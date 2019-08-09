Двойная игра Сергея Собянина
Зачем выводить внутримосковские протесты на федеральный уровень?
Разбор полетов после силового подавления городскими властями несанкционированного шествия 3 августа в Москве вызвал новую волну обсуждения в СМИ так называемой «Операции «Преемник».
Тема периодически оживает уже два года, с того момента, когда эксперты фонда «Петербургская политика» составили рейтинг теоретических преемников действующего Президента страны. В лидеры, наряду с Дмитрием Медведевым и губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, попал и московский градоначальник.
Тогда эксперты ставили ему в заслугу снижение «накала страстей в связи с реновацией в Москве и переключение внимания на позиционирование московских муниципальных выборов как образцовых с точки зрения конкурентности». Сегодня, после жесткого разгона людей, вышедших с мирным протестом соглашаться с экспертами могут разве что законченные циники.
Однако это логика нормального обывателя, но не политика. А потому все, даже самые, на первый взгляд, парадоксальные теории, имеют право на жизнь.
Конспирология? Кто знает…
Сейчас активно тиражируется мнение, что протест инсценирован олигархическим окружением Сергея Собянина, ориентированным на Запад и только создающим видимость патриотического настроя. В их число, как предполагается, входит глава совета директоров и совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, бывший соратник которого, Эдуард Лысенко, занимает сегодня должность руководителя департамента информационных технологий в столичной мэрии. Упоминается в списке возможных заказчиков специфической акции 3 августа и топ–менеджмент «Альфа–Групп».
Ну и, конечно же, столь близкий Сергею Семеновичу «Лукойл». Связи с Вагитом Алекперовым у него давние и самые что ни на есть дружеские. Тянутся они со второй половины 80–х. С 1986 по 1988 годы Собянин занимал пост секретаря Когалымского горисполкома. В то же время генеральным директором градообразующего предприятия Когалымнефтегаз был нынешний хозяин ЛУКойла Вагит Алекперов. И еще одно совпадение: «Лукойл» был основан в 1993 году, Собянин тогда же был назначен начальником налоговой службы Когалыма, а ещё через год мэром города. Надо полагать, что связка сохранилась и по сей день.
Известно, что Собянин давно пытается завоевать симпатии московской либеральной оппозиции. Он выделил огромные площади в городе для Высшей школы экономики. Проректор этого заведения Валерия Касамара – кандидат в депутаты Мосгордумы по собянинскому списку. При этом именно она – одна из вдохновительниц проекта «Егор Жуков». Цель проекта – героизировать студента «вышки», который был одним из организаторов московских протестов.
Странное, прямо скажем, совпадение…
Мнение о том, что мэру может быть выгодна эскалация, озвучил РБК доцент департамента политологии финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков. Аналитики интернет–издания «Накануне.ру» обоснованно подтверждают эту гипотезу. «Подтверждением заказанности протеста является тот факт, что московские власти не ведут параллельно переговоры и не пытаются отделить кандидатов и их сторонников от маргинальных групп, которые используют ситуацию для эскалации конфликта. Такие действия были бы логичны, но их нет. Значит, цель всей заварухи с отказом в регистрации кандидатов в МГД несколько иная. Обычный градоначальник стремился бы всеми силами сбить накал ситуации и не допустить разрастания конфликта и выхода протестов на федеральный уровень. Но этого нет. Что это, как не прямой путь для эскалации конфликта? Провоцирование беспорядков в столице может преследовать лишь одну цель – ускорить трансфер власти. При этом выгодоприобретатель остается в тени – 27 июля почти не звучало упреков в адрес городских властей, хотя решения по отказу в регистрации кандидатов в МГД принимались отнюдь не на федеральном уровне».
После 27 июля мэр в эфире ТВЦ громко заявил о том, что на 3 августа готовится провокация. Напрашивается вопрос: откуда знал. Или, в запале, проговорился?
Говоря о событиях 27 июля, он упомянул о том, что целью организаторов акции было устройство в городе беспорядков. Но ни один москвич ни 27 июля, ни 3 августа беспорядков со стороны протестующих не увидел. Потому что их просто не было.
Эксперты сходятся в одном: операция «Преемник» в разгаре. Внутримосковские события Собянин сделал федеральными.
И здесь, в первую очередь, стоит подчеркнуть, что к разгону участников митингов 27 июля и 3 августа были привлечены федеральные силовые структуры. А ведь речь шла о событиях городских – протест населения в связи с попранием законов РФ со стороны городских чиновников, не допускающих независимых кандидатов к выборам. Даже если люди выходят на улицы с плакатами «Долой правительство воров и жуликов!» – гасить ситуацию Собянин как глава субъекта РФ и городской администрации обязан исключительно своими, городскими силами.
То есть не давать гуляющим по бульварам выходить на проезжую часть или делать еще что–то, предусмотренное ст.20.2 КоАП, должны были только московские полицейские. Однако на пресечение мифических беспорядков была брошена Росгвардия. Понятно, что ее бойцы не просто вышли в выходной поработать. Перед событиями 3 августа их усиленно «накачивали» – говорили о 10 000 протестующих, которые якобы готовы к любым радикальным действиям. Следует учитывать, что большинство росгвардейцев далеко не столичные жители – в город были стянуты подразделения из других регионов России.
И в этом – сознательная или несознательная ошибка Сергея Собянина. Вспомните, кем был оцеплен центр Москвы, когда в октябре 1993–го расстреливали из танковых орудий Верховный Совет. По Новому Арбату, Садовому кольцу, Проточному переулку и т.д. стояла милиция из Краснодара, Тюмени, других городов страны, но не из Москвы. Сейчас карикатурно это повторилось.
Чтоб не быть голословными, сошлемся на документ. 24 июля выходит в свет распоряжение о привлечении дополнительных сил и средств из соседних регионов и других подразделений МВД, подписанное врио министра внутренних дел РФ, первым заместителем главы МВД Александром Горовым. Из документа следует, что в Москву были переброшены 400 полицейских из Владимирской, Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской, Смоленской, Ярославской и Московской областей. Помимо этого, для работы на акции протеста привлекались свыше 100 сотрудников центрального аппарата МВД и еще 300 человек из образовательных и иных учреждений ведомства.
В частности, на подавление митинга вызывались курсанты московского института МВД имени Кикотя, учащиеся Академии управления МВД РФ, Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД. Также, по указанию Горового, на акции протеста пришлось работать сотрудникам Центра кинологического обеспечения МВД РФ, Экспертно–криминалистического центра МВД РФ, Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, Главного информационно–аналитического центра МВД РФ, ФКУ «Научно–производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД РФ и Всероссийского научно–исследовательского института МВД РФ.
Что это со стороны Собянина – недоверие рядовым столичным полицейским, которым, кстати, за выход на работу в выходной 27 июля так и не заплатили деньги? Или стремление заранее свалить вину за жесткое подавление митингов на Кремль, сохранив образ единственного либерального кандидата в преемники? На самом деле, привлечение федералов и силовиков из других регионов (даже если его инициировал не только Собянин) позволило мэру остаться в стороне. И некоторые обозреватели выдвигают даже версию, что все случившееся было не срежиссированным спектаклем, в котором людей использовали «втемную».
И тут мы переходим к идеологии акции.
Вернемся к анализу, проделанному сотрудниками «Накануне.ру». «Любопытно, что незарегистрированные кандидаты не попали под раздачу, – они были задержаны еще до акции или не смогли добраться до нее», пишет издание. И это, повторимся, не единственная странность.
«Поскольку поводом для беспорядков были выборы в Мосгордуму, странным образом ни одной претензии ни московским властям, ни избирательной комиссии московской выражено не было, – заявил Леонид Крутаков. – У протеста была федеральная повестка. Сам по себе факт, по–моему, примечателен».
Лояльная мэру пресса выбрала две модели – либо пыталась принизить значение события, либо транслировала исключительно чужие высказывания политиков и чиновников о том, что это дело рук заокеанских врагов и любителей Майдана. В любом случае, Собянин был здесь как бы не причем.
Проще говоря, идеологи акции полностью перенесли акценты с московской тематики на федеральную. Нет, конечно, у участников были отдельные рукописные плакатики насчет выборов в МГД. Но их практически не было видно. Эксперты полагают, что таким образом мэрия вывела себя из–под удара. Мол, мы тут не причем. В любом случае, продолжает Крутаков, все риски перешли на федеральную власть. То есть таким способом процесс в некоем роде был как бы смодерирован на то, чтобы все риски, все удары пришлись по федералам, по Кремлю.
Давайте согласимся с доводами эксперта и порассуждаем. Действительно, Собянин появлялся «до» и «после» событий. А в самый острый момент он как бы уходит в тень. Те, кто в окружении Собянина разрабатывал сценарий этой провокации, не учли опыт своих российских коллег XX века. Попа Гапона с «кровавым воскресеньем», безымянных сотрудников МВД, натравивших силовиков на москвичей в ходе демонстрации в феврале 1992 года (сначала они атаковали сотрудников ОМОНа, а когда те начали разгонять демонстрантов, то уже «работали» вместе с ними). Все было сделано неграмотно – решили просто дать отмашку на избиение и аресты. Но это было неверное решение, только озлобившее людей, в том числе даже совсем аполитичных.
В мэрии сделали, наверное, всё возможное, чтобы протест, который можно было курировать буквально в зародыше, превратился в международный скандал. Московская полиция также приложила к этому свою руку. Районные ОВД (например, «Восточное Измайлово») массово фабрикуют протоколы, в которых гражданам вменяют действия, которые они совершали в то время (митинговали на улице), когда те уже в действительности сидели в автозаках. И таких проколов, ставших достоянием общественности, множество.
Главное, чего добился Собянин – в разрастании протестов люди будут винить не его, а Кремль. То есть, Владимира Путина.
И может, не так уж неправ Максим Шевченко, объяснявший события 27 июля и 3 августа действиями сформировавшейся в Москве «мафиозно-коммерческой группировки».
«Собянинская группа, которая затеяла это, охраняя свою кормушку, – отметил Максим Шевченко в эфире «Эхо Москвы», – сейчас очень рада тому, что происходит, потому что её уже никто не упоминает. Парадокс в том, что собянинские теперь хотят, чтобы все говорили о Росгвардии, о Золотове и Колокольцеве, но не говорили о Москве, потому что не хотят портить отношения со средним классом, которые они так напряженно выстраивали»
«Вы поймите, Собянин – не путинский, – резюмирует политолог. – Он вообще не путинский ни с какой стороны. Это – проблема Путина. Простой вопрос участия в выборах в региональный парламент превращается теперь руками Сергея Семеновича в «Долой Путина!»…