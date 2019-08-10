Такого ада, который сейчас творится на «выделенках» не было никогда
Я – один из пользователей так называемых «полос общественного транспорта». Таксист. Был у меня перерыв в этой деятельности, теперь взялся за старое. И за эти пару лет я смог оценить как же похорошела Москва при Собянине.
Такого аЦЦкого ада, который сейчас творится на «выделенках» не было, пожалуй никогда.
Фактически у нас теперь весь город делает правый поворот через полосу, что запрещено ПДД. Жалкие попытки дорожных служб прикрыть рисунками на асфальте этот непреложный факт только усугубляют ситуацию. Теперь нужно быть очень внимательным, чтобы не получить удар в бочину от кого-нибудь, летящего по этой полосе. Кстати, это далеко не только такси, но и скорая помощь, полиция, дорожные службы, мотоциклисты, и наконец просто уважаемые люди, которые пока еще не доросли до проблесковых маячков, но уже явно переросли состояние, когда штраф 3000 рублей ощутим для кошелька. В результате «выделенка», призванная разгрузить магистраль только ухудшает ситуацию.
По «выделенке» движутся автобусы. Карманы для остановок организованы далеко не везде. То есть тротуар расширили, а карманы для общественного транспорта создать забыли. Стало быть (это совершенно логично) все, кто следует за ним при остановке начинают его объезжать через «обычную» полосу, пересекая сплошную линию разметки. Кстати, где в ПДД регулируется вопрос приоритета при съезде с «выделенки»? Теоретически обычные граждане имеют полное право не пропускать такси, которое объезжает автобус. Еще как минимум одна полоса стопорится. И это происходит постоянно. Если раньше (до выделенок) можно было перестроиться в правый ряд до поворота заблаговременно, что собственно и требуют ПДД, то сейчас это можно сделать только в строго отведенных местах. И места эти в лучшем случае на 1-2 корпуса машины. А как быть фурам? Поворот фуры направо перегораживает выделенку на время, сопоставимое с циклом работы светофора.
Особо пикантно смотрится, когда автобусы начинают обгонять друг друга с выездом на обычные полосы. Такое часто случается. Даже если не обгонять, а объехать, например собянинскую метелку или поливалку. Или столкнувшиеся машины (такого на выделенках сейчас более, чем достаточно) и тут уже зачастую перекрываются 2 «обычные полосы».
Выделенные полосы для общественного транспорта – это не выдумка Собянина, они прекрасно существуют в разных городах мира. Но там это часть очень хорошо продуманной системы города в целом, основы которой были заложены еще при проектировании целых районов. У нас это как всегда – просто разрисовать асфальт. Как было с парковками.
Принципы, заложенные в создание транспортной системы Москвы (в 60-е годы прошлого века) не предполагали создания широкой сети выделенных полос общественного транспорта. Просто разрисовать асфальт – мало. Надо менять принципы. Этим никто заниматься не хочет. Да более того, это даже не обсуждается на уровне хотя бы теории. Таким образом, как бы это ни парадоксально звучало – именно выделенки создают транспортный коллапс, по крайней мере вносят в его создание значительную лепту.
Кто-то скажет – ну ехать-то по ней быстрее! А вот и нет! Иногда она дает незначительное преимущество по времени – около 15% (все проверено по навигатору и таксометру). Есть очень редкие маршруты, где они позволяют действительно объехать пробки. НО. И можно легко убедиться в этом хотя бы по тому, что таксисты не стремятся массово любой ценой выехать на выделенку. Они понимают, что попав на нее ты подвергаешься, если не опасности, то целому ряду дополнительных вызовов. Надо активнее маневрировать, а значит увеличивается риск ДТП, надо быть готовым к тому, что в любую секунду из общего потока тебе под колеса выпрыгнет мотоциклист или «Кайен» уважаемого человека, в общем много интересного.
Так что, когда видите желтое такси, несущееся по выделенке – не спешите завидовать. Возможно, через 2-3 светофора он уже не будет никуда спешить.
Источник - www.facebook.com/ruvederko