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09 сентября 20:08
Московские выборы превратились в референдум по вопросу «Ну и как вам всё это?»
Юдин Григорий

Социолог

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Московские выборы превратились в референдум по вопросу «Ну и как вам всё это?»

Ну что, мы говорили им, что они пожалеют? Они пожалели. Они пожалели, что попытались сломать москвичей через колено, что посмели не заметить наши подписи и не пустить наших кандидатов.

Как и было обещано, московские выборы превратились в референдум по вопросу «Ну и как вам всё это?» И итог референдума очевиден: москвичей всё это бесит. А второй итог – хотя большинство продолжает пребывать в скептическом настроении, в Москве уже сейчас достаточно активных людей, чтобы одержать символическую победу. И тех, кто сейчас радостно смотрит на эти результаты, намного больше, чем тех, кто вчера дошёл до участка.

Результат этого референдума в мандатах – 23 мандата против единороссов. Чтобы избежать потери большинства, они пытаются украсть четыре округа – 44, 32 и, возможно, 36 – а также округ 30, где электронное голосование дало какие-то сказочные результаты, совершенно непохожие на весь остальной округ. По трём из этих округов жертвами являются коммунисты – и если они захотят, то прямо сейчас могут отбить эти округа и стать главной силой в московском парламенте.

Особенно впечатляющим получился разгром в тех округах, где независимые кандидаты явным образом передали свои голоса кандидатам против мэрии. Во всех этих округах без исключения те, на кого они указали, победили – даже если не вели кампаний.

Но мой любимый округ – номер 3, где выиграл подставной (!) кандидат Александр Соловьёв. Кретины из мэрии настолько потеряли связь с реальностью, что забыли снять его с выборов после того, как сняли и посадили за решётку настоящего Александра Соловьёва.

Две главные жертвы – это, конечно, толстосум Андрей Метельский, который среди ночи начал орать на избиркомы, требуя перерисовать протоколы, и которого удалось заткнуть; и Валерия Касамара, которая без спроса взяла на себя право озвучивать политическую позицию Высшей Школы Экономики и получила ясный сигнал от университетского сообщества и от жителей округа, что представляет она в первую очередь саму себя. Аллах Акбар, Валерия Александровна. Не бойтесь так, мы сильнее мэрии, вы же видите.

Ну и, конечно, очень хотелось бы спросить, как дела у главы московской Справедливой России Александра Романовича, из-за которого мы лишились дюжины хороших депутатов и который умудрился занять третье место из трёх кандидатов, заклеив своей физиономией весь округ.

Понятно, что сейчас все участники сложившейся перед выборами коалиции начнут рассказывать, что это именно их личный успех. Но это, конечно, общий успех.

Так вот, выиграет на самом деле тот, кто вместо этого правильно поймёт и выразит требования всей широкой коалиции. И первое из этих требований – аннулировать всю летнюю кампанию, которую Москва однозначно признала безумной и антинародной. Отпустить всех заложников, прекратить насилие и дать всем сильным московским политикам место в системе управления городом. В новом составе есть целый ряд молодых и прогрессивных депутатов, которые способны сейчас это сделать – и если они это сделают, то их ждёт большое будущее.

Но дело даже не в мандатах. Главный урок протестного голосования состоит в том, что москвичи хотят быть хозяевами в своём городе, и с ними придётся считаться, иначе они сломают любой закулисный план. Это прозвучало достаточно громко, чтобы в следующий раз к этому оружию при необходимости обратились все те, кто в этот раз в протестное голосование не поверил. Протестное голосование с самого начала было главным способом отправить эту кампанию под откос, и оно сработало.

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