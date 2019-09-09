Не вздумайте учить историю по сериалам
Посмотрел два сезона сериала «Медичи». Осенью нам обещают показать очередные 8 серий.
Не скажу, что смотрел с отвращением или зевотой. Богатые «декорации» (вернее, подлинные интерьеры и экстерьеры) делают фильм очень даже зрелищным.
Но постоянно вертелась в голове мысль: ребята, если вы замутили такой грандиозный проект, то почему не наняли команду хороших сценаристов?
Сценарий откровенно беспомощный. Сюжетные истории неубедительны. Характеры героев прямолинейны и примитивны. Многие диалоги слишком пафосны и потому неинтересны.
И, самая большая претензия: к истории реальных Медичи фильм имеет весьма и весьма далёкое отношение. Мне могут возразить, мол, это не научный, а художественный фильм. Но, если в фильме про Петра I его изобразят горбатым бородатым карликом – вы тут же начнёте возмущаться, что царь выглядел совсем иначе. И вряд ли режиссёр сможет убедить вас в своей правоте заверениями, что лично он видит Петра именно таким. То есть – должна быть хоть какая-то узнаваемость. У Сталина (в период генсекства) обязательно должны быть усы, у Хрущёва – лысина, у Горбачёва – пятно на лбу…
Учитывая, что фильм про итальянцев снимали итальянцы, могу теперь уверенно сказать, что большинство итальянцев своей истории не знает. Если авторы сериала умудрились-таки выдать им своих героев за конкретных представителей семейства Медичи.
Никто не знает, как выглядел Нестор-летописец, но сохранилось множество скульптурных и живописных портретов братьев Лоренцо и Джулиано (главных героев 2-го сезона). И смазливые стриженые мальчики из фильма похожи на них, как я – на певицу Уитни Хьюстон.
У обоих братанов в реальности были колоритнейшие бандитские рожи. Длинный опущенный (как у бабы Яги) нос у Джулиано. И такой же длинный свёрнутый набок (видимо, в драке) нос у Лоренцо. Оба брата ходили всегда с длинными волосами. Покажите кадры из киноэпопеи какому-нибудь специалисту по Италии 15 века – и он даже после третьего стакана не сможет предположить, кого в фильме про Медичи могут играть постоянно вертящиеся в кадре голливудские симпатяжки.
Откровенно высосанные из пальца сюжеты, даже как художественные выглядят очень неубедительно и, вдобавок, они окончательно убивают этот сериал, как исторический.
Весь 1-й сезон выстроен вокруг расследования смерти основателя банка Медичи Джованни ди Биччи Медичи. Которого, якобы, отравил его сотрудник в отместку за жестокое отношение к любовнице сына. В общем, совершенно бредовая история. Включающая убийство во флорентийской тюрьме этого самого сына Лоренцо. На самом деле умершего в собственной постели, на вилле в Риме.
Во 2-м сезоне всё построено на вражде двух банкирских семейств: Пацци и Медичи. Но, если Франческо Пацци реально участвовал в убийстве Джулиано Медичи (за что и был повешен), то Марко Веспуччи, пережив и смерть жены Симонетты от чахотки и гибель Джулиано, женился ещё раз – и даже в память о Медичи назвал ребёнка от этого брака Джулиано.
Нельзя постоянно перевирать документально установленные и многократно подтверждённые исторические факты.
Если хочется сделать детектив про отравление в декорациях эпохи Возрождения – ну, назови своих героев Мудичи, Мажичи… Или ещё как-то. Но, если героев зовут Медичи – придерживайся хоть какой-то исторической достоверности.
Обзавидовавшись успеху сериала, я тоже решил написать исторический сценарий. Про борьбу за власть в СССР.
Начинается он с того, что Сталин и Троцкий едут в одном салон-вагоне на фронт в Царицын. Сталин заходит в дальнее купе – и обнаруживает свою жену под Троцким. После этого он начинает борьбу с троцкизмом.
Через несколько лет Сталин заходит в кабинет Бухарина в тронном зале Зимнего дворца – чтобы попросить у Николая Ивановича 317-й том К. Маркса. Они курят, мило болтая о мировой революции, Бухарин кивает в сторону книжного шкафа, мол, ищи нужный том сам. Сталин кладёт портсигар на спинку дивана и роется в книжном шкафу. Оборачивается на стук – это портсигар упал за диван. Не желая беспокоить хозяина, Сталин сам отодвигает диван. И видит там женские трусы. С фамильным гербом своей жены. Он молча забирает портсигар и трусы. И начинает яростно бороться со всеми бухаринцами… Ну, и так далее…
Забыл упомянуть, что Троцкий у меня будет заикающимся одноногим китайцем с пейсами. Согласитесь, очень оригинальная трактовка образа председателя Реввоенсовета.
А Сталина я хочу сделать толстым негром с рыжими бакенбардами.
Спросите, а как это всё соотносится с реальной историей? Ну, примерно, как сериал «Медичи».