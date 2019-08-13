Гибель детей в «Холдоми»: виноваты все, но ответит «рыжий»
Немало факторов могли способствовать тому, что бы трагедия в хабаровском детском лагере «Холдоми», рано или поздно, случилась. Но, судя по всему, отвечать будет один за всех
Палатки от МЧС, которые не «горят»
Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае случился ночью 22 июля. В лагере жили без малого двести детей, самым старшим из которых было 15 лет. Погибли четверо. Из двадцати шести палаток двадцать сгорели полностью.
Основной версией случившегося сразу сделали нарушение техники безопасности. Выяснилось, что дети сушили промокшие за день вещи на включенных тепловых пушках, которые ставили на ночь в палатки.
И это при том, что на экстренном совещании у губернатора Хабаровского края Сергея Фургала было озвучено: в лагере за последние полгода с проверкой побывали и пожарные инспекторы, и Роспотребнадзор. Да и палатки здесь разбивают уже не первый сезон. Почему об этом не знает глава региона и другие высокие чины, большая загадка. Возможно, ответ на этот вопрос отыщут следователи.
Пока же главным обвиняемым проходит директор лагеря Максим Кузнецов, который не склонен брать вину исключительно на себя. По его мнению, следствию стоит более пристально изучить сами палатки. У моделей «Памир-30» и «Памир-10», которые использовались в уничтоженном пожаром детском лагере «Холдоми», были сертификаты о негорючести.
По его словам, купить именно такие палатки ему настойчиво посоветовали в краевом правительстве. Уверяли, есть все сертификаты, и сделаны палатки из безопасных материалов, которые смогут противостоять огню.
Закупались палатки на заводе-изготовителе в Санкт-Петербурге, стоили они прилично (на этом мы еще заострим внимание), и имели маркировку безопасности МЧС. Но во время пожара сгорели мгновенно.
Директор также признался, что местные власти и МЧС прекрасно знали о лагере. Были выданы все разрешительные документы. Заключения были получены от Роспотребнадзора, от Центра гигиены и эпидемиологии и других органов.
При этом губернатор Фургал во всеуслышание заявил, что лагерь существовал без необходимых разрешений, поскольку о его создании чиновники не были уведомлены. Даже премьер Медведев не выдержал, и попрекнул главу края таким незнанием.
О бюрократическом аппарате России давно скалывают легенды и анекдоты, он громоздкий и неповоротливый. Но в данном случае фраза «без бумажки ты букашка» играет положительную роль. Без необходимых бумаг этот лагерь открыть было невозможно.
Понятно, что хабаровские чиновники очень хотят крайним сделать руководителя лагеря. Да, скорее всего, он и сядет. Но и потянет за собой многих других. И правильно сделает! И дававших разрешения на работу лагеря чиновников от образования и МЧС, и сертифицировавших палатки, и производящих их.
Сейчас Максим Кузнецов, а также учредитель и директор компании «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков задержаны. Они стали фигурантами дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, расследуется дело о причинении смерти по неосторожности.
Не виноватые мы, они сами сгорели
Производители сгоревших в «Холдоми» палаток в ответ на слова директора о том, что их несгораемый товар плавился и горел мгновенно, обвинили во лжи его самого.
Палатки для лагеря «Холдоми» приобретали в питерской организации НПФ ОРТ. Здесь производят и продают палатки различного назначения для силовых структур, МЧС и кемпинга. Цены – не дешевые. Цена палатки «Памир-30», где жили дети – от 103 тысяч рублей. Умножьте на 26 и вот уже приличная сумма вырисовывается, в которую можно воткнуть чей-то посреднический интерес.
Но в самой компании пояснили, что трагедия произошла из-за несоблюдения
требований пожарной безопасности. Очень даже может быть. Но если бы негорючесть палаток была реальной, это в любом случае могло спасти детские жизни. При этом, как пояснила гендиректор НПФ ОРТ Клименкова, в России даже понятия такого «сертификат негорючести» не существует.
Если в палатке появилось открытое пламя, то даже огнеупорные ткани могут его сдерживать не более тридцати секунд. Отсюда возникает вопрос – а в чем тогда уникальность этих палаток для МЧС и других силовых структур, да еще по очень немалой цене, если они горят, как спички?
При этом, как сообщал ряд СМИ, модель палатки «Памир-30» не
является зарегистрированным товарным знаком, ее выпускают несколько производителей в РФ. А это значит, что качество товара у разных производителей может отличаться. Понятное дело, в худшую сторону.
При этом, насколько известно, ГОСТа на такие палатки не существует, компании изготавливают изделия по собственным техническим условиям. При этом внешний тент палатки может быть изготовлен из разных материалов, из полульняной парусины с пропиткой или материала с негорючим ПВХ покрытием, возможен вариант комбинированного тента, сочетающего оба материала.
В то же время все палатки должны проходить проверку на теплоустойчивость.
Преимущественно внешний тент производится из ткани с ПВХ покрытием, который является негорючим материалом. Насколько этот материал не горюч, или насколько компании соблюдают свои же технические условия, показала трагедия в «Холдоми».
Без сертификата качества и в обход конкуренции
Ряд СМИ, кстати, сообщал со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что сгоревшие палатки могли не соответствовать заявленному сертификату качества, и на самом деле были сделаны из обычного горючего материала. Не потому ли они вспыхнули как порох и сгорели дотла?
В ответ представитель одной из компаний-производителей заявил, на эти палатки не существует ГОСТа, и каждая фирма использует в производстве разные материалы. Но при этом, каждый товар должен проходить тестирование на теплоустойчивость.
Возможно, палатки и проверяли, но спустя рукава. А, может, здесь и не халатность, а намеренное искажение фактов. Товар выпущен, его надо побыстрей реализовывать. Тем более, есть такое мнение, что в силовых структурах, к примеру, в МЧС, «все схвачено» и отдельные лица или подразделения фактически «лоббируют» продажу этих палаток, идущих, как несгораемые. Например, начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ районного управления МЧС по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев после трагедии стал фигурантом уголовного дела по статье «Халатность».
В июле этого года при проверке «Холдоми» Новгородцев выявил факт того, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм. Однако, никаких мер по исправлению ситуации предпринято не было.
А еще хабаровские антимонопольщики заподозрили картельный сговор при закупке тех самых палаток и возбудили дело о защите конкуренции из-за незаконных закупок палаток для лагеря на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», где случилась трагедия.
Расследование начато в отношении правительства Хабаровского края, организации «Дом молодежи», владельца лагеря - ООО «Экстрим Сервис», а также ООО «Флагман».
Имеющиеся в распоряжении ФАС документы говорят о том, что между заказчиком и организациями, участвовавшими в аукционе, было заключено антиконкурентное соглашение.
Откуда растут ноги у трагедии
Конечно, губернатор опозорился, заявив сразу после трагедии, что чиновники ни сном, ни духом о детском лагере. «Холдоми» на Дальнем Востоке – место очень известное. Горнолыжный комплекс с туристической базой, воспетый пресс-службой местного правительства, принимал весьма статусные мероприятия. Например, молодежный форум «Амур», на который вот уже три года подряд съезжается талантливая молодежь со всей России, чтобы блеснуть идеями перед инвесторами.
Уже в этом году «Холдоми» выиграл один миллион рублей от правительства РФ как лучший инвестиционный проект, с помощью которого будут возрождать в регионе туризм.
Так что, и чиновники здесь нередкие гости, и различные проверяющие тоже. К примеру, одна проверка от МЧС проходила поэтапно с 31 мая и почти половину лета. 11 июля прошла плановая проверка лагеря по эвакуации.
Проверку проводил и краевой Роспотребнадзор, сначала в прошлом октябре, затем в феврале. Разрешение на проживание детей выдали. Правда, как уточняет руководитель ведомства Татьяна Зайцева, речь шла о стационарных корпусах.
Прокуратура края внесла представление на имя губернатора Сергея Фургала и руководителей целого ряда федеральных и региональных ведомств.
По мнению прокуратуры, проверка лагеря «Холдоми» была проведена поверхностно. Необходимая оценка соблюдению требований пожарной безопасности не дана.
Например, нарушением признано внесение лагеря в реестр без указания того, что в нем есть и палаточный городок. Ранее губернатор отстранил от должности на время проверки замминистра образования края Александра Короля, чья подпись стоит под тем самым реестром.
Но такое увольнение больше похоже на спасение главой края своих подчиненных. Мол, я его уже наказал, уволив со своего поста. А главным виновником, судя по всему, в регионе старательно делают директора лагеря. Словно и не было разрешений, проверок, одобрений и проданных в «добровольно-принудительном» порядке «несгораемых» палаток. Отвечать одному за всех, как это по-нашему.