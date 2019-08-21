Провал КПРФ на выборах в Королеве был закономерен
Странные ошибки руководителей регионального отделения КПРФ привели к тому, что суд обязал отменить регистрацию кандидатов партии на местных выборах в подмосковном Королёве
Коммунистов сняли с выборов
Королёвский городской суд удовлетворил иск партии «Яблоко», которая требовала отменить регистрацию списка кандидатов от КПРФ на предстоящих выборах депутатов городского Совета.
Изначально «яблочники» подали иск на избирком Королева, указав в своем заявление, что ИК не имел оснований для регистрации списка от КПРФ на выборы в городской совет, которые состоятся в единый день голосования, 8 сентября этого года. Позднее в качестве гражданского ответчика в суде стало фигурировать и московское областное отделение КПРФ.
Суть претензий яблочников была в том, что КПРФ документы для выдвижения и регистрации своих кандидатов в депутаты города Королева подала не в избирком этого города, а в Территориальную избирательную комиссию, что является нарушением законодательства.
Кроме того, сделала это с опозданием: последний срок подачи для регистрации был 27 июля, а первый финансовый отчет избирательного объединения КПРФ представила только 30 июля. Так что, на момент закрытия регистрации кандидатов 27 июля этого года документов от КПРФ в избиркоме Королева не было.
Тем не менее, 5 августа избирком без проблем зарегистрировал список партии на выборах муниципальных депутатов, с чем партия «Яблоко» была категорически не согласна. И, в общем-то, доводы «яблочников» относительно нарушений со стороны и КПРФ, и избиркома города Королева оказались убедительными. В итоге суд иск партии «Яблоко» удовлетворил и обязал избирательную комиссию отменить регистрацию списка кандидатов-коммунистов.
Ошибка или преднамеренность?
Тот факт, что старейшую партию страны и одного из самых опытных игроков на политическом поле России сняли с выборов в Королеве, только на первый взгляд выглядит досадной случайностью. На самом деле за этой неудачей стоит глубокий кризис в партии в целом. КПРФ в последнее время славится не своими политическими делами, а все больше
внутрипартийными разборками, дележом бюджетов, странными договоренностями с региональными и местными элитами. Местечковый бизнес – вот что по большому счету сейчас интересует тех, кто стоит у руля местного отделения компартии.
А ведь королевское отделение КПРФ, едва ли не самое мощное в области, всегда успешно участвовало в выборах всех уровней, держало под контролем горсовет и неизменно имело своих представителей в областной думе Подмосковья.
Сами королёвские коммунисты провал своей партии на выборах связывают с тем, что у руля городского отделения партии встала группа бизнесменов, которых интересуют деньги и доход, а не интересы людей. Члены партии приход к власти этих людей называют не иначе, как рейдерским захватом.
Увидев, что происходит, из партии начали массово выходить рядовые коммунисты. Что им там делать, особенно на фоне последних скандалов с неучтенными партийными взносами «торговлей» депутатскими мандатами? И вот он – первый результат со знаком минус. Было первичных ячеек 11, осталось всего 5. Останутся ли и они? Вопрос.
Депутата М. Ф. Гацко, который на прошлогодних выборах снимал наблюдателей от КПРФ, чтобы дать волю фальсификаторам, простые коммунисты называют не иначе, как предателем.
Да только рядовые члены партии сделать ничего не могут. С приходом к руководству местным отделением КПРФ бизнесвумен Т.А. Ордынской, ресторатора Раевского А.Д. и их деловых партнеров, королевские коммунисты лишились возможности влиять на ход событий. Зато резко повысилось благосостояние партийной верхушки. К примеру, новый лидер королёвских коммунистов Т.А. Ордынская, если верить декларации о доходах, приобрела дом почти в двести квадратных метров и земельный участок в 1,1 тысячу «квадратов» в престижном районе Подмосковья примерной стоимостью в 10 млн. рублей. Ходят слухи, что это богатство заработано за отказ от борьбы за место в региональном парламенте в пользу другой партии. Какой – догадаться не сложно.
Возможно, и нынешний провал на местных выборах стал результатом сговора партийной бизнес-верхушки. Какова может быть цель сговора? Да деньги, что же еще? От шести до восьми миллионов рублей оценивался местный избирательный фонд КПРФ. Зачем его тратить на какие-то там выборы, если можно просто попилить?
Иначе чем объяснить детские ошибки королевских коммунистов, которые и документы подали не туда, и отчет предоставили с опозданием? А если сами в этом не очень опытны, так кто же мешал привлечь опытных специалистов для консультирования по вопросам юридического и технологического обеспечения выборов?
Еще можно понять такие ошибки у молодой партии. Но КПРФ ведь на политической арене страны – старожил. Так что, вывод напрашивается сам собой. Все это сделано специально. С расчетом создать видимость участия в выборах. Мол, мы хотели, старались, из кожи вон лезли. Но тут вмешалось «Яблоко» и все испортило. А «Яблоко» просто использовало ошибки прямых конкурентов. Другое дело, насколько эти ошибки случайны.
Корабль КПРФ идет ко дну?
Еще на одном моменте стоит заострить внимание. Конечно, можно говорить о преднамеренных действиях королевских коммунистов. Но их организация всего-навсего местечковая. Над ними есть руководство, есть внутренняя структура власти КПРФ. И едва ли ячейка небольшого подмосковного города по собственному почину решила «слить» выборы. Похоже. без молчаливого согласия руководства КПРФ здесь могло не обойтись.
Можно вспомнить многолетнего куратора избирательных процессов - второго секретаря Московского областного отделения КПРФ А.А. Наумова, который нередко сам сливал электоральный протест на выборах в Подмосковье.
Да и то, как безлико и позорно выглядеть компартия в Королеве и вообще в регионе, это всего лишь один из примеров большого кризиса самой массовой оппозиционной (в теории) партии России. Здесь сразу вспоминаются митинги девяностых – начала двухтысячных, которые проводились под эгидой КПРФ, и в которых принимали участие десятки тысяч человек.
И тут же видим, что происходит сейчас. Например, в Москве несогласованные акции протеста отстраненных от выборов в Мосгордуму кандидатов собирали массу народа. Люди рисковали быть избитыми, арестованными и оштрафованными. Но все равно шли на митинги.
А КПРФ 17 августа провело согласованную властями акцию, которая больше напоминала мирное первомайское шествие, которое едва набрало четыре тысячи человек.
Может, все это происходит потому, что компартия начинает на глазах стелиться под власть, уже даже ленясь изображать из себя оппозицию? Какое доверие может быть к партии, в которой, как это было на последних выборах губернатора Московской области в том же Королеве, сначала кричат, что надо на каждом избирательном участке поставить своих наблюдателей, чтобы «ЕР» не мухлевала, а потом дают задний ход?
Тогда много людей откликнулось на призыв коммунистов прийти к их офису и получить направление в качестве наблюдателя. Но никто так ничего и не получил, зато всем стало ясно, что компартия пляшет под дудку «единороссов». А если к самой «Единой России» доверия все меньше и меньше, кто будет верить еще и ее «дочке»?
Так что, поражение коммунистов в Королеве, если и не было подстроено намеренно, то, как минимум, выглядеть закономерным. Что посеешь, то и пожнешь. Не зря же так говорят. КПРФ в Королеве начала сеять антинародную политику. А пожало полное отсутствие поддержки.