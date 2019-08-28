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александр шестун
Александр Родин
28 августа 11:26

Шестун равно Магнитский: Россия рискует наступить на те же «грабли»

Спустя 10 лет ЕСПЧ обязал Россию выплатить семье погибшего в тюрьме юриста 2,5 млн рублей. Но разве это вернет им отца, мужа и сына?

Шестун равно Магнитский: Россия рискует наступить на те же «грабли»

27 августа Европейский суд по правам человека удовлетворил несколько жалоб семьи аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, Россия должна выплатить родным погибшего 34 тысячи евро (2,5 млн в рублях по сегодняшнему курсу). Многие СМИ выложили письма Магнитского, которые хранились в архиве его семьи. За год пребывания в разных СИЗО он исписал шесть толстых тетрадок, оставив в них свидетельства жуткого тюремного быта и своих чувств, надежд и постепенного осознания полной безысходности.

Анализируя историю экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, сегодня многие приходят к выводу, что она очень напоминает дело Магнитского. И это стало фатальным знаком для родных и близких Шестуна. Согласитесь, очень страшно смотреть на происходящее и понимать, каким может быть конец.

Уже год Шестун находится за решеткой, и следствие все продлевает и продлевает арест, каждый раз находя для этого совершенно нелепые, дикие причины. Сейчас тяжело больной, еле живой после длительной голодовки он лежит в палате интенсивной терапии. Ему поддерживают жизнь, чтобы потом ее отобрать?

Сергей Магнитский провел в заточении ровно год, после чего, по официальной версии, «умер от сердечной недостаточности», хотя попал в тюрьму абсолютно здоровым. Так же, как и Шестун, за время заключения Магнитский сменил несколько разных СИЗО, где ему тоже умышленно создавали тяжелые условия содержания.

Магнитский описывал все, что ему довелось пережить в тюремных застенках, в обычных толстых тетрадках. Шестун пошел дальше – несмотря на все препоны и запреты, он сделал все, чтобы его откровенная книга увидела свет уже сейчас.

Полное игнорирование жалоб, специально создаваемые адвокатам сложности для посещения своего подзащитного, запреты на свидания с родными, отказ в оказании медицинской помощи и в необходимых обследованиях, чудовищные условия в камерах и автозаках - описание всего этого можно найти как в книге Шестуна «Непокорный арестант», так и в письменных хрониках Магнитского, которым «Новая газета» дала название – «Как меня убивали».

«Я сам иногда удивляюсь: кажется, мне все нипочем, только соскучился по всем вам и дому», - написал Магнитский из Бутырки в письме своей матери за месяц до своей гибели.

«В Мосгорсуде жестоко обыскивают: раздевают догола и на период ожидания сажают в камеру («стакан») размером примерно 2,5 квадратных метра еще с одним человеком, и вот сидишь и ждешь судебного заседания, а после него опять многочасовое ожидание в таком же «стакане». Затекают руки и ноги. Ужас! Ужас! Но ради того, чтобы увидеть своих близких, посмотреть в глаза судье, следователю, прокурору, это стоит вытерпеть», - рассказывает в своей книге Шестун.

Стойкость и сила духа обоих вызывает уважение, им действительно как будто все нипочем, любые, самые страшные испытания под силу. Такое бывает, когда человек полностью уверен в своей правоте и готов даже умереть за правду. Но все же тех, кто наблюдает за историей Шестуна на воле, пугает возможный финал.

Много месяцев подряд дети Шестуна и активисты общественного комитета «Свободу Шестуну» выходят на пикеты с плакатами. Последний из них гласит: «Шестун умирает в СИЗО. Вам нужен второй Магнитский?», а его маленький сын обратился к «большим дядям» с просьбой отдать умирающего отца домой. Но нет никакой реакции. Система не знает жалости и сострадания, так же, как и таких понятий, как совесть, справедливость и правда.

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