Страшный сон московской мэрии
Ситуация со снятием и последующим заявлением коммуниста Владислава Колмагорова позволяет заглянуть в глубину ада, в котором сейчас находится московская мэрия. Напомню, Колмагорова заставили сняться с выборов по 45 округу после того, как его кандидатуру поддержал Илья Яшин.
Во-первых, после заявления Яшина не прошло даже 24 часов. В мэрии даже не успели заказать стандартный опрос «Знаете ли вы, что Яшин порекомендовал…» «Повлияло ли это на ваше решение…». Там даже не боятся, что все поймут причины сноса Колмагорова – это уже неважно, им просто нужна цифра, любой ценой. Там нет никаких вопросов относительно того, чем закончится рекомендация Яшина. (Это, кстати, сенсационная новость – я не думал, что у Касамары всё настолько плохо.) Яшин выиграл этот округ, это просто факт.
Во-вторых, Колмагоров не стал ни исчезать с радаров, ни рассказывать, что он на самом деле давний фанат Касамары, ни объяснять, что для будущего страны надо всем объединиться против Яшина. Он прямо и честно передаёт содержание своего разговора в мэрии: ему сообщили, что он выиграет, а это недопустимо.
Это мощный удар по легитимности мэрии и организуемых ей выборов. Почему он так действует? Потому что для рядового кандидата-коммуниста совершенно понятно, как в Москве настроен избиратель и что мэрия пытается всеми силами спастись от манифестации народного гнева на выборах 8 сентября. У него нет никакого интереса прикрывать эту грязную игру – тем более, что она наверняка ломает договорённости, которые были у него, когда он шёл на выборы, вкладывался в кампанию и так далее.
Эксперимент Яшина опровергает опасения тех, кто критикует идею «Умного голосования» и считает, что коммунисты и эсеры непременно лягут под «Единую Россию» и будут делать, что им скажут. Ничего подобного Колмагоров не сделал - вместо этого он спокойно сказал правду, хотя эта правда полностью дискредитирует само его снятие. Это правда, что коммунисты и эсеры склонны играть за того, на чьей стороне сила. Однако все эти опасения не учитывают самого главного: ситуация изменилась, сила в Москве сегодня на стороне независимых кандидатов, а не на стороне "Единой России" – это видно по всем опросам и по бурлению московских сообществ, обычно совершенно аполитичных.
Конечно, на Колмагорова и других могут начать давить и сильнее (хотя шантаж судимостью – это тоже не то чтобы слабо). Мы ещё услышим от них странные заявления. Однако поступок Колмагорова даёт хорошее представление о том, кто на самом деле баллотируется в МГД от коммунистов и эсеров. Это, как правило, вовсе не мифические «сталинисты» (покажите мне в Москве хотя бы одного), а партийные активисты, мечтающие о том, чтобы выкинуть оттуда Зюганова с Мироновым и сделать эти партии реальными политическими игроками.
Страшный сон московской мэрии – это превращение сентябрьских выборов в 45 референдумов по вопросу о том, нравится ли москвичам наглое хамство и полицейский разгром, который был учинён в городе этим летом. Потому что в эту игру мэрия и "Единая Россия" неизбежно проиграют. И именно на это объективно работает идея «Умного голосования».