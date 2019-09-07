Очистить Москву. И Россию
Зачем нужно идти 8 сентября на выборы и голосовать против «команды мэра Собянина»
Сергея Собянина в столице не любят. Не любят и тех, кто, словно раковая опухоль, вместе с ним опутал Москву – чиновников столичного правительства, их родственников, друзей по бизнесу. «Единую Россию», наконец. И это несмотря на то, что за 8 последних лет город принципиально изменился.
Почему? Дело не в ханты-мансийском прошлом ССС – Москва такое место, куда «понаехали» все. Разница только в дате приезда. Такая уж у столицы история.
Дело в другом. Casus Sobaniensis стал системной проблемой этого города. Сергею Семеновичу и собравшимся вокруг него членам «Единой России» в Правительстве и Мосгордуме удалось невозможное. Они сломали жизненную систему координат в отношениях «городская власть – горожане». Проще говоря, если раньше действия городских властей были продиктованы заботой о развитии города и решении проблем горожан, то сегодня ситуация принципиально иная.
Нынешнее Credo Собянина и Со выглядит банально: город должен приносить прибыль лично им и близкому кругу. Москва для городской администрации превратилась в один большой бизнес-проект, где отныне абсолютно любой(!) шаг имеет в виду только извлечение денег. Причем больших, вопреки логике и здравому смыслу. Через коррупционные схемы (по-другому никак).
Мраморные бордюры, новая и еще более новая плитка, программа «Моя улица» и ее постоянное благоустройство, закупки транспорта, дорожные знаки, разметка и камеры, платные парковки, уничтожение исторической застройки и возведение на костях московской истории деловых центров и жилья, ковровое строительство безликих 40-этажных коробок-монстров на местах бывших промзон и парков, бессмысленные и затратные проекты типа «Активного гражданина» и «Здоровая Москва», дни города – все это источники обогащения для столичных властей и их соратников бесконечны. И очевидны для всех.
8 сентября мы должны для себя решить: или мы сдаемся этой раковой опухоли под названием «команда мэра Собянина» и ее ставленникам в Мосгордуме, и пускаем на самотек, или мы все-таки начинаем чистить свой город от заразы.
Если вы сомневаетесь и скептически хмыкаете, если вы говорите – так вон же у нас во дворе пару дней назад поменяли бордюры и асфальт, а еще детские площадки поставили и новые остановки с табло (которое, правда, либо все время в состоянии тестирования, либо показывает, но не то), то вспомните, СКОЛЬКО средств и КАК было потрачено за эти годы. И еще – и это тоже важно – вспомните о той лжи, которая стала неотъемлемым элементом деятельности правительства Москвы начиная с 2011 года.
Вспомните и подумайте, прежде чем откажетесь от похода к урне для голосования или ставя галочку в бюллетене. Это касается каждого и вас лично.
«Улочки московские, вешня-вешняковские…»
Начиная с июля, и особенно в последние недели, Москва напоминает Малиновку, из которой вот-вот уйдут красные и войдут врангелевцы или очередной «пан атаман». Разница в том, что ничего не прячется в подвалы и не угоняется в леса.
Наоборот. Мэрия с какой-то нечеловеческой силой осваивает очередные миллиарды, причем с таким напряжением, что поневоле закрадывается мысль – а не к отставке ли готовится Сергей Семенович сотоварищи? Шарашат панически, как в последний раз.
Город, который и так напоминает вечную стройку, изрыт до основания уже во дворах. Благоустраивается все, что раньше и не думало благоустраиваться. Натоптанные тропинки посреди газонов обрамляются с двух сторон бордюрами. Армянские бригады кладут десятисантиметровый асфальт, при этом – о чудо! – снимая старый фрезами. Старые скамейки и детские площадки, покрашенные в прошлом году, исчезают, вместо них появляются новые. Автовладельцы, громко матерясь, ищут уголок, куда приткнуть железного коня - гаражи сломали под очередную хорду, парковку на улице запретили, стоянок и многоуровневых гаражей нет. В общем, все как всегда.
Сурово смотрят и остальные жители – работы по съему асфальта начинаются в семь-полвосьмого утра. Старушки мнутся перед бывшими тротуарами, потому что нет сил перепрыгнуть через траншею, оставшуюся от бордюра.
Оживился и вездесущий «Жилищник». С пяти утра под окнами начинает ездить трактор «Беларус», который якобы подметает улицу или омывает ее, в том числе и во время дождя.
В парках срочно происходит замена совершенно нормальной «старой» плитки, уложенной года три назад, на «новую» (например, в САО на Ангарских прудах).
Правда, в подъездах работа не кипит. Ну, кроме тех домов, что попали под капремонт. Но и там не слава богу – замена бригад происходит раз в две недели (работяг «кидают» на деньги), качество работ такое, что думаешь «лучше бы оставили как было».
Знакомая картина? Да. И конечно, все это делается за счет бюджета, то есть за наши налоги. Наши рубли. Это же собянинская Москва, детка. «Мой город для жизни», как гласит мэрская реклама.
Но для какой жизни? Об этом мы подумаем чуть позже.
Итак, вечная тема для столицы в последние 8 лет – городское благоустройство. Ежегодно тратятся колоссальные средства, в среднем 240 миллиардов рублей! Одна программа «Моя улица», втихаря начатая в 2015 году, чего стоит. В первый год за 20 млрд рублей отремонтировали 40 улиц. В 2016 году за 32,9 млрд руб. еще 68 улиц. В 2017-м за 37,6 млрд отремонтировали еще 80 улиц в пределах Бульварного и Садового кольца.
Официально программа «Моя улица» была распланирована до 2018 года, однако вице-мэр Бирюков заявил, что она не закончится «никогда». И правда – мэр объявил о том, что программа идет в спальные районы. В 2018 году на благоустройство улиц в бюджете было запланировано 33,3 млрд, в 2019-м - 30,6 млрд, в 2020 г. - 30,5 млрд рублей.
Бирюкова понять несложно. Судите сами. За 2011-2017 годы на благоустройство общественных пространств города ушло почти 198 миллиардов рублей. Половину денег получили пять компаний или связанные с ними структуры. Уверен, что городские власти себя при этом не забыли. Capital Group Павла Тё 21,5 млрд, 21,2 холдинг «Ташир» Самвела Карапетяна, 15,4 млрд компании связанные с Арасом Агаларовым и – внимание! – 11,4 млрд структуры, принадлежавшие Алексею Бирюкову, младшему брату упомянутого вице-мэра Москвы по благоустройству. И еще 10,2 млрд компания «Москапстрой», принадлежащая стройкомплексу Правительства Москвы.
В этом списке чужих нет – сын Петра Бирюкова сделал свою карьеру в… Capital Group. А еще одна бывшая сотрудница Capital Group Ольга Белостоцкая вместе с дочерью Бирюкова Ириной тоже организовала совместный бизнес: они владели автобусными остановками, в которые вмонтированы торговые павильоны.
Сподвижник Собянина Петр Бирюков и его многочисленные родственники присваивают деньги мастерски. Например, при озеленении в 2013 году Тверской улицы бирюковские структуры завысили стоимость в 16(!) раз. А система датчиков, определяющих количество парковочных мест на улицах, обошлась горожанам в 4 миллиарда. Исполняли ее тоже партнеры вице-мэра. Впрочем, через год датчики работать перестали: находящееся в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства ГБУ «Автомобильные дороги» положило на них асфальт…
А история с озеленением центра столицы? В 2013-м на Тверской выставили деревья в кадках. Цена вопроса 279 миллионов рублей. В течение пары лет все они погибли. Озеленение Садового кольца обошлось в 1,2 миллиарда – покупали немецкие липы по 200 000 штука. Обычно торги выигрывают компании, связанные с директорами ГУП Мосзеленхоз и Мосприрода. И здесь – только свои.
И конечно, два слова о бордюрах и плитке. Бордюры ВО ВСЕМ ГОРОДЕ «команда мэра» бросилась менять в 2015 году. Зачем? Почему? Поводов даже не искали – жажда денег сильнее. Тот же Бирюков решил в центре менять их на гранитные, «потому что исторически так было» (Интересно, откуда уроженец курской деревни знает про «исторически»?).
И снова про деньги. В 2015 году мэрия закупала гранитный бордюр примерно по 2800 рублей за метр. В 2018-м уже по 4100. При этом в магазине в розницу они стоили в среднем 2500 за метр. Компании, предлагавшие поставить бордюр по 2000 рублей, остались за бортом. Победителей каждый год два, это структуры, связанные с директором Департамента капитального ремонта Москвы Алексеем Елисеевым. Они же получают подряды на ремонт московских улиц. Как говорится, занавес.
Осталась плитка. Уже в первый год работы на новом посту Собянин заменил на нее более миллиона квадратных метров асфальта, объясняя, вместе с Бирюковым, это тем, что плитка куда долговечнее и экологичнее. До 25 лет служения как минимум (Петр Бирюков обещал даже 70 лет!). За год на плитку потратили 2 миллиарда. Прошло однако всего два года. Стало ясно, что по плитке неудобно ходить, а качество укладки было таково, что она сходила вместе со снегом. Бетонную плитку, которой прочили четверть века, стали менять на гранитную. Но и та «гуляла», крошилась, уродовала ноги гражданам. Ее меняли и перекладывали зимой, в снег, мороз, с нарушением всех технологических требований - «гнали план» к ЧМ по футболу. Деньги лились рекой: только за 2016-2017 годы на закупку и укладку «еще более новых», уже гранитных тротуаров власти пустили 24 млрд рублей. Только за два года…
И еще один пример, который видели все – это подсветка деревьев в центре города и отдельных районах. На этот «пир духа» в 2016-2017 годах грохнули аж 6 миллиардов рублей. Помните подсветку на Тверской? Так вот, ее закупали по 2,2 млн рублей за штуку. При цене производителя в… 5 (пять) раз меньше. Как минимум 80% бюджетных денег осело в карманах московских чиновников. Вас это устраивает?
Бизнес на колесах
Если вы не устали от списка побед «команды мэра», то вот еще одна золотая жила, заветная поляна, по которой чужие не ходят. Еще один способ украсть денег.
Наверное, лучшее из того, что было, гордость главы столичного Дептранса Ликсутова и мэра Собянина – Московское центральное кольцо, 31 станцию которого они постоянно записывают себе в достижение. Тут они, по традиции, врут. Задумка и первичная реализация не их – первый план был предложен в 1870 году, а пустили трассу в 1908 году, при Николае II. Реанимировать пассажирские перевозки планировал Юрий Лужков. Он же и начал процесс: градостроительная документация и технико-экономические обоснования строительства пассажирской железной дороги и сопутствующей ей инфраструктуры были готовы еще в начале нулевых, а в 2008 году правительство Москвы и РЖД подписали соглашение о реконструкции грузовой железной дороги в пассажирскую. Проекты станция тоже были сделаны тогда же.
И вот с сентября 2016-го года в Москве работает обновленная МЦК. На этот бизнес-проект ушло 237 млрд рублей. Из них бюджетных – 140. И каждый год из бюджета еще идет 5-7 миллиардов. Вместо отечественной «Иволги» закупили вагоны от Siemens по 8,7 млн евро пятивагонный состав. Но это момент конкуренции между совладельцами МЦК – РЖД и Трансмашхолдинга, с которым связан глава столичного Дептранса. Кто вместе с ними поделил поляну всего проекта? Знакомые все лица. Например, ГК «Пионер», участник программы реновации в ЗАО Москвы. Бывший(?) сотрудник компании Олег Сорока, гендиректор направления «Москва», а ныне депутат Мосгордумы от «Единой России». Территорию благоустраивали участники программы «Моя улица» - ООО «МКТ» и ООО «Стройстандарт». Владельцем последней структуры два года назад являлся сотрудник упоминавшейся группы компаний «Ташир» Максим Громов.
Таким же сомнительным проектом являются пресловутые Московские центральные диаметры. Нет, какая-то работа идет, и денег на это уйдет порядка 60 миллиардов. Вот только никакой новизны здесь нет – поезда с Савеловского на Белорусское направление и так ходят вот уже которое десятилетие без Собянина и Ликсутова. Но важно пропиарить себя, заставить людей думать, что это они осчастливили москвичей за их же собственные деньги.
Или еще один пример собянинского вранья – отмена турникетов в наземном транспорте. Тоже подавалась как нечто революционное. Хотя до 2002 года никаких турникетов в автобусах, троллейбусах и трамваях впомине не было.
Метрополитен также не остался в стороне от дружеских «разделов». Например, в 2018 году тендер на обслуживание систем оплаты выигрывает некая «Транстелематика». Принадлежит она бывшему зампреду правления «Газпрома» Александру Рязанову и его сыну; за последние три года эти компании получили от московского правительства заказов на 1,38 миллиарда рублей.
Другая тема. В июле этого года на Московском урбанистическом форуме Сергей Собянин заявил, что с 2021 года город откажется от закупки дизельных автобусов и перейдет исключительно на экологичный электротранспорт. Сиречь электробусы. Покупать будут по 800-1000 штук в год. Сейчас по Москве перемещается всего 166 машин, для которых построены 63 подзарядных станции.
Электробусы закупают у КАМАЗа и Группы ГАЗ. Цена (по планам госзакупок на 2018 и 2019 годы) по 108 млн рублей за машину с системой моментальной подзарядки. Потом она снизилась примерно до 34 млн. Много это или мало? Для сравнения: власти Санкт-Петербурга недавно оформили закупку 115 электробусов Тролза с динамической подзарядкой от троллейбусной сети. Это во всех отношениях удобно – всегда можно подзарядиться. Тем более что троллейбусные линии не демонтированы. И стоит эта машина всего…18 млн рублей. То есть в 2 раза дешевле (с учетом затрат на эксплуатацию)! Почему правительство Москвы не покупает эту технику? Потому что на ней много не накрутишь и больших откатов не получишь. Так что, садясь в электробус с конем на шильдике, помните про «лишние» пару десятков миллионов, ушедших «нужным людям». Про ваши 20 млн.
О том, что правительством Собянина и здесь движет банальная коррупция, говорят общие цифры. По самым грубым подсчетам, закупка и эксплуатация в течение 15-ти лет 200 электробусов обошлась на 4 млрд 900 млн рублей дороже, чем приобретение двухсот новых троллейбусов и их работа в течение тех же 15-ти лет. Нетрудно подсчитать, что замена 1600 московских троллейбусов электробусами обойдется столичным налогоплательщикам минимум в 39 млрд 200 млн «неэффективных» расходов.
Ну и больная тема всех автомобилистов – платные парковки. Вопрос не в их существовании как таковом Платные парковки – хрестоматийный пример лжи, которой мэрия столицы пичкает горожан. В 2013 году глава Дептранса Максим Ликсутов говорил, что она не выйдет за пределы Бульварного кольца, а стоить в пределах Бульварного кольца она будет 50 рублей в час. На деле она выходит до ТТК и стоит 80 рублей. В 2014 году Собянин говорит, что в спальных районах платных парковок не будет – и в 2015-м они там появляются. ЦОДД устанавливает дорожные знаки, чтобы иметь основание эвакуировать машины даже там, где они не мешают.
При этом ни один житель Москвы не знает, куда на самом деле уходят собранные рубли – в 2015 году журналисты «Ведомостей» так и не смогли найти следы 900 миллионов рублей парковочных денег.
Ау, полиция!
Но может, на фоне патологической коррупции и превращения Москвы в кормушку для избранных чиновников мэрии, округов и районных управ есть что-то системно хорошее? Работа полиции, например.
Беда столицы, ставшей жертвой собянинских метастаз, состоит в том, что правоохранительные органы, силовики, призванные поддерживать порядок и защищать граждан этим занимаются неохотно.
Они радостно выходят на разгон мирных демонстраций москвичей, выступающих против правового беспредела мэрии. Но ничего не делают, чтобы разобраться, по требованию жителей, с сомнительными обитателями ночлежки на улице Писцовой, 13 в Савеловском районе. Просто шлют отписки. В результате люди сами решают свои проблемы. Уже силой. Или закрывают глаза на ночную торговлю алкоголем в Ярославском районе. В упор не видят сайентологов (признаны террористической сектой), развернувших агитацию в парк «Лефортово» и т.д., и т.п. Примеров на «Яндекс.Район» предостаточно.
Почему? Потому что им тоже есть, что терять. Потому что они тесно переплелись с собянинцами. Хотя, конечно, не все.
Например, связанная с ФСО компания «Атэкс», которая разрабатывала датчики для парковок, те самые, что потом закатали в асфальт, получила контракт на благоустройство развязок на 200 миллионов рублей. А компанией «Чистый город», выигравшей тендеры на благоустройство Новослободской улицы и территории вокруг Новодевичьего монастыря на общую сумму более миллиарда рублей, владеет Сергей Пруссов. Сей господин - ветеран службы связи МВД России, его сын Максим работает в министерстве первым замом начальника управления оперативно-розыскной информации.
Плотно работает с «Мосгортрансом» и компания «Сэл групп», которой руководит некая Наталья Кириллова. Ее связывают с Владимиром Кирилловым, главой службы охранных мероприятий ФСО. Только в 2017 году они получили контрактов на 600 млн рублей. Видимо, люди думают, что им можно все и они держат бога за сами-знаете-что.
Вседозволенность, культивируемая «у своих» столичным правительством, приводит вообще к мистическим, но, увы, плачевным результатам. 18 августа этого года, среди бела дня в 11 часов экипаж ДПС на Ford’е влетел под поливальную машину на Севастопольском проспекте. Виноват был экипаж ДПС – пошел на обгон справа. Очень торопились ребята, судя по записи на регистраторе из соседней полицейской машины. Победило чувство безнаказанности – это же не преступников ловить.
Ответь себе. Только честно!
И получается как-то странно. Моя мама, глубокая пенсионерка, живущая на Ярославском шоссе возле МКАДа, очень довольна Собяниным. «Город изменился», говорит она мне. Но на конкретный вопрос «ЧТО стало лучше» ответить не может. При этом клянет здравоохранение («врачей в поликлинике не стало, надо ездить с тремя пересадками»), торговлю («магазинов в районе нет, кроме «Пятерочки» с «Магнитом») и т.д.
Я ее понимаю. 24 на 7 из каждого утюга – на ТВЦ, Москва24, на экранах в вагонах метро и т.д. до бесконечности – нам рассказывают о достижениях мэра. И здесь градус оболванивания и вранья достигает пика. Людям внушают, что все – стройки, метро, парки и прочее – делает чуть ли не лично гражданин Собянин. Более того, нарисовали «зебру» или поставили светофор по просьбам трудящихся – ура, достижение. Понятия в сознании миллионов москвичей меняют капитально. То, что чиновник ОБЯЗАН делать согласно своим служебным обязанностям, нам выдают как некий СВЕРХПОДВИГ НА БЛАГО ГОРОДА. А это всего лишь то, что ему ПОЛОЖЕНО делать. Ну это как если бы сотрудник бухгалтерии оформил счет или перевел зарплату коллективу, а об этом говорили как о каком-то достижении.
Бред? Да. Но в этом-то и смысл! Потому что ГОРОДА ДЛЯ ЖИЗНИ в Москве НЕТ! И поэтому надо придумать картинку, мираж. Повесить бигборды, распиарить «Активного гражданина», замаскировать под «самовыдвиженцев» совершенно упоротых единороссов со стажем. Придумать совершенно тупой вброс со «списком Ланового», который только навредил некогда хорошему артисту…
А город для жизни НЕУДОБНЫЙ.
Кто-то не согласится. Да, конечно, когда ты приезжаешь, скажем, из Богородицка Тульской области, то тут и дороги ровные, и газоны, и автобусы. И мраморные бордюры. Чисто (не везде), дорого-богато. Но жить невозможно.
За 8 лет на вроде бы «устройство» жизни в Москве затрачены, наверное, десятки триллионов – на благоустройство, транспорт, коммуналку и т.п. И что изменилось? Спросите себя честно, по основным пунктам, из которых складывается «комфортная среда». Не в смысле вендингового автомата и остановки с USB-разъемом, а по-серьезному.
Легко записать ребенка в любом районе в детский сад? Только за взятку.
Устроить в нормальную школу у себя рядом с домом? Далеко не всегда.
Платные парковки избавили город от пробок? Как стояли, так и стоим.
Общественный транспорт выстроен под людей? Ничуть. Попробуйте уехать, например, на троллейбусе от Савеловской в сторону Коровинского шоссе в восемь вечера (не в полночь). Полчаса ожидания обеспечено. Зато по 4-5 полупустых автобусов колонной в 7-8 утра – пожалуйста. Зачем?
МФЦ/«Мои документы» облегчили жизнь? Да, частично. Хотя это проект не собянинский, и заимствованный. Такие центры существуют в Австралии, Бразилии, Канаде, Германии и т.д. с 90-х годов. Но – будьте бдительны. В нашем МФЦ (Западное Дегунино) его сотрудники (за денежку) вписывают ничего не подозревающим гражданам жильцов в их квартиры. И, когда их ловят за руку, делают большие глаза и возмущаются. Такая она, команда мэра…
Вывоз мусора? Как был, так и осталось.
Здравоохранение – убито в 2014-2015 годах. В поликлиниках врачи-уроженцы южных регионов и других стран «лечат» по принципу «Вы это пьете? Ну, продолжайте». И это лечение? Цены на лекарство в аптеках уходят в разряд трехзначных.
Кстати, и в продуктовых магазинах они такие же, в основном. И возникает вопрос: а где здесь комфортная среда? ЧТО сделала московская ЕР и Собянин, чтобы для людей были доступны продукты питания, причем сделанные не из непонятной субстанции, а из натуральных ингредиентов? Денег нет? 250 миллиардов на благоустройство территории в год есть, а на это нет?
Что сделано для развития детского спорта и досуга? Где бесплатные секции? Где помощь родителям при оплате путевок в летние лагеря?
Где помощь в получении высшего образования? С каждым годом число бюджетных мест урезается. Где надбавки преподавателям вузов и студентам к стипендии? В середине 90-х они, кстати, были – вне зависимости от того, федеральный или городской вуз. Но сегодня плитка важнее.
Ничего этого нет. Зато к выборам кинули подачку в 2000 рублей в месяц пенсионерам. Типа, будьте счастливы и не возникайте. Да могли бы спокойно 4000 дать – ровно столько на плитку как раз уходит (без бордюров). Но нет, об этом думать не моги! Надо же будет в следующем году бордюры менять. Из новой коллекции-2020. Опять же недвижимости за рубежом прикупить….
Триллионы вбухиваются в Москву без отдачи для рядового москвича. Потому что Москва – это бизнес-проект. Народ за ее пределами смотрит на столицу – и звереет. Потому что тоже, как и мы, москвичи, не понимает, КУДА вся эта прорва денег уходит.
А страна живет в нищете. Сравните цифры.
30 миллиардов на «Мою улицу» в год – 24 миллиарда нынешний годовой бюджет Казани.
36 миллионов за 1 электробус в Москве – 16 миллионов рублей: 10 на закупку ГСМ и 6 на приобретение автолавок (6 машин) для снабжения продуктами жителей 1500 деревень Вологодской области. В этом году.
5,3 миллиарда рублей на закупку бордюров только в 2019 году - 5,3 млрд рублей на ремонт и содержание в 2019 году дорог всей Орловской области.
500 миллионов на День города (2015 год) – и столько же на строительство детских садов в Калининградской области в 2018-2019 годах.
3,5 триллиона на проект реновации в Москве – на эти деньги можно было переселить 30% всех аварийных домов в России. ТРЕТЬ!
Повторимся, жизнь в городе лучше от этих безумных трат не становится.
Вы спросите, идти ли мне на выборы 8-го числа или нет. Уверен: идти НАДО. Не потому, что, придя, ты не дашь им использовать твой бюллетень в своих целях. И портить его тоже не надо. Сегодня ситуация такова, что надо поступить умно – проголосовать за кого угодно, только не за них. За красных, зеленых, желтых, за кого угодно.
Это единственный выход, который позволит тебе остаться порядочным человеком и, чем черт не шутит, наконец, начать процесс очищения своего города, Москвы. А потом и России. Иначе эту раковую опухоль не остановить.
P.S. По информации «Коммерсанта», в настоящее время мэрия рассматривает вопрос о застройке многоэтажным жильем московских парков – Измайлово, Сокольников, Битцевского леса, Царицыно. Всего 60(!) особо охраняемых природных территорий.
И вы все еще думаете, за кого голосовать?