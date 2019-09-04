Меню
Общество
«Смешарики» не рассмешили Фонд кино
Авторская колонка
04 сентября 00:56
Синица в их руках
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

Все авторы

Синица в их руках

Реальность хорошо познавать в сравнении. В тот момент, когда Владиславу Синице давали пять лет колонии за твит, стало известно о другом приговоре. Троим оперативникам, которые пытали человека. Человек якобы украл кедровые орехи. И чтобы заставить его признаться, его душили, пользовали электрошокером, надевали на голову пакет, засовывали в рот ершик от унитаза и, наконец, с размаху подбрасывали вверх — и не ловили, чтобы человек с высоты падал на каменный пол. За кражу кедровых орехов.

Троим оперативникам дали реальные сроки, но потом пересмотрели дело, и все изверги получили условно. Условный срок за настоящие пытки. Доказанные, задокументированные. И пять лет за твит, который ни к чему не привел и не мог привести, и про который никто вообще не узнал бы, если бы не стукачи из телевизора.

Мы помним, как люди получали колонию за сколотую эмаль на зубе омоновца. Там за пинок под зад полицейским квартиры полагались, как героям и жертвам протестов. Сейчас на полном серьезе собирались сажать за прикосновение к шлему омоновца, потому что прикоснувшись к шлему омоновца его могли задушить!

Одного из фигурантов «московского дела» обвинили в том, что росгвардеец вывихнул руку, когда задерживал парня. То есть, если вас будут бить ногами и при этом отобьют себе пальцы в сапогах – виноваты будете вы.

Это такая вилка последствий. На одном краю цепные псы режима, которые могут делать с вами вот просто вообще всё, что угодно и не получить никакого наказания. А на другом краю какие-то там граждане России, которые пойдут по этапу за запись в твиттере.

Те, кто выносят подобные приговоры не понимают одной важной и очень опасной вещи. Твит Синицы, конечно, глупость. Но глупость безвредная. А вот реакция на приговор может быть всякой. Что это может вызывать, кроме возмущения? Возмущение вызывает озлобленность. У кого-то озлобленность выражается в матерных проклятиях, а в чьей-то буйной голове действительно может родиться план насилия.

Когда люди понимают, что правосудия нет, что невиновные становятся жертвами произвола и что никакой защиты от этого не существует, они могут возомнить себя робин гудами, взяв на себя функции правосудия и начать судить и карать по собственному почину.

Вы же помните дело «приморских партизан», когда простой народ активно сочувствовал бандитам только потому, что бандиты убивали милиционеров. Поэтому приговор Синице гораздо опаснее его твита. И этот приговор несет куда большую угрозу для полицейских, чем этот твит.

Сейчас на главной
Глава Сбербанка после нагоняя от президента объявил о реструктуризации кредитов пострадавших от наводнения
Горячие новости
Глава Сбербанка после нагоняя от президента объявил о реструктуризации кредитов пострадавших от наводнения
Также банк сообщил о введении льготных условий для малых предприятий и предпринимателей
Штаб Алексея Навального опубликовал список кандидатов в рамках проекта «Умное голосование»
Горячие новости
Штаб Алексея Навального опубликовал список кандидатов в рамках проекта «Умное голосование»
Оппозиционер Алексей Навальный и его соратники объявили о запуске программы «Умное голосование», целью которой является разрушение монополии «Единой России» в органах власти
Дома чиновников - народу
Горячие новости
Дома чиновников - народу
В Первоуральске Свердловской области дом бывшего чиновника, который у него конфискуют по решению суда, предложили передать многодетной семье. С такой инициативой выступил новый прокурор города Владимир Курочкин
СКР снял обвинения с пятерых фигурантов «московского дела»
Горячие новости
СКР снял обвинения с пятерых фигурантов «московского дела»
Следственный комитет России снял обвинения с пятерых фигурантов резонансного дела о «массовых беспорядках», которое было возбуждено после разгона несогласованного протестного митинга «За честные выборы» 27 июля в Москве
В Петербурге провели самый масштабный и очень секретный соцопрос за 160 млн рублей
Горячие новости
В Петербурге провели самый масштабный и очень секретный соцопрос за 160 млн рублей
По данным властей, социологи опросили каждого третьего жителя города, однако в реальности многие петербуржцы ничего не слышали об этом исследовании
ФАС проверит деятельность Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта
Горячие новости
ФАС проверит деятельность Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта
«Деятельность организации будет изучена на предмет сговора. Вопросы финансовой поддержки отрасли не могут решаться с помощью шантажа пассажиров», — говорится в заявлении ФАС
Основатель Gulagu.net сообщил о скорой отставке директора ФСИН России
Горячие новости
Основатель Gulagu.net сообщил о скорой отставке директора ФСИН России
Директор ФСИН России Геннадий Корниенко может уйти в отставку в ближайшее время. Об этом сообщил основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин
«Свободу моему сыну»
Горячие новости
«Свободу моему сыну»
Родители фигурантов дела о «массовых беспорядках», которое было возбуждено после мирного протестного митинга 27 июля, в минувший понедельник провели одиночные пикеты напротив здания мэрии Москвы на Тверской улице
Авторская колонка
Пресс-конференция Владимира Бортко расставила точки над «i»
Он разъяснил свой шаг — это акция политического протеста известного деятеля культуры против выборного произвола и беззакония, творимого политическим блоком АП и командой Беглова.
Шевченко Максим
Атака клонов
Горячие новости
Атака клонов
Государственная дума заказала проведение экспертно-аналитического исследования о новейших репродуктивных технологиях, например, клонирования и криогенного воскрешения. За это исследование подрядчик получит 8,9 млн рублей
Убытки от внедрения электробусов в Москве исчисляются миллиардами
электробусы
Убытки от внедрения электробусов в Москве исчисляются миллиардами
Столичный департамент транспорта в лице Максима Ликсутова утверждал, что эксплуатировать электробус на 10% дешевле, чем троллейбус. В этом материале на цифрах доказывается, что проект обойдется на много дороже
Эксперты сообщили о подорожании авиабилетов на 9-10 процентов
Горячие новости
Эксперты сообщили о подорожании авиабилетов на 9-10 процентов
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила о подорожании авиабилетов на 9-10% из-за роста цен на авиационный керосин, а также увеличения стоимости аэропортового обслуживания
Теракт федерального значения
Горячие новости
Теракт федерального значения
В 2016 году комитет «Матери Беслана» обратился к департамент по охране памятников с просьбой придать статус школе №1 и прилегающей территории, мемориальному кладбищу статус вновь выявленного памятника республиканского значения
Гендиректор туристической компании Tez Tour скончался в возрасте 46 лет
Горячие новости
Гендиректор туристической компании Tez Tour скончался в возрасте 46 лет
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скончался в возрасте 46 лет. Эта компания является одним из лидеров туристического рынка России
ФБК опубликовал расследование о недвижимости зампреда ЦИК Николая Булаева
Горячие новости
ФБК опубликовал расследование о недвижимости зампреда ЦИК Николая Булаева
ФБК опубликовал расследование о недвижимости заместителя председателя Центризбиркома России Николая Булаева, в списке которого есть две квартиры в элитных московских домах
«Я пришел играть в футбол, а мне говорят - давай в подкидного дурака»
Горячие новости
«Я пришел играть в футбол, а мне говорят - давай в подкидного дурака»
На губернаторских выборах в Санкт-Петербурге стало одним кандидатом меньше. За неделю до голосования о выходе из предвыборной гонки сообщил кандидат от КПРФ и режиссер Владимир Бортко
Тариф «Беспредельный»
Совет Федерации
Тариф «Беспредельный»
9 июля 2019 года на стандартной встрече представителей руководства Совета Федерации перед очередным пленарным заседанием ничто не предвещало целого грозового фронта, прошедшего над головами сенаторов и сотрудников парламентского аппарата
Россиянам предоставят шанс выкупить свой долг
Горячие новости
Россиянам предоставят шанс выкупить свой долг
Минэкономразвития подготовило поправки в действующее законодательство, которые позволят гражданам выкупить со скидкой свой долг перед банком и микрофинансовой организацией до его продажи третьим лицам