Об особенностях построения государственности
ОПомню, приехал в начале двухтысячных в Украину. И, разговаривая с местными, удивлялся на их зарплаты. Суммы были такие, что большая часть заработка уходила на дорогу на работу и с неё.
Скажем, у одного моего приятеля жена работала медсестрой в больнице. Но, оказалось, ездит она в эту больницу вовсе не ради символического оклада. Каждый день тётка что-то привозила домой. То шмат масла, то большой пакет риса, то два десятка лампочек, то одеяло… Собственно, именно ради этого она и готова была числиться медсестрой практически бесплатно.
Вы думаете, президент и премьер страны об этом не знали? Прекрасно знали. Просто зачем ломать голову, экспериментировать, что-то менять – если все уже привыкли, что полстраны живёт на подножном корму и как-то выкручивается, даже вовсе не получая зарплату по полгода.
А сегодня сын рассказал анекдот:
Пришёл в ГАИ работать мужик. Через три месяца его вызывает начальник, мол, что за зарплатой-то не приходишь?
Тот удивился: А что? Здесь ещё зарплату платят? А я думал: раз палочку дали, то дальше уже вертись, как хочешь.
8 сентября в России пройдут муниципальные выборы.
И мы прекрасно понимаем, что большинство кандидатов рвётся стать слугами народа вовсе не для того, чтобы послужить землякам. И даже не ради местами вполне приличных зарплат. А в первую очередь для того, чтобы получить наконец свою полосатую волшебную палочку. А дальше уже – как сам наколдуешь. Самые ленивые наколдуют ей в свой карман сотню-другую тысяч вечно зелёных долларов, Зато у самых наглых и пронырливых счёт пойдёт на десятки и сотни миллионов баксов.
Как раньше русские цари раздавали боярам волости в кормление, так и ныне власть отряжает полезных ей людей баллотироваться на всякие хлебные должности. Заметьте, какое ёмкое слово. С одной стороны – кормчий, кормщик. Т.е. рулевой. А с другой – корм, еда. И, подозреваю, для большинства бояр именно эта сторона их деятельности всегда была главной.