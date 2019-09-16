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16 сентября 01:00
Спас пациента - в тюрьму!
Эрлих Алексей

Врач-кардиолог

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Спас пациента - в тюрьму!

Простите, но я опять буду писать о том, что врачей продолжают сажать в тюрьму. Я понимаю, что за последние 2 года это стало такой рутиной, что список арестованных, осуждённых врачей уже исчисляется сотнями и что даже знаковые дела забываются за всё новыми и новыми. Но я всё равно буду об писать о «делах врачей», а вы, если считаете, что истории не стоят внимания, не читайте и забудьте. Только потом не удивляйтесь пустым кабинетам в поликлиниках, отсутствию хирургов в операционных, не удивляйтесь, что врачи увольняются пачками из-за переработок, не удивляйтесь, что вместо сложной, но жизнеспасающей процедуры, врач выберет для вас простую вспомогательную, не такую полезную, просто чтобы меньше риска было.

Но если вас продолжает возмущать состояние российской медицины, я призываю вас обратить внимание на ещё одно «дело врачей». На дело врачей Балахнинской ЦРБ Нижегородской области Максима Кудыкина и Андрея Васягина. Их дело совершенно особенное, ибо оно не медицинское, а экономическое, и звучит как «мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения». 

Я не буду говорить и судить о том, кто в этом деле прав, кто виноват. Разбирайтесь сами, но вот смотрите: 4 года назад у сердечно-сосудистых хирургов Кудыкина и Васягина был пациент с критической ишемией ноги. То есть из-за закрытой артерии в ноге у него начиналась гангрена, грозила высокая ампутация и инвалидность. В то время уже была возможность лечить такие болезни без ампутации, путём раздувания закрытой артерии и установки в неё металлического каркаса — стента. В те годы эта операция ещё не покрывалась расходами ОМС, то есть не делалась бесплатно. Хирурги предложили пациенту купить расходные материалы для операции у фирмы производителя, что и было сделано. Нога была спасена, но пациент написал жалобу в прокуратуру. И вот спустя несколько лет врачей задержали (а Максим Кудыкин уже летом этого года уже стал главврачом Балахнинской ЦРБ), и суд избрал им меру пресечения — арест.

Эта история возмутительна по нескольким моментам. Во-первых, у нас в стране, говорят, не принято держать в тюрьме по экономическим статьям. И я присоединяюсь к требованию своих коллег отпустить Кудыкина и Васягина из-под ареста, изменив им меру пресечения. Во-вторых… Кто-то может сказать, что случаи, когда пациенты вынуждены платить за своё лечения возмутительны. И я тоже считаю, что большинство методов лечения должны быть бесплатны, то есть входить в страховку. Но друзья, согласитесь, что ситуация, в которой оказались хирурги, это, увы, чуть ли не ежедневная реальность нашей жизни. Я тоже, лет пятнадцать назад было дело, просил родственников пациентов купить одно лекарство, которого не было в больницах, для спасения жизни их близких. Скажу честно, я испытывал при этом мерзейшие чувства, что ставлю людям условие «кошелёк или жизнь».

Я не бандит с большой дороги. И мои коллеги — не грабители. И не жулики или мошенники. Скотские правила в нашей стране, по которым жизнеспасающие или органоспасающие процедуры на покрываются страховкой, когда от врачей требуют лечить (ставя их порой в невозможные условия работы, платя мизер и всячески издеваясь над ними), одновременно строго напоминают о «клятве Гиппократа», а потом, когда врач всеми силами старается спасти пациента и клятву соблюсти, и так извернуться, и сяк выкрутиться, чтобы продолжать быть врачом, после этого за ним присылают чёрный воронок, потому что он там что-то такое нарушил. И обязательно нарушит. И будет продолжать нарушать. Вы же сами поставили его в условия, когда не нарушать невозможно! Вы, чиновники Минздрава, вы министры, вы прокуроры, следователи и судьи, Вы президент России! В все пинаете врачей, словно футбольный мячик, а потом просите у него помощи. Просите под угрозой расправы. Приставив нож к горлу. Мы скоро лишимся нормальной медицины. Её и так осталось мало. Причём те, кто нас её лишают, предпочитают лечиться не в России. Разрушив тут всё, нагадив, они поедут в Европу к российским врачам, которые сбежали из страны от их законов и репрессий…

Прекратите сажать врачей в тюрьму! Дайте нам нормально работать! Отпустите на свободу хирургов Кудыкина и Васягина!

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