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04 сентября 23:54
Умное Голосование - оно потому и умное, что нужно, чтобы помочь вам принять эффективное решение
Юдин Григорий

Социолог

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Умное Голосование - оно потому и умное, что нужно, чтобы помочь вам принять эффективное решение

Честно сказать, я не понимаю смысла этих масштабных споров вокруг «Умного голосования». Это вообще простой механизм, он гораздо проще, чем все многоэтажные теории вокруг него.

Каждому предстоит на этих выборах ответить для себя всего на два вопроса.

1. Пойдёте ли вы голосовать? Если нет, то просто стоит иметь в виду, что это ровно то, чего от вас хотят в Кремле и «Единой России». Российский режим построен на деполитизации - он вовсе не говорит нам, что единороссы невероятно добродетельны, он убеждает нас всех, что все кандидаты одинаково отвратительны. Ему нужна низкая явка, так он легко выигрывает и создаёт иллюзию своего превосходства.

Значит ли это, что нужно срочно бежать на выборы? Если вами манипулируют, чтобы вы что-то сделали (не пошли на выборы) - то это само по себе ещё не значит, что вам следует назло этого не делать. У вас могут быть свои резоны не пойти. Просто помните, что это именно то, что политическим менеджерам от вас нужно - чтобы вы им не мешали. Кандидатов снимали и людей сажали именно для этого.

2. Итак, вы идёте голосовать. Вопрос, на который вам нужно прежде всего ответить - Зачем вы туда пришли?

Вариант 1. Вы пришли выбрать себе хорошего кандидата. У меня для вас хорошая новость: по целому ряду округов есть приличные кандидаты. Это сильные муниципальные политики, они умеют и будут защищать ваши интересы. Они идут от разных партий - почти всегда им это нужно для того, чтобы избежать сбора подписей, к партиям они не имеют отношения. Узнайте, кто у вас баллотируется. И кстати - сюрприз - вы обнаружите, что почти все эти кандидаты, за редким исключением, поддерживаются Умным Голосованием. Если вдруг вам нравится хороший проходной кандидат, который не вошёл в Умное Голосование, то смело за него и голосуйте, спорить тут не о чем.
А вот если по вашему округу нет хорошего кандидата, то у меня для вас плохая новость - вам надо вернуться в июль, потому что вашего кандидата, скорее всего, сняли с выборов.

Вариант 2. Вас бесит, что кремлёвские и мэрские плюют на вас и вашу волю, когда перекладывают свои бордюры, строят дома у вас под носом и снимают ваших кандидатов, чтобы протолкать своих единороссов - а потом сажают в тюрьму за то, что вас это не устраивает. Вы пришли испортить их планы и показать, что у них ничего не получится, если они не будут с вами считаться. Вы ищете осиновый кол побольше, который можно в них поглубже вбить.
Так вот, Умное Голосование подсказывает, какой кол самый большой. Какого цвета этот кол, вам уже всё равно (если вам всё ещё не всё равно, вернитесь к пункту 1). Особенность этих выборов в том, что из-за низкой явки у вас очень хороший, просто-таки редкий шанс в них этот кол вогнать. Если это удастся, с вами начнут считаться.

Если же вдруг вас когда-нибудь спросят: «А вот за кого ты голосовал на этих судьбоносных выборах...», вы с чистой совестью ответите «Я голосовал за Цукасова/Яшина/Янкаускаса - как мог, так и проголосовал».

Вариант 3. Вы - Метельский/Касамара. Поздравляю, у вас всё хорошо, Умное Голосование вам не нужно.

Вот и вся инструкция по использованию. Умное Голосование - оно потому и умное, что нужно, чтобы помочь вам принять эффективное решение. Я не понимаю, как можно быть «за» или «против» Умного Голосования. Это всё равно, что быть «за» или «против» калькулятора.

Источник - www.facebook.com/greg.yudin.7

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