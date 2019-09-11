Мединский назвал любителей комиксов дебилами. Ответ дебила
Министр культуры Российской Федерации… Нет, даже так: министр КУЛЬТУРЫ Российской Федерации, куратор военно-исторического общества Владимир Ростиславович Мединский сказал вот такое: «Комиксы — это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам. Комикс — это как жевательная резинка, как вам сказать, это не еда. Комикс — это ориентация должна быть на ребенка, который только учится читать, до семи-восьми лет. Но взрослому человеку читать комиксы — это признаться, что «я дебил, я читаю комиксы».
И мне есть, что сказать на эту тему.
Для начала хочу пояснить, зачем я вообще об этом пишу. Ну казалось бы, какое нам дело до мнения этого человека? Он ведь уже восхищался «Утомленными солнцем-2», где крупным планом показывали пердящую жопу немца, после этого на него можно по идее вообще не обращать внимания.
Но увы, Владимир Мединский – это не мой сосед дядя Вася, который выходит каждый вечер на балкон в майке алкоголичке и рейтузах. Владимир Мединский имеет определенную власть в нашей стране. И от власти Владимира Мединского уже неоднократно происходили переносы крупных иностранных фильмов, включая «Мстители: Финал». Фильм по комиксам. Это во-первых.
Во-вторых, я считаю возмутительным тот факт, что человек, носящий звание министра КУЛЬТУРЫ, позволяет себе подобный лексикон. Любители комиксов у него «дебилы», поклонники Егора Летова – «узкая группа маргиналов», а те, кто не верит в давно опровергнутый миф о 28 панфиловцах – «мрази конченные». Как же актуален сейчас анекдот про прачечную.
Ну и в-третьих. Я бы плевал на слова Мединского – с ним и так все ясно. Но проблема в том, что я увидел довольно много комментариев в стиле «ну наконец-то Мединский говорит по делу» и «всё правильно сказал». Причем делали это живые люди, на полном серьезе, на вполне либеральных сайтах. И в связи с этим мне хотелось бы немного разъяснить, почему слова министра культуры в корне неверны. Или, выражаясь его языком, побакланить, чтоб фраер уяснил, что базар у него гнилой.
Начнем с основ. Что такое комикс? Википедия дает вполне исчерпывающее определение: «рисованная история, рассказ в картинках». Иными словами, это способ донести какую-то мысль, историю до аудитории. Просто способ, один из многих. Доносить истории можно различными способами: через написанную книгу, через нарисованную картину, через снятый фильм, через песню, да даже просто устно рассказать. Ну или с помощью комикса.
Комикс – это жанр искусства, сочетающий в себе иллюстрацию и сюжет. Да, это смесь двух разных жанров: визуального и текстового. Смешение жанров – это вообще не редкость в искусстве. Самый простой пример – мюзикл. Когда жанр кино (или театральной постановки) сочетается с песенным жанром.
То есть сказать, что «комиксы – это хорошо» или «комиксы – это плохо» - это все равно, что сказать «живопись – это круто». Ну, может, ван Гог или Моне – это круто. Но мазня, которую мой сосед дядя Вася сделал фекалиями в лифте в приступе белой горячки – это ведь тоже живопись! Картина, статичное изображение задумки автора, отражавшего в тот момент своими фекалиями атаку фиолетовых чертей. И вот ее крутой я назвать никак не могу.
Таким образом, господин Мединский своим высказыванием назвал дебилами абсолютно всех, кому нравится жанр комикса. Это как если бы он назвал дебилами, например, всех, кто любит фильмы. Ну а что, вместо того, чтобы книжки читать, они, видите ли, смотрят на картинки движущиеся, где текст только в титрах! Вот же дебилы, а! Ну, кроме тех, кто смотрит фильмы, спонсированные Минкультом, они умные, все нормально.
Но все же после моих слов наверняка остались еще мини-министры культуры, которые уверены, что Мединский был прав. Потому что «комиксы – это же для детей, эти ваши тупые марвел с человеками пауками, вот сын дяди Васи читал комиксы и дураком вырос». Ну что ж, давайте-ка я проясню еще раз.
Комикс, как и любой жанр искусства, имеет различные стили, возрастные категории, моральные посылы. Возможно, кого-то слово «комикс» вводит в заблуждение своей несерьезностью. Но это просто дань происхождению слова. Ведь первые комиксы были небольшими юмористическими историями в газетах. На Западе, например, очень часто вместо «комикс» используется термин «графический роман» или «графическая новелла». Посолиднее уже звучит, да? Но давайте продолжим использовать слово «комикс», просто это проще и короче.
Существует огромное количество взрослых и серьезных комиксов. Из ярких примеров можно привести, например, культовый комикс «Хранители», который хоть и повестовал о супергероях, но детским его назвать никак нельзя. Есть более подростковый, но все же не детский вариант «Пипец». Есть легендарный «Маус», о холокосте. Причем с последним связана нелепая история. В России его убрали с прилавков из-за изображения на обложке свастики. При том, что сам комикс был сильным антифашистским высказыванием. И, между прочим, лауреатом Пулитцеровской премии.
Существуют даже комиксовые адаптации классических и не очень классических романов. Например, недавно я видел комикс по Борису Акунину «Азазель». (Справедливости ради, очень странное зрелище)
Более того, даже те же Марвел в комиксах позволяют себе гораздо больше смелых и взрослых решений, чем в своих прилизанных и сглаженных фильмах. И крови у них там больше, кстати.
Я уже не говорю о том, что комикс – это еще и способ рассказать анекдот, который может быть совсем не детским. Причем не детским не потому, что он про сиськи и жопы, а потому что там могут содержаться отсылки, которые ребенок тупо не поймет.
Да, в интернете сейчас полно шлаковых комиксов, но ведь можно вспомнить и очень остроумные. Например, комиксы о Дилберте, творчество Чилика или Дюрана. Разумеется, это не высокое искусство, но никто и не противопоставляет их комиксы «Войне и миру». А вот противопоставить нафталиновым анекдотам про тещу и «возвращается муж из командировки» вполне можно. Опять графический способ рассказать историю против текстового.
А уж если углубляться в японскую мангу, то там взрослых комиксов будет, пожалуй, больше, чем детских.
И это я говорю ооочень сильно по верхам, только то, что знаю я сам. А знаю я катастрофически мало. Об этом я в послесловии расскажу.
Но сначала хочу еще прояснить по комиксам. Кто-то спросит: «Ну если история серьезная, то чего ее комиксом-то делать? Напиши книгу, будь мужиком, блеать!». Но если автор самовыражается с помощью графических новелл, с какой стати он должен писать книги? Вы же не скажете профессиональному фотографу: «Ты чего снимаешь, ты что, дебил? Рисуй картины!». Или музыканту: «Не пой песен, ты же не дебил. Если ты умный, то сними о своей истории полноценный фильм, а не пересказывай ее в песне». Автор просто находит способ самовыражения в смеси текста и рисунка. В большей степени даже рисунка, ведь играет часто просто вспомогательную роль. Грубо говоря, комикс – это попытка перенесения в статику динамичного действия, попытка снять кино, не имея возможности снять кино.
В конце концов, даже во взрослых книгах почти всегда есть иллюстрации. И порой они становятся действительно легендарными и культовыми. Самый очевидный пример - внешний вид Шерлока Холмса с иллюстраций Сидни Пэджета. Именно Пэджет наделил Холмса его легендарной шляпой и внешностью, которую копировали потом почти все, включая советскую экранизацию.
Но для Мединского, а главное – для тех, кто его поддержал, это все неважно. Они судят о жанре комиксов по лайтовым супергеройским фильмам, понятия не имея, насколько широкий это жанр, поклонников которого они просто одним махом записали в дебилы только потому, что их вкусы отличаются.
Ну и в послесловии я хочу сказать вот что. Как ни странно, я почти не читал комиксов. Я люблю фильмы о супергероях и много пишу о них, но практически никогда не читал первоисточники. Просто потому, что мне этот жанр не очень интересен, не очень цепляет. За свою жизнь я прочитал считанное количество комиксов: пару самых первых о Человеке-Пауке и Мстителях, чтобы иметь представление (и они по нынешним меркам нелепы и смешны), «Пипец» и «Хранителей», по мотивам фильмов, ради сравнения и, пожалуй, все. Ну а детские типа «Дональда Дака», «Тома и Джерри», «Бамси» или «Голиафа» я не учитываю, они действительно для детей, как говорил г-н Мединский.
Но я прекрасно понимаю тех, кому комиксы нравятся. Неважно, какие, развлекательные или серьезные. Умные или трешовые. Взрослые или детские. И более того, я, в отличие от министра культуры, поклонника фильма с пердящей жопой, не называю дебилами и маргиналами тех, кто со мной не сходится во вкусах.
И еще. Я частенько сижу на сайте geekcity.ru и общаюсь с местными подписчиками. Среди них большинство - любители (или даже настоящие фанаты) комиксов. И я вам скажу: такой интересной, приятной, остроумной и разносторонне развитой аудитории я не видел нигде. Там часто бывают споры, но никогда не переходят на личности и оскорбления. И при этом не строят из себя снобов, как на многих "искусствоведческих" сайтах. Я там просто отдыхаю душой.
Ну и совсем последнее. Это тоже комикс. От которого у меня слезы выступили. Привет вам, Владимир Ростиславович. Меня зовут Паисий, мне 31 год, и я дебил.
Источник - https://paisiypchelnik.livejournal.com/295552.html