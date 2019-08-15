Миллиарды – вагонами
Кого обогащают контракты с РЖД
С приходом в РЖД Олега Белозерова снимать сливки с контрактов с монополией стали вездесущая семья Ротенбергов, бывшая супруга вице-мэра Москвы Максима Ликсутова и сын генпрокурора России Юрия Чайки.
Когда четыре назад, в августе 2015-го Якунина в кресле президента РЖД сменил Олег Белозеров, это многим показалось лучом в темном царстве. За ним не числись громких скандалов, фактов коррупции и т.д. Да и сразу по приходу в РЖД он начал борьбу с финансовыми нарушениями. Ряд зарвавшихся топ-менеджеров компании, до этого прочно сидевших в своих креслах, неожиданно лишились своих должностей.
Однако, как пишет издание «Собеседник», все это было лишь видимостью честной работы. А все, что изменилось, так это то, что с приходом «новой метлы» на контрактах с РЖД стали зарабатывать близкие лично к главе монополии люди и связанные с властью олигархи.
Да и коррупционные скандалы не заставили себя ждать. Только теперь уже с участием других «главных героев». К примеру, 14 августа в Москве ФСБ и СКР провели обыск у подрядчика РЖД – компании «1520», которая на проектирование и строительство железнодорожного полотна получила от монополии подрядов на 218 млрд рублей.
На Петербургском экономическом форуме в июне 2019 года ВЭБ.РФ и «Стройпроектхолдинг» Аркадия Ротенберга объявили о создании инфраструктурного подрядчика. В совместном заявлении высказывался интерес и к компании «1520». Однако, после обыска в ее офисе представитель олигарха объявил, что никто из Ротенбергов к ней отношения не имеет.
Круговая квартирная порука
Олег Белозеров, как и многие другие представители российской элиты, начинал свой путь к успеху в Санкт-Петербурге. Были в его трудовой деятельности и «Ленэнерго», и аппарат полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.
Стоит отметить, что полпредом тогда был Виктор Черкесов – давний знакомый и сокурсник Владимира Путина, которого, став директором ФСБ, Владимир Владимирович назначил на серьезный пост в возглавляемом им ведомстве.
В Москву Белозеров перебрался в 2002-м, вскоре сев в кресло гендиректора ОАО «Российская топливная компания» («Ростоппром»). Освоившись в столице, позже перешел в Минтранс.
Как сообщает «Собеседник», в столице в первые годы своей жизни Белозеров проживал в квартире, которая могла принадлежать Андрею Волкову, хозяину ООО «Транстоппром», одного из давних и постоянных подрядчиков РЖД.
Сын Андрея Волкова Григорий занимает ответственный пост в Минтрансе. А до этого он трудился в фирме «Трансстроймеханизация», дочерней компании «Мостотреста», которой владеет давний и надежный друг президента Путина Аркадий Ротенберг.
То, что Белозерова при переезде в Москву тут же заселили в помещение, принадлежащее сотруднику Ротенберга, явно говорит о том, что семье олигарха будущий глава РЖД был не чужим человеком.
Также, как и нынешний министра культуры Владимир Мединский, которого с Ротенбергами связывает немало общих интересов и проектов. К примеру, брат Аркадия Борис занимается реконструкцией многих культурных объектов. А сам Аркадий будет строить огромные культурные центры в трех городах России и в Крыму. Предварительная стоимость такого глобального проекта 120 млрд руб.
Кстати, после того, как Белозеров с первого московского жилища переехал в другое, предыдущее досталось Дмитрию Калантырскому, экс-главе одного из основных активов Ротенберга, СМП Банка, и одному из самых доверенных лиц миллиардера, которого называют номинальным держателем зарубежных активов «хозяина». И это лишний раз подтверждает незримую для посторонних глаз связь Белозерова с олигархом.
Справка
Сам Олег Белозеров за прошедший 2018 год заработал чуть более 220 млн руб. Другими словами, его ежемесячный доход составляет 18 млн рублей. Чуть меньше миллиона за один рабочий день. Монтер железнодорожных путей получает около тысячи за рабочую смену. Это в тысячу раз меньше, чем у самого главного начальника.
Железнодорожная семья
В 2016-м, спустя год после своего пришествия в РЖД, монополия по абсолютно непонятной поспешила избавиться от одного из своих активов, который выглядел вполне рентабельно и давал неплохую прибыль. Речь идет о компании «Транслом», которая занимается утилизацией списанных ж\д вагонов.
Актив перешел под контроль фирмы «Кронос», которая тоже находится под контролем семьи Ротенбергов. Теперь за утилизацию старых вагонов РЖД приходилось платить частникам через договора господряда. Это позволило «Кроносу» заработать более трех млрд рублей, которые раньше оставались в бюджете РЖД.
Не в обиде остаются и другие фирмы, так или иначе связанные с Ротенбергами. Например, ООО «Глосав», хозяином которой является сын Аркадия Ротенберга Игорь, занимаясь информационным оборудованием, заработало на РЖД порядка 2 млрд руб. А вышеупомянутая фирма «Трансстроймеханизация» на работах по устройству земляного полотна выручила и вовсе 15 млрд руб.
Связанная с Игорем Ротенбергом компания ООО «Инновационная мобильность» разрабатывает единую платформу онлайн-продажи билетов для пассажирского транспорта, в том числе, железнодорожного. Эта фирма – «дочка» ООО «Онэлия», входящей в империю Ротенбергов.
Зарабатывает на РЖД и племянник Аркадия Ротенберга Борис. Он – игрок ФК «Локомотив» с большим и надежным контрактом и светлым будущим в этом клубе. А его главный спонсор, что видно из названия, конечно, РЖД.
Досье
Клуб отставных чиновников
В последнее время среди «полку» высшего руководства РЖД прибыло немалое количество бывших чиновников, которых Кремль, судя по всему, просто пристраивает на теплые места. Кстати, речь идет не только о гражданах России.
Буквально в прошлом месяце в совет директоров РЖД вошел экс-канцлер Австрии Кристиан Керн. Может, это произошло потому, что он, как и заседающий в «Газпроме» немецкий экс-канцлер Герхард Шредер, положительно настроенный к нашей стране Керн социал-демократ?
Нашлось место в совете директоров РЖД и бывшему главе МЧС Владимиру Пучкову, которого после отставки прочили скамью подсудимых за развал спасательного ведомства. Пристроился там же и бывший вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович.
В марте в состав правления РЖД вошел экс-глава Хакасии Виктор Зимин. Правда, поначалу Кремль видел его на новом сроке губернатора Хакассии. Но осенью прошлого года Зимин с треском проиграл выборы коммунисту Валентину Коновалову. Пришлось искать верному, но не очень удачливому «партийцу» новое «непыльное» и, главное, доходное место работы.
Кстати, членом правления госкомпании вот уже на протяжении пары лет работает и экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин. Видимо, и ему не нашли регион, которым бы он еще поруководить. Поэтому дали возможность сидеться в правлении РЖД.
Чайки слетелись
Весной этого года генеральный прокурор России Юрий Чайка на всю страну разнес Белозерова за рост стоимости Московского транспортного узла. Не прошло и месяца, как все узнали, что сын генпрокурора Игорь Чайка совместно с партнерами из Германии будет налаживать производство стрелочных переводов для нужд РЖД. Больше генпрокурор главу РЖД не критиковал.
Игорь Чайка – акционер «Бетэлтранса», крупнейшего производителя шпал на территории России. Пятьдесят процентов госпредприятия было выкуплено в 2014 году за три млрд рублей. А выручка компании, к примеру, за 2017 год составила 21 млрд руб. Другими словами, государство продолжает сбрасывать со своего «балласта» высокодоходные предприятия, отдавая их по дешевке в частные руки. Правда, далеко не в чужие руки. А в какие надо руки.
Другому сыну генпрокурора, Артему Чайке, тоже перепало от активов РЖД. Несколько лет назад он стал единоличным владельцем Первой нерудной компании, до этого принадлежавшей компании Белозерова. Теперь РЖД не сам производит щебень для себя же, а заключает миллиардные контракты теперь уже с частной фирмой.
Помимо прочего, Чайка-младший - хозяин ООО «Модум-Транс», который сдает в аренду подвижной состав подконтрольной РЖД Федеральной грузовой компании.
Справка
Не остался в накладе и бывший глава РЖД Владимир Якунин, несмотря на то, что не раз подвергался критике и за плохое руководство компанией, и за излишнюю тягу к роскошной жизни. Да и коррупционные скандалы в его бытность руководителем РЖД били прямо-таки ключом.
Владелец знаменитого «шубохранилища» на своей шикарной даче, и отец сыновей и внуков, живущих и работающих в Великобритании и Швейцарии, о чем в своем расследовании рассказывал Фонд борьбы с коррупцией, выиграл грант в три миллиона рублей. Теперь уже как политолог.
За эти деньги Якунин, который, кстати говоря, получил визу на проживание и работу в Германии, будет исследовать, насколько устойчивы в Российской Федерации нынешние государственные системы. Скорее всего, потенциальному немцу устойчивость российской госситемы и даром не интересна. Другое дело, что совсем даже не даром…
Уборка от Ликсутовых
Раньше Максим Ликсутов был бизнесменом. Став главой Деатранса Москвы, он переписал на супругу свои активы. Среди них ООО «Дельта-Транс-Инвест», принадлежащее эстонской Transgroup Invest As, которая плотно работает с РЖД, являясь одним из учредителей Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.
Еще Татьяне Ликсутовой досталась и треть в «Аэроэкспрессе», и 19% в ООО «Тверской экспресс», компания «ТОП-Сервис», которая работает в сфере клининга и убирается в поездах практически всех важных направлений Московской железной дороги.
Кстати, официально Ликсутовы разведены. Так что, вице-мэру даже нет необходимости вносить огромные заработки бывшей жены в свои декларации. То, что развод фиктивный, знают и понимают, наверное, все. Но не пойман – не вор.
Комментарий эксперта
Чистая прибыль РЖД в 2015-м, когда Олег Белозеров возглавил компанию, составляла 8 млрд руб. В 2018-м – уже 18,4 млрд рублей. Президент ассоциации «Желдорразвитие» Александр Кисько объясняет рост прибыли монополии увеличением грузовых перевозок. Пассажирские перевозки менее рентабельны, потому их развитие и идет гораздо меньшими темпами. Прогресс есть лишь в сфере пригородных перевозок – за счет льгот по НДС, которые предоставляет государство.
По мнению эксперта, систему пассажирских перевозок, скорее всего, ждет серьезная реформа. Слишком уж все здесь за предыдущие годы было пущено на самотек. Полумерами уже вряд ли что-то исправить.
Вот, к примеру, ФАС предложила перестать субсидировать в целом все перевозки в плацкартных и общих вагонах, выделив вместо этого ряд конкретных «социально значимых» направлений и выделяя на них по 8,5 млрд руб. каждый год.
Однако, Александр Кисько считает, что это будет абсолютно не правильным шагом. По его мнению, государство обязано поддерживать слабо обеспеченные слои населения.
Но государство пока все еще ничего не решило. А Белозеров, как тот Васька, слушает да ест. Благо, тарелка большая. Там и всем товарищам и друзьям друзей хватит.
Так что, ничего в РЖД от смены руководства в сторону улучшения сервиса и понижения цен за проезд не изменилось. Зато суммы краденного стали больше, просто имена «интересантов» стали другими. Раньше с государственной монополии вывозили одни, а теперь другие, раньше миллиарды вывозили вагонами, а теперь целыми составами.