Все эти «системные либералы» хуже и опаснее обычных представителей партии власти
Вчера по дороге на суд я вспомнил интервью Николая Ускова, которое слушал недавно на «Эхе» в камере спецприемника. Ускова спросили, не возмущен ли он, что меня раз за разом арестовывают всего лишь за желание участвовать в выборах.
Николай не возмущен. Ну то есть нехорошо, конечно, когда человека сажают без вины. И он искренне не понимает, зачем власть создает себе такой «репрессивный имидж»: ведь власть у нас гораздо более цивилизованная, чем кажется со стороны. А Яшин? Ну а что Яшин — он же «сам свой путь выбрал» и «знал, на что шел». «Без обид, Илья», — добавил Усков на всякий случай и перешел к другой теме.
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Пока судья что-то там бубнила про «нарушение порядка согласования митинга», я все крутил в голове это интервью. Интересное дело: вот вроде говорил Усков, а слышал я почему-то голос Касамары. Той самой «коллективной касамары», имя которой — легион.
Они вроде как либералы. Вроде как за свободу. Но каждую вопиющую подлость власти они будут оправдывать, расталкивая едросов локтями — лишь бы оказаться в первых рядах.
Повышение пенсионного возраста? Очень нужная инициатива правительства, давно пора.
Увеличить коммунальные тарифы? Без этого никак, законы рынка требуют.
Уголовное дело за мирное собрание граждан? Так ведь в омоновцев летели куски асфальта. Ну, может, и не куски. Может, и не летели… В общем, следствие разберется.
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Я вот что хочу сказать, друзья.
Все эти «системные либералы» хуже и опаснее обычных представителей партии власти. Единоросс понятен и примитивен: у него всё на лбу написано. А фальшивые «либералы» вполне могут казаться приличными, но не забывайте: они презирают свой народ. По их мнению, Путин здесь «главный европеец», который просто вынужден действовать жестко, чтобы контролировать толпу. Народ-то темный, иначе с ним никак.
Так что не позволяйте себя обмануть. Даже если вам кажется, что Касамара (или любой «самовыдвиженец мэрии») это меньшее из зол. Меньшее зло обернется большим.
Ни одного голоса «коллективной касамаре», граждане. Только «Умное голосование».
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Пока я рассуждал про выборы, судья вернулась из совещательной комнаты и сообщила, что я кругом виноват и ближайшие 10 суток проведу в спецприемнике.
Полтора месяца под арестом в общей сложности: очередной арест истекает прямо накануне дня голосования — 7 сентября. Для того всё и затевалось: изолировать меня на время выборов, чтобы не мешал избраться Касамаре. Но вас-то не изолировали, правда? И вы знаете, что делать 8 сентября.