адом» и парламентарии, которые в лице спикера СовФеда Валентины Матвиенко почти архангельским чином ополчились на порядком подзабывших о своей социальной миссии нотариусов. Очевидно, что, только объединив усилия федеральных и городских властей, можно переломить нездоровые тенденции в Московской и Федеральной нотариальной палатах. В преддверии выборов президента МГНП транслируемых обществом вопросов к нотариусам действительно много: снизятся ли нотариальные тарифы, исчезнут ли поборы с населения за «технические услуги», станет ли нотариат прозрачным и современным? При этом самое интересное, что в отличие от выборов депутатов городской думы, ответить на них смогут только сами нотариусы, в этой связи, видимо, активно размышляющие сейчас о глубоком смысле известной русской поговорки. «Узка дорожка в рай, да обходу нет»…