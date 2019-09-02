Пресс-конференция Владимира Бортко расставила точки над «i»
Он разъяснил свой шаг — это акция политического протеста известного деятеля культуры против выборного произвола и беззакония, творимого политическим блоком АП и командой Беглова.
Последней каплей стали фиктивные избирательные участки в Псковской области, на которых, по словам Бортко, должны были приписать Беглову около 250 тысяч голосов.
Почему Псковская область, а не Новгородская или Карелия? Потому, что в штабе Беглова работают политтехнологи из компании, которая считалась связанной с нынешним губернатором Псковской области Ведерниковым, и так было бы проще организовать вбросы и фальсификации.
Фактически своим поступком Бортко разрушил весь тупой примитивный выборный спектакль и нанёс очень сильный удар по репутации власти.
Репутация эта и так уже была ничтожна. Но Владимир Владимирович на этой репутации ещё и артистично потоптался, упомянув Кириенко, который его уговаривал остаться. Если бы у власти и ее обслуги были совесть и достоинство, власть бы сконфузилась и застеснялась.
Проблема в том, что этой власти безразличны имиджевые вопросы. Она действует по принципу обезьяны, которая дура дурой, но банан имеет. Эффектный уход Бортко не изменит ее тупое желание «выйти на нужный результат». Стиснув зубы и нагло смотря своими рыбьими глазами в камеры, все равно объявят победителем Беглова.
Но Бортко полностью разъяснил свою позицию, и эта позиция кажется мне политически и человечески внятной. Главное, что он поступил не как номенклатурщик, а как свободный художник, человек с достоинством и левый радикал, срывающий завесы «общества спектакля».
Я беру назад свои критические замечания. Это пресс-конференция храброго и прямого человека. В неудобную ситуацию теперь поставлены Амосов и Тихонова.
Просто продолжать — подыгрывать власти. Выйти из выборов — уничтожить полностью всю эту электоральную пантомиму. Но для этого надо иметь мужество Бортко.
Пожалуй так — браво, Владимир Владимирович! И даже если не исключены внутренние разборки между кланами в АП — плевок в рожу Системе внушительный и основательный.