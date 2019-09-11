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Крым
Александр Горный
11 сентября 13:26

ЕР и Кремль в Крыму конкретно лажанулись. Полный провал

ЕР и Кремль в Крыму конкретно лажанулись. Полный провал

Ну что дорогие россияне, Единая Россия и Кремль в Крыму конкретно лажанулись, а вместе с ними и Глава Крыма Сергей Валерьевич Аксёнов и Спикер Госсовета Крыма товарищ Константинов. Последний в поте лица мотался со своим предвыборным балаганом по Крыму, призывая идти крымчан на выборы и голосовать за партию «слова и дела». Не помогло, крымчане плюнули на эту странную затею и проигнорировали то, что в Крыму выборами зовётся. У многих просто глубокое разочарование от происходящего и понимание, что ничего не изменится.

Итак, по официальным данным, озвученным на данный момент - явка на выборы в Госсовет и местные органы власти составила всего 33,2%!!! И это в Крыму, где все предыдущие годы она ниже 50% не опускалась.

За ЕР (по предварительным данным) проголосовало 54, 75%

ЛДПР— 16,84%

КПРФ – 8,19%

Коммунисты России – 4, 03% 

Справедливая Россия – 3,95% 

Родина— 2, 71%

Патриоты России – 0,39%. 

Во всех одномандатных округах в Госсовет победила ЕР. 

Итого в Госсовет проходят 60 единороссов, 10 депутатов от ЛДПР и 5 депутатов от коммунистов. Это полный провал, так как в «уходящем Госсовете образца 2014 года» у ЕР было 70 мандатов и 5 мандатов у ЛДПР. 

Придворные местные холуи бросились объяснять низкую явку тем, что в Крыму всё хорошо, да и погода хорошая (правда море нереально штормит и вода холодная), крымчане поехали отдыхать к морю и на грядки. Всё верно, а на выборы пришли недовольные и накидали голосов за ЕР, чтобы и дальше ураганили товарищи. 

Не обошлось без скандалов. Крым учудил по полной и как минимум на трёх избирательных участках были зафиксированы наблюдателями вбросы бюллетеней. Валили кучей, не стесняясь, прямо в ящик. Уверен, таких гэроев, бросивших кучу было гораздо больше трёх и для многих в Крыму это не секрет. Многие партии не смогли обеспечить наблюдателей в нужном количестве, да и наверняка, в глубинке всё очень мутно. Там никто против воли начальника не пойдёт, вот и качнули явку процентов на 5-7% в самый последний момент. Вы ничего не подумайте плохого, это лишь моё оценочное суждение ситуации, но…. 

Понимая, что Москве показать явку ниже 30% нельзя в ход пошли видимо особые избирательные технологии и её немного поддули. Когда будут известны результаты голосования по участкам, можно будет проанализировать, где больше всего вбрасывали и фальсифицировали….

Давайте посмотрим, что происходило пять лет назад в 2014 году на первых выборах в Госсовет Крыма?

Явка — 53,61%

ЕР – 70,18% + все 25 мандатов на мажоритарных округах

ЛДПР — 8,49%

КПРФ – 4,48%

Родина – 2,65%. 

Как итог в первом Госсовете Крыма было 70 единороссов и 5 человек от ЛДПР. 

На выборах в ГосДуму 2016 год прошли только единороссы. Конкурентов просто выжигали бюджетом и административным ресурсом. 

Явка – 49,15%, 

В Симферополе:

ЕР 68,55%, ЛДПР – 13,21%, КПРФ 6,11%, СР-2,85%

В Евпатории:

ЕР – 75,17%, ЛДПР – 9,98%, КПРФ 5,5%, СР – 1,47%

Керчи:

ЕР — 74,27%, ЛДПР – 10, 36%, КПРФ – 5,26%, СР – 1, 47%

На выборах Президентаявка была 71,47% и за ВВП проголосовало 92,15%

Ситуация в Севастополе на выборах 2019 года ещё печальнее для партии власти. 

Явка — 29,12% 

ЕР – 38,5% 

КПРФ – 18,7%

ЛДПР -18, 55% 

Справедливая Россия – 8,78%

Партия пенсионеров — 6,87%

Коммунисты России – 3,81%. 

Здесь, как мы видим, ЕР практически полная хана и она просто растворилась.

Официально по Крыму и Севастополю ещё итоги не подведены, но картина по выборам очень ясная – полный провал Кремля и ЕР в частности. Внутренняя политика оказалась полностью провалена местными гЭроями, которые ещё недавно дружно стояли под украинскими знаменами, а сейчас они учат крымчан, как надо Россию любить.

Конечно, господин Турчак громко сделал звук, что ЕР на выборах «жахнула»,только если честно не жахнула, а своё нижнее бельё цвет испортила. Вот с чем я соглашусь, так это с тем, что ЕР жахнула бюджетом, точнее спустила колоссальные денежные ресурсы на выборах ради себя любимых у кормушки. Такого количества агитационных материалов, как в Крыму, особенно на этих выборах, я больше нигде не видел. ЕР лезла с билбордов, радио, телевидения и из каждого утюга с чайником, но результат очень посредственный.

Люди были просто морально изнасилованы всей этой предвыборной макулатурой.

Итак, Крым, точнее Единая Россия в Крыму пролетела, как фанера над Парижем несмотря на то, что вроде как арифметическое большинство. Это очень мощный сигнал Кремлю, что в Крыму просто полная фигня и пора этот перекрасившийся балаган менять.

Понимают ли там, в Москве это, или готовы и дальше гробить один из сложнейших регионов, который по желанию кремлёвских старцев должен был стать территорий опережающего развития, вторым Монако, а по факту мы видим один большой провал и дерьмо в море.

Как реагируют в Крыму на произошедшее? Да особо никак, многим всё это совершенно пофигу. Рупоры Совмина и Госсовета просто орут о победе, что они здесь опять власть на пять лет, но смотрится это примитивно и смешно. Сейчас начнутся пляски вокруг Аксёнова и Константинова. Они рвутся на свои же пригретые места и ничего в Крыму не изменится, а проукраинские настроения будут и дальше расти.

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