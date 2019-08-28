Старушка на миллиард
Задолжавшая АСВ 1,8 млрд рублей уборщица связана с компаниями брата вице-мэра Москвы и зампреда правительства Дагестана
В начале августа СМИ сообщили об уборщице из Воскресенска, задолжавшей Агентству по страхованию вкладов 1,8 млрд рублей. В 2014 году женщина стала номинальным директором в ряде компаний, а злоумышленники набрали на них кредитов. Хайповая история обошла все СМИ — от региональных, не имеющих отношения к столичной повестке, до федеральных. Russian Deadline решил присоединиться к коллегам и выяснил, что вереница компаний, которые замешаны в схеме по обналичиванию средств, ведет к брату вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, дагестанским чиновникам и банкирам, сбежавшим от следствия за границу. Расследование Дмитрия Никитина.
Миллиардерша из Воскресенска
5 августа издание «Воскресенские деловые новости» сообщило о том, что местная жительница Светлана Бодрова задолжала Агентству по страхованию вкладов 1,82 млрд рублей кредитных средств и 127,5 млн рублей исполнительского сбора. Миллиардером женщина стала в 2014 году, когда попыталась устроиться на работу в Москве, но попала к мошенникам, которые предложили ей стать номинальным директором ООО «Реалити Плюс». Вскоре у простой уборщицы появилась богатая кредитная история — деньги вывели, банк лопнул, долг остался.
На историю с уборщицей, задолжавшей 1,8 млрд, обратили внимание федеральные СМИ. После сюжета на канале «Москва 24» женщина добралась и до эфира с Андреем Малаховым, где поведала, что за услуги номинала ей заплатили 2000 рублей. Эксперты, юристы и ведущий успокаивали плачущую женщину и говорили, что необходимо рассказать о новом виде мошенничества, чтобы обезопасить других людей. Сама Светлана объяснила, что не понимала, чем опасно подписание бумаг, а о последствиях не задумывалась.
По данным СПАРК-Интерфакс, с 2014 года Бодрова успела «поработать» директором в девяти компаниях, четыре из которых уже завершили процесс банкротства, а одна ликвидируется. Часть фирм, например та же «Реалити Плюс», тупиковые — среди руководства и учредителей только номинальщики, и выяснить, куда ведут следы, невозможно.
Изучение остальных компаний привело к громким фамилиям: брату заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова и сыну экс-заместителя председателя правительства Республики Дагестан Абусупьяна Хархарова.
Московский след
Структура компании «Стройтранссервис», в которой Бодрова стала генеральным директором, напоминает пирамиду, где уборщица — лишь вершина. «Стройтранссервис» учрежден другим юридическим лицом — «Прогрессстройинжиниринг», а им, в свою очередь, владеют два других ООО — «Главрегионстрой» и «Стройпроцессинг». Последние указанные предприятия объединяет один и тот же адрес регистрации, в обоих случаях ФНС признал его недостоверным.
У всех перечисленных фирм, кроме «Стройпроцессинга», раньше был один владелец — Юлия Малова. Она давняя соратница известного в Москве строителя — Алексея Бирюкова, младшего брата вице-мэра Петра Бирюкова. В 2014 году Малова была собственником курской компании «КПК», учредителем которой является Бирюков. Предпринимателей также объединяют два других ООО — «Керамзит» и «Стройпоставка», ныне ликвидированные. В обоих Малова и Бирюков были совладельцами.
«Керамзит», в свою очередь, ранее владел половиной компании «Универсстройлюкс» — еще одной фирмой Алексея Бирюкова. Компания известна скандалом с получением из московского бюджета денег за снос несуществующих зданий. История предприятия закончилась банкротством в 2018 году, после того как его задолженность перед городом достигла 4,5 млрд рублей.
Еще одна компания, в которой Малова была совладельцем, — «Главремонтстрой» (она, кстати, имеет общий адрес с ООО «Стройтранссервис», где гендиром является уборщица из Воскресенска) в 2012-м и 2013 году получала подряды от московской мэрии. За 2012 год фирма получила из бюджета 39,4 млн рублей, а за 2013-й — 12,6 млн рублей. Компания занималась благоустройством в районах, относящихся к префектурам Северного и Южного округов, руководителем которых в разное время был вице-мэр Петр Бирюков.
Согласно СПАРК-Интерфакс, учредителем «Главремонтстроя» был мальтийский офшор Safinat An-Najaat Holding Company Limited, который приводит к следующему следу в истории миллиардерши из Воскресенска — дагестанскому.
Дагестанский след
Экс-вице-председатель правительства Дагестана Абусупьян Хархаров начал свой трудовой путь в 1988 году и сразу попал в государственную структуру — работал в ныне ликвидированной компании «Дагторгстройматериалы», подведомственной республиканскому Минимущества; затем перешел в банковскую сферу — в 1994 году занял пост председателя совета директоров коммерческого банка «Караван».
Спустя четыре года, в 1998-м, Абусупьян вернулся в госструктуры и возглавил ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт» (ММТП; с 2016 года преобразовано в акционерное общество. — Прим. Russian Deadline), где проработал до 2010 года.
Вместе с курированием морской логистики Хархаров начал развивать параллельное направление — логистику наземного транспорта. Для этого в Москве было зарегистрировано ООО «ЛИГ „Сафинат“» — логистическая инвестиционная группа, бенефициаром которой стал его сын Гамид, фигурирововший в новостях как безработный, у которого угнали Toyota Land Cruiser 200 из двора элитного дома на Петровке.
«Сафинат», согласно сайту компании, предоставляет транспортные услуги и реализует инвестиционные проекты в России, Европе, ОАЭ и Саудовской Аравии. Однако в России о проектах компании ничего не пишут: соцсети предприятия перестали вести еще в 2012 году, а в новостях последний раз «Сафинат» упоминался в 2014 году.
В 2010 году Абусупьяна сняли с должности руководителя морского порта, а спустя три года он получил очередное повышение: занял должность вице-председателя правительства Республики Дагестан. На новом посту Хархаров продолжил курировать связанные с ним направления: логистику, транспорт и инвестиции.
Результатом работы в торговом порту для Хархарова стало уголовное дело, которое возбудили спустя два года после его прихода в правительство. Расследование оборвало карьеру Абусупьяна в качестве чиновника: следствие выявило многочисленные махинации с имуществом морского порта, причем за баланс предприятия, по версии правоохранителей, выводились целые суда, которые затем обнаружились в аффилированных с чиновником компаниях.
Следствие установило, что в 2006-2007 годах Хархаров вместе со своей заместительницей и бывшим первым заместителем министра земельных и имущественных отношений Дагестана при помощи незаконно проведенного аукциона организовали хищение принадлежавших порту сухогрузов «Али Алиев» и «Дагестан», а также нефтерудовоза «Кама». Ущерб от незаконной приватизации кораблей оценивается более чем в 218 млн рублей.
Второй эпизод дела связан с кредитом в размере 250 млн рублей, полученным ММТП. Утверждается, что Абусупьян Хархаров и еще один замдиректора порта Магомед Эрцалов похитили эти средства путем мошенничества и впоследствии легализовали их перечислением на счета аффилированных фирм.
В третьем эпизоде помимо указанных лиц фигурирует также бизнесмен Игорь Рызоглазов, оказавший руководству ММТП помощь в хищении средств «в сумме не более 1 млн рублей, перечисленных за фиктивную аренду морских судов».
Наконец, в четвертом эпизоде дела речь идет о хищении Хархаровым и его подельниками 16 млн рублей, вырученных от продажи объектов недвижимости Махачкалинского порта.
На данный момент расследование уже завершено, дело передано в суд, однако чиновник остается на свободе и даже уделяет внимание жизни Дагестана — например, в сентябре прошлого года он принял участие в заседании, посвященном обсуждению создания плодово-ягодного кластера в республике. Возможно, причиной тому — столичные связи, которые не ограничиваются одной компанией сына. Среди бывших руководителей ЛИГ «Сафинат» Russian Deadline обнаружил Александра Асмолова — он же фигурирует в других фирмах, принадлежащих семье чиновника, например ООО «Дар Эль Салам», где бенефициаром является Гамид Хархаров, а Асмолов — одним из совладельцев.
Знакомство Асмолова с семьей Хархаровых произошло во второй половине нулевых, когда он руководил Агентством по инвестициям Республики Дагестан. Russian Deadline также выяснил, что до 2014 года Асмолов работал генеральным директором ООО «Универсстройлюкс», которое принадлежит Алексею Бирюкову. А офшор, связанный с Абусупьяном Хархаровым, — Safinat An-Najaat Holding Company Limited в 2006 году стал учредителем ООО «Главремонтстрой», аффилированного с Бирюковым и зарегистрированного там же, где и компания «миллиардерши» из Воскресенска Светланы Бодровой.
Судостроительный банк
Компании Светланы Бодровой кредитовались в Судостроительном банке (СБ Банк), который лишился лицензии через год после выдачи денег фирмам уборщицы. В отношении нескольких сотрудников банка Следственный комитет в 2018 году возбудил уголовное дело.
Бенефициарами организации являлись Леонид Тюхтяев, Андрей Иванчихин, Алексей Голубков, Андрей Вовченко, Ярослав Стешко, Владимир Ардашев. Об этом известно из открытых источников, а согласно данным СПАРК, совладельцами значились несколько юрлиц, владельцы каждого из которых скрывались за офшорами.
У перечисленных выше коммерсантов уже был опыт создания банка: в 1994 году открылось товарищество с ограниченной ответственностью «Мономах», просуществовавшее всего год — в 1995-м ЦБ отозвал лицензию. На тот момент банковская сфера только начала развиваться, поэтому схема получения прибыли у «Мономаха» была довольно простой: банк набрал кредитов в других коммерческих организациях, а потом заявил, что денег нет.
В марте 1996 года банкиры из «Мономаха» вернулись в большой бизнес и приобрели Судостроительный банк. Голубков стал председателем правления, Андрей Вовченко получил должность заместителя, а Сергей Подобед, еще один основатель «Мономаха», был одним из акционеров. Позже к ним присоединился писатель и воздухоплаватель Леонид Тюхтяев. Именно Тюхтяева собеседники Russian Deadline в Центральном банке называют бенефициаром денег, выведенных из СБ Банка.
Другой собеседник Russian Deadline из банковской сферы рассказал, что одним из способов заработка владельцев банка была выдача кредитов аффилированным организациям, которые после получения средств, по указке руководства коммерческой фирмы, ликвидировались и возвращали деньги акционерам, а те, в свою очередь, заводили их обратно в банк, увеличивая тем самым его активы.
Таким образом, за четыре года банк стал одним из крупнейших в России, на 2006 год его активы составляли 24 млрд рублей, а капитал — всего 3,2 млрд рублей. Уверенный рост продолжался вплоть до марта 2012 года, когда ГУЭБиПК совместно с управлением «К» СЭБ ФСБ выявили, что Судостроительный банк на пару с Мастер-Банком, в состав правления которого входил двоюродный брат президента России Игорь Путин, занимались выводом средств за границу. По версии следствия, преступная группа успела обналичить 100 млрд рублей. Между тем источник в правоохранительных органах рассказал Russian Deadline, что Судостроительный банк входил в сферу влияния находящихся под арестом полковников ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова.
Еще один источник рассказал Russian Deadline, что часть выведенных из банка денег в конечном итоге оказалась не за границей, а в Москве.
За несколько лет до отзыва лицензии у Судостроительного банка супруга Леонида Тюхтяева зарегистрировала ООО «ЭД23» в деревне Дарьино Одинцовского района. Согласно данным СПАРК, компания либо владеет крупным участком дороги в Дарьино, вдоль которого расположен элитный коттеджный поселок «Дарьино-Успенское», либо арендует его. «ЭД23» занимается сдачей недвижимости в аренду. В 2013 году собственник компании сменился — им стал Денис Шмидт. Он совместно с мэрией Москвы владеет Московским фондом сохранения культуры.
Согласно выпискам из Росреестра, земельные участки, на которых стоят коттеджи, в разное время принадлежали супруге Тюхтяева Ирине и их дочери Маргарите, которая вышла замуж за Дениса Шмидта и теперь носит его фамилию. В 2019 году землю переписали на Ирину Микрюкову — ей принадлежит ООО «Зоопарк», зарегистрированное по адресу коттеджного поселка, а среди совладельцев указано ООО «Люкссервис». Бенефициаром этой фирмы, также занимающейся сдачей в аренду, является Маргарита Шмидт, супруга Дениса Шмидта и дочь Леонида Тюхтяева.
Номер телефона, указанный в компаниях «ЭД23» и «Люкссервис», совпадает с контактами на сайте с предложениями аренды коттеджей в элитном поселке, расположенном в той самой деревне Дарьино.
Источник - RussianDeadline.ru