Я боюсь их. А они боятся меня
Это про водителей автомобилей.
Появление лёгкого (10-15 килограммов) складного электросамоката, проезжающего на скорости 15-25 километров с одной зарядки 30 км дало горожанам необыкновенную свободу. Принципиальное отличие самоката от велосипеда – компактность. Его легко можно поднять в лифте на 20-й этаж, поставить в уголке самой маленькой прихожей. С ним можно ездить в трамвае и метро. Он занимает совсем мало места в багажнике автомобиля.
Но есть свои проблемы. Количество самокатов растёт просто стремительно. По всему миру. В Москве они ездят в основном по тротуарам. И всё больше и больше напрягают пешеходов. Я тоже по Москве езжу именно так. Но, как старый вменяемый человек, подъезжая со спины к пешеходу, замедляюсь почти до его скорости и объезжаю на скорости 6-7 километров. В то время, как пацаны несутся по запруженному тротуару, как будто они на пустом треке. Типа, кто не спрятался – я не виноват. Наверняка, есть масса случаев, когда подобные лихачи налетают на пешеходов – и всё заканчивается больницей. Самокатов становится больше – и травм от них тоже будет больше и больше.
Был пару недель назад в Риге. Там тоже ездят по тротуарам. Правда, делают это не так залихватски. Видимо, какие-то свои прибалтийские традиции требуют учитывать чужие интересы.
Сейчас катаюсь на невесткином самокате по Тель-Авиву. Где ситуация очень отличается от московской. Пару лет назад велосипедистам и самокатчикам запретили ездить по тротуарам. Выпихнули их на проезжую часть. К мотоциклистам и автомобилистам.
Логику такого решения я прекрасно понимаю. После того, как пешеходы перестали чувствовать себя на тротуаре в безопасности – это было неизбежно. Пешеходы вздохнули с облегчением. Их головная боль стала теперь головной болью водителей.
Несёшься на 30 км вдоль рядов припаркованных машин – и постоянно боишься, что кто-то распахнёт дверь. Мотоциклист эту дверь снесёт – а я об неё просто расшибусь. Идти левее, между машинами, как мотоциклист, я не могу – не хватает скорости и приёмистости. Машины едут быстрее. И они проносятся мимо. Иногда в полуметре, иногда в 30 см от меня. Улицы в Тель-Авиве старые, узкие, извилистые – и когда тебя начинает затирать автобус или мусоровозка – ощущения очень неприятные. И у меня, и у водителей этих монстров. Им-то тоже не хочется задавить меня и попасть в тюрьму. И тесно, им не хватает места.
В общем, водителей машин стремительно растущая орда велосипедистов и самокатчиков напрягает не меньше, чем до этого напрягала пешеходов.
Да, кое-где есть велосипедные дорожки. Под них, опять же, отняли место у пешеходов. Других мест в сложившемся городе нет.
Ездить наравне с машинами я не могу. Скорость не та. Поэтому стараюсь или пропустить машины, или прошмыгнуть между двумя кавалькадами. Пока машинки стоят на красном светофоре, я перебегаю улицу по пешеходному переходу – и газую на той стороне перекрёстка, стараясь как можно дальше оторваться от них по ещё пустой дороге.
Собственно, и мотоциклисты всегда норовят встать перед машинами, а потом рвануть как можно быстрее, с той же целью. Чтобы не болтаться среди машин. Мотоциклист – он тоже на дороге лишний. Он тоже мешает машинам. А машины мешают ему. По правилам мотоциклист должен ехать в одном ряду с машинами. Вы видели таких мотоциклистов? Они всегда едут между машин. Почему? Ехать в потоке для мотоциклиста опасно.
Вот едет он по трассе перед автобусом или грузовиком. Сзади кто-то догоняет этот автобус и начинает обгонять. И тут оказывается, что место-то уже занято. Там едет мотоциклист. Которого из-за автобуса просто не видно. А по встречке несётся фура…
Поэтому мотоциклист всегда старается быть на виду. Это просто условие выживания.
Судя по наметившейся тенденции, в следующем году самокатчиков станет раза в два больше. И, я не удивлюсь, если автомобилисты выйдут на демонстрацию, с требованием убрать их с дороги. Чтобы не путались под ногами.
У мотоциклистов есть защитные костюмы, называются «Черепаха». С кучей жёстких вставок. Замечательная вещь. Но не для жаркого климата.
Требовать комплексной защиты в условиях обычных для этих мест 30-35 градусов – просто нереально. Но за отсутствие шлема полиция штрафует.
Я бы ещё штрафовал за наушники. Как я узнаю, что меня кто-то настигает? На слух. По звуку легко различаешь: легковуха, грузовик, мотоцикл, велосипед… Человек в наушниках – он не представляет, что творится у него за спиной. Отсюда, многие водилы, нагоняя самокатчика, начинают дико бибикать. А гудки у таких меломанов… Когда в трёх метрах за спиной раздаётся похожий на паровозный гудок рёв – хочется выстрелить туда из гранатомёта.
В общем, год-два – и московских велосипедистов тоже выпихнут на дорогу. Других вариантов нет. А дальше… Не знаю, насколько хватит терпения у водителей. Правда, в Москве свободного места для разворачивания велодорожек всё же побольше. Но оно тоже есть не везде. А любая дорога ценна, прежде всего, своей непрерывностью. КПД пунктирной велодорожки падает просто во много раз. Так что: вот ещё одна проблема, которую придётся решать в самые ближайшие годы. Решать и так, и эдак, и третьим способом… Потому что лёгких и однозначных решений здесь просто нет.