Синица в их руках
Реальность хорошо познавать в сравнении. В тот момент, когда Владиславу Синице давали пять лет колонии за твит, стало известно о другом приговоре. Троим оперативникам, которые пытали человека. Человек якобы украл кедровые орехи. И чтобы заставить его признаться, его душили, пользовали электрошокером, надевали на голову пакет, засовывали в рот ершик от унитаза и, наконец, с размаху подбрасывали вверх — и не ловили, чтобы человек с высоты падал на каменный пол. За кражу кедровых орехов.
Троим оперативникам дали реальные сроки, но потом пересмотрели дело, и все изверги получили условно. Условный срок за настоящие пытки. Доказанные, задокументированные. И пять лет за твит, который ни к чему не привел и не мог привести, и про который никто вообще не узнал бы, если бы не стукачи из телевизора.
Мы помним, как люди получали колонию за сколотую эмаль на зубе омоновца. Там за пинок под зад полицейским квартиры полагались, как героям и жертвам протестов. Сейчас на полном серьезе собирались сажать за прикосновение к шлему омоновца, потому что прикоснувшись к шлему омоновца его могли задушить!
Одного из фигурантов «московского дела» обвинили в том, что росгвардеец вывихнул руку, когда задерживал парня. То есть, если вас будут бить ногами и при этом отобьют себе пальцы в сапогах – виноваты будете вы.
Это такая вилка последствий. На одном краю цепные псы режима, которые могут делать с вами вот просто вообще всё, что угодно и не получить никакого наказания. А на другом краю какие-то там граждане России, которые пойдут по этапу за запись в твиттере.
Те, кто выносят подобные приговоры не понимают одной важной и очень опасной вещи. Твит Синицы, конечно, глупость. Но глупость безвредная. А вот реакция на приговор может быть всякой. Что это может вызывать, кроме возмущения? Возмущение вызывает озлобленность. У кого-то озлобленность выражается в матерных проклятиях, а в чьей-то буйной голове действительно может родиться план насилия.
Когда люди понимают, что правосудия нет, что невиновные становятся жертвами произвола и что никакой защиты от этого не существует, они могут возомнить себя робин гудами, взяв на себя функции правосудия и начать судить и карать по собственному почину.
Вы же помните дело «приморских партизан», когда простой народ активно сочувствовал бандитам только потому, что бандиты убивали милиционеров. Поэтому приговор Синице гораздо опаснее его твита. И этот приговор несет куда большую угрозу для полицейских, чем этот твит.