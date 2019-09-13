Москва - столица всей Земли
Вот некоторые люди, я сам встречал, удивляются - зачем Москва так похорошела. Зачем в нашем климате все эти широченные тротуары, по которым удобно ездить только хипстерам на самокатах и фрикам на мотоколесах. Зачем деревца в кадках, из которых сыпятся опилки, зачем скамейки на которых неудобно сидеть зимой - жопа примерзает, зачем бесчисленные мелкие кофейни и смузёвни, на которые у честного рабочего человека не хватит зарплаты? Зачем так агрессивно роют метро и почему такое хорошее интернет-покрытие?
Отвечаю.
Всё очень просто.
Москва готовится стать центром мира.
Дело в том, что как всем известно, климат на Земле меняется. Ну сами посмотрите на этот сентябрь! Вспомните прошлые зимы! Спросите у европейцев, довольны ли они своей погодой!
Ещё десять лет назад наши учёные-метеорологи, пользуясь разработанной ещё в СССР секретной военной метеорологической программой "Ветерок" рассчитали погоду на ближайшие пятьдесят лет. Расчёт погодных изменений был запущен ещё при Брежневе, в 1979 году. К сожалению, в то время для расчетов использовался суперкомпьютер "Эльбрус-1" (точнее - его тестовый прототип). Расчёты оказались настолько сложными, что затянулись на тридцать лет! Всё это время работоспособность компьютера поддерживал один единственный инженер - Иван Абрамович Резошвили-Петренко, до конца веривший в успех проекта. Электроэнергию к "Эльбрусу" (а он потреблял её примерно как городской квартал) поставляли по ошибке, поскольку проект был секретным, перегоревшие микросхемы Иван Абрамович выпаивал из старых военных приборов, а иногда просто чинил с помощью паяльника или заменял транзисторными каскадами). В общем - это история отдельная. Но в 2009 году на стол к президенту легла стопка пожелтевших бумаг, где была описана вся погода на Земле на пятьдесят лет (начиная с 1979 года)
Вот так и стало ясно, что уже к 2022 году все крупнейшие мировые финансовые и культурные центры утратят своё значение. Лондон из-за похолодания вымерзнет, Нью-Йорк летом станет удушающе жарким, Токио смоет, Пекин погрузится в смог, Торонто всё равно слишком провинциален, в Париже разольётся Сена и произойдёт заболачивание местности.
И куда в этой ситуации податься молодой, активной, весёлой финансовой элите? А в Москву! В Москву, которая станет городом для молодых, красивых, активных (ну, и для пассивных конечно тоже). В Москве будет постоянно тепло, лёгкий снег ожидается только в первой половине января. Приятные апрельские и ноябрьские дождики, замечательные майские грозы, благоприятный летний климат, зимой - температура от пяти до десяти градусов. И везде - дорожки, сады, парки, концертные залы, смузи, широкополосный интернет, тротуарная плитка и метро. Всё, что нужно!
Измученные жарой и холодом, мигрантами и социальным расслоением, банки и прочие финансовые центры переместятся в Москву. Вслед за ними автоматически потянутся бизнесмены, модели, миллиардеры, бутики, кофе-шопы, музеи. Москва станет финансовым и культурным центром мира, рядовой москвич избавится от необходимости работать вообще, а жители России будут работать от силы четыре дня в неделю. Работа станет так необременительна, что на пенсию выходить вообще никто не захочет - ведь основной работой станут путешествия по миру и привлечение новых полезных мигрантов в Москву. Отпадёт необходимость учиться детям - всё равно работать за них будут мигранты из США, Германии, Италии и прочих Франций. Отпадёт необходимость лечиться, поскольку болеть никто не станет. Поскольку даже расширенная Новая Москва не вместит всех желающих, то к Москве придётся присоединить всю европейскую часть России, а позже - Урал, Сибирь и Дальний Восток (по мере готовности линий гиперлуп-метро, которые будет строить Маск, также мигрировавший вслед за деньгами и хипстерам). В скором времени и представители инопланетной общественности будут вынуждены признать значение Москвы и в ней откроются представительства инопланетных банков и фирм (не зря же зачастили в Солнечную Систему "астероиды" из межзвездного пространства).
Вот примерно так всё и будет.
Так что не надо удивляться широким тротуарам, плитке и прочим элементам подготовки города к роли столицы всей Земли.